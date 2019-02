Cuando amar no basta. Cuidar con inteligencia

Lo cierto es que no me gusta especialmente conversar con ciertas mujeres porque siempre tienen “pláticas Kleen Bebé”; son tan aburridas… pero no puedo dejar de reconocer que todos estamos preparados para dejar a nuestros padres, no a nuestros hijos, por eso es que perder un hijo duele tanto… tal vez por eso en una ocasión el licenciado Carlos Silveyra Sayto me dijo. “Cuando tengas un hijo, entonces vas a saber qué es amar a alguien”. Tenía toda la razón. Pero en fin, así están las cosas y a mis años reflexiono sobre la idea de Mery Bracho que nos dijo: “Muchas veces decimos: Los niños son el futuro. En realidad ellos son el presente, es en este momento que son niños cuando aún puedes ver sus sonrisas tiernas, cuando aún puedes escuchar sus preguntas y su andar travieso. Los niños son ahora, en menos de lo que piensas serán adultos. Ámalos hoy”. Después ya no los tendrás aunque sigan siendo tus hijos.

Todas estas reflexiones vienen al caso de concluir que lo que más amamos en el mundo es a nuestros hijos pero están ocurriendo cosas que nos deben hacer meditar cuán poco es el cuidado que como personas y como sociedad tenemos para con ellos. Por ejemplo en nuestros días se está escenificando una contienda institucional debido a que el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador ha decidido recortar enormemente los recursos que se tenían destinados a las llamadas estancias infantiles que son apoyos que se dan a las madres trabajadoras para cuidar sus niños mientras ellas se desempeñan laboralmente y obtienen recursos para sostener su economía familiar.

El soporte que así se obtiene no es específicamente para ellas, sino para atender las necesidades de su célula familiar que está esencialmente compuesta por niños. Luego entonces el soporte directo es para esos niños. Por eso afecta tanto a la familia la supresión de estas estancias, es un golpe directo al universo nacional de niños en su cuidado más elemental en la época en que se encuentran más vulnerables.





Violencia extrema contra niños

Por otro lado, mucho se habla de la ola de violencia y criminalidad que está golpeando al país lo cual es cierto pero existe un segmento del crimen que se está ensañando con nuestros niños de una manera brutal y ese es el secuestro, robo o desaparición de niños en todo el país donde, de acuerdo a información recibida, son estadísticamente cuatro los niños que diariamente se roban o desaparecen en el territorio nacional, aunque algunos ubican esa cifra en veinte infantes diarios debido a que muchas de las veces el robo de estos infantes no se reporta adecuadamente a las autoridades. Dejémosla ahí, cuatro infantes desaparecidos son muchos y en realidad poco hacemos para detener esta crecida de delitos especiales.

Y poco hacemos, no porque en realidad nos importen poco nuestros hijos sino más bien porque no sabemos qué hacer. El golpe delictivo que sufren los padres los deja aturdidos y en su desesperación deambulan de un lado para otro sin acertar qué hacer, a quién dirigirse, qué medidas tomar. Llorar inconsolables es la reacción natural pero ante esta ola de secuestros, desapariciones y robos, un grupo de la sociedad civil mexicana está proponiendo acciones concretas para combatirlo y hasta suprimirlo.





¿Qué hacer ante el robo de un niño?

Se propone la adopción en todo el país del llamado Código Adam que nos dicen está funcionando estupendamente en los Estados Unidos y Canadá y que consiste en que, “cuando un menor es reportado como extraviado en algún lugar público, centros comerciales, escuelas, etcétera, el personal debe estar debidamente capacitado para tomar acciones inmediatas que se especifican en el Código Adam y si luego de tomar esas acciones el menor no es encontrado después de 10 minutos, entonces deberá notificarse a las autoridades. La implementación de estas medidas le dará seguridad a todas las familias que acuden a lugares públicos y la rápida implementación de este plan puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de estos menores”. Se nos dice que algunas de estas medidas son el cierre inmediato de locales o establecimientos para realizar una búsqueda exhaustiva del menor en baños, bodegas y en general en todos los recovecos que puedan ser utilizados para preparar la extracción del menor mediante algunos sistemas de camuflaje.

También se propone la activación en todos los teléfonos celulares de la zona o del país según el caso, de una alarma efectiva cuando se tenga la noticia de una desaparición de menores. Este tipo de alarmas o protocolos ya existe en algunos casos como lo son la Alerta Amber y el Protocolo Alba, cuyo procedimiento para activarlos es demasiado complicado y burocrático. Se nos acota que las primeras 72 horas son cruciales en la búsqueda de los menores extraviados y de los resultados de ese tiempo primo depende muchas veces la vida de estas personitas. Se sugiere que por obligación legal las compañías telefónicas tengan el deber de alertar a la población por medio de sus teléfonos celulares y domésticos en un área de 100 kilómetros a la redonda del lugar en que se sucedió la desaparición.

