¿Cuándo inicia el proceso de la planificación urbana?

No sé cómo decirlo porque parecerá falta de congruencia: de pronto me llegó un cambio en el estado de ánimo, o de la perspectiva desde la que observo el mismo tema, que hasta creo identificarme con los famosos memes de la rana René que circulaban en las redes sociales en las que al pensar con entusiasmo sobre sí misma o alguna situación específica, al darse cuenta de la realidad, simplemente, tal entusiasmo “se le pasaba”. Y es que como recordarán, en la entrega anterior hice alusión a la entrega al gobierno municipal del documento “Visión Juárez 2040” por parte de ONU-Hábitat en el cual se da pauta a una serie de acciones y proyectos prioritarios estratégicos para alinear las acciones municipales a las agendas globales de desarrollo.

Entre otros comentarios señalé que es muy oportuno que el borrador del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para Ciudad Juárez, PDUS, estuviera en revisión por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano porque se deben incorporar elementos tanto en el diagnóstico, como en los proyectos a proponer, y no solo eso, también cotejar la convergencia de las directrices que el propio plan debe considerar con este y con otros instrumentos normativos vigentes de mayor jerarquía. Esto, por sí mismo, tiene bondades, sin embargo, ¿en qué punto es donde nace cierto ruido que obliga a hacer de lado el optimismo llevándonos si no a un pesimismo plano, sí a un buen nivel de escepticismo? Pues en la revisión del proceso que históricamente ha llevado la planeación, particularmente, en la administración urbana. Es ahí cuando el entusiasmo de tener la posibilidad de transformar a Ciudad Juárez en una ciudad sostenible, segura e inclusiva con la participación de todas y todos los juarenses -como afirma ONU-Hábitat y en el caso de los memes diría la rana René- luego de ver la realidad y voltear que las prácticas del pasado han regresado con la anuencia de la administración pública, se me pasa.

Me explico. El PDUS al ser un instrumento normativo que ordena y dirige el desarrollo urbano y, en este sentido, territorial por lo que el suelo en un elemento muy importante cuyo manejo define la morfología de la ciudad que en nuestro caso, por ser dispersa, ha traído consigo problemáticas que inciden en cuestiones sociales, ambientales y también económicas para muchos en virtud de la ganancia de unos cuantos. Es una política pública que como tal pretende llevarnos del punto donde nos encontramos en términos urbanos a otro idóneamente mejor tras la definición de estrategias y acciones que conduzcan al logro de objetivos. Para ello ciertamente es necesario el diagnóstico, más el tema claroscuro aquí tras definir tales acciones es su implementación y administración. Más aquí no termina el ciclo: es necesario llegar a la etapa de la evaluación.

El desánimo llegó cuando ya sin el influjo del entusiasmo caí en cuenta de que el proceso para la actualización del PDUS nació como siempre: como si no hubiera un plan anterior susceptible de evaluar para encontrar los aciertos y, en su caso, desaciertos de su implementación, para después de conocer el diagnóstico responder a la pregunta ¿cuáles fueron las causas y escenarios que nos trajeron hasta este punto? ¿En qué se falló? ¿Cuáles son las estrategias que sí funcionaron? En fin, reconocer los aciertos, los errores y las omisiones. Pero no fue así: se afirma que Ciudad Juárez está sobre diagnosticada… implícitamente se está reconociendo que el proceso de la administración y evaluación nos hemos quedado cortos porque no conocemos el beneficio marginal que aportó la normatividad anterior y ya estamos dispuestos a dar el siguiente paso sin conocer a ciencia cierta en dónde estamos parados y por qué. En este sentido, y permítanme que insista de nuevo, se deben establecer indicadores claros y metodología para el monitoreo y evaluación, tal como se considera en al Plan Municipal de Desarrollo Urbano Sostenible para Juárez, Chihuahua, 2020, instrumento al que se debe alinear el PDUS.

En un escenario como en el que nos encontramos en el que las directrices a nivel global y la política pública nacional en términos urbanos ponen en entredicho los intereses que han regido en las últimas décadas el crecimiento de la ciudad y que por cierto, después de unos años de pausa, amenazan con regresar, debemos estar conscientes de que nada garantiza que la congruencia de los planes se materialice en la realidad: para ello se ha echado mano de atajos para echar abajo lo que de manera ciudadana se ha logrado, recordemos el Polígono Talamás y “los cambios menores” a los planes. Este tiempo en espera para complementar la nueva versión del PDUS ciertamente puede servir para ello, pero también para dejar pasar y dejar hacer mientras aún duerme el sueño de los justos.