También se propone la creación de un Centro Nacional para Menores Desaparecidos que involucre a las asociaciones de la sociedad civil interesadas y a los tres niveles de gobierno para conjuntar ejercicios para prevenir y tomar acciones inmediatas para los casos de desaparición de menores y coordinar la capacitación de funcionarios de gobierno y asociaciones no gubernamentales, sobre todo en la empresas a las que acuden grandes cantidades de personas y los secuestros suelen ser frecuentes.





Un caso de estupidez

Se nos comenta de un caso acaecido en esta ciudad recientemente donde ante la desaparición de la niña Cintia (nombre ficticio) uno de los empleados del almacén dio la orden de cierre del establecimiento y después de que pasó el evento y la niña no fue recuperada, el gerente de la tienda preguntó sobre quién había dado la orden de cierre y lo despidió. El empleado había hecho lo correcto pero el gerente era un soberano ignorante de las medidas que se deben tomar cuando un menor desaparece. Eso es lo que tenemos en exceso, ignorancia. No creo que el gerente no tenga hijos a los que ame demasiado pero no sabe, no ve, no siente.





Cuando el amor no basta

Benjamín Franklin nos dice: “Ayudemos a nuestros hijos con nuestra vigilancia” y como primera opción no está nada mal pero en la agitada vida que nos ha tocado vivir hoy día, muchas veces esta vigilancia cerrada es imposible de llevar a cabo y no obstante que esto se observe, lo cierto es que muchas de las veces los raptores requieren tan sólo unos pocos minutos para apoderarse de nuestros niños y desaparecerlos de nuestra vista. Entonces es cuando la sociedad civil y gubernamental debe estar preparada y entrenada para saber a ciencia cierta qué hacer en caso de un secuestro de un niño.

No se trata de los casos en los que un padre o una madre indebidamente sustrae un menor, esos casos tiene tratamientos especiales en nuestro arsenal de códigos de justicia familiar, no, no se trata de eso, se trata de verdaderos secuestros delictivos cometidos por personas que no tienen ningún derecho ni afecto sobre el menor y que generalmente los destinan a acciones delictivas como pornografía infantil, explotación diversa y hasta tráfico de órganos. Un verdadero infierno para ellos, para sus padres y para toda la comunidad.

No se trata sólo de alimentarlos, de cuidar su salud, de tutelar su educación, no es nada más eso. Se trata de proteger su integridad física personal y cuando amarlos no basta es entonces que debemos adoptar acciones inteligentes para su cuidado que van más allá de la simple y valiosa vigilancia. Generalmente uno se repone con cierta dificultad de la pérdida de un padre, pero un padre jamás se repone de la pérdida de un hijo.





Pero, ¿de dónde nace el Código Adam?

El 27 de julio de 1981 empezó como un día de compras para la familia Walsh. Revé y su hijo Adam, de seis años, fueron a un gigantesco centro comercial situado en la localidad de Hollywood (Florida). Mientras buscaba una lámpara, la madre dejó al pequeño durante unos minutos en la sección de juguetes de los grandes almacenes Sears. Dos semanas después, la cabeza de Adam Walsh apareció en un canal a 200 kilómetros de distancia. Nunca se pudo encontrar ni el resto de su cuerpo, ni tampoco a su asesino.

El padre, John Walsh, se ha convertido desde entonces en una figura clave en la defensa de los niños víctimas de actos criminales. Además de inspirar legislación federal para facilitar la búsqueda de menores desaparecidos, presenta el programa de televisión «Los más buscados de América», que estos días celebró su edición número mil con una entrevista al expresidente Obama. El espacio ha servido para capturar a más de mil 100 fugitivos y localizar a 43 menores desaparecidos.

Como homenaje a Adam Walsh, la empresa de grandes superficies comerciales Wal-Mart estableció el «Código Adam» en 1994. Un protocolo de seguridad con una serie de medidas a tomar cuando se pierden niños en edificios públicos. El código ha sido asumido por casi 90 mil establecimientos en Estados Unidos –desde supermercados a museos– y su aplicación es obligatoria en las instalaciones del Gobierno federal.

No hay que inventar nada, los procedimientos y las políticas ahí están, solamente hay que conocerlas y aplicarlas en México. El cuidado de nuestros niños debe ser integral o nos lamentaremos toda la vida.

Reconocimientos. Debo hacer constar que este artículo me ha sido inspirado y nutrido por el tesonero trabajo de la licenciada con maestría en derecho Patricia Martínez Téllez, actual juez Octavo de lo Familiar por audiencias en Ciudad Juárez, Chihuahua quien tiene un opúsculo sobre la implementación del Código Adam en México y cuyos pormenores se encuentran ya en manos del Gobierno estatal. Esperemos que sean de utilidad en un futuro porque hasta ahora la respuesta oficial es prácticamente cero.