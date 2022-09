Cuando había… ¿paz?

Me gusta conocer historias sobre la ciudad, saber cómo era la vida en otros tiempos. Escucho de varias personas que el Juárez de antes no tenía nada que ver con el Juárez de ahora. Describen que podías transitar las calles con mucha más tranquilidad, dejar las puertas de casas y autos sin seguro, que las casas no tenían rejas (o si acaso, eran rejas pequeñas); que había personas que, en tiempo de calor, dormían afuera sin ningún problema.

Recuerdo también una infancia tranquila y feliz. Las memorias de mi niñez representan a Juárez como esa fila de jardines por los que corría para llegar de una esquina hasta la otra; como el montón de niños que pasábamos una gran parte de nuestro día en la calle, jugando fut, beis, polis y ratas, escondidas y uno que otro juego que nos inventábamos; los recorridos en bici en la búsqueda de nuevos rincones y caminos; el terreno de al lado, donde corríamos o nos escondíamos entre sus montañas de tierra.

¿Será que no hace mucho tiempo teníamos un Juárez de paz y lo perdimos? Si es así, ¿cuándo exactamente lo perdimos? Trato de pensar hacia atrás. Sin mucha profundización, podría decir que fue después de 2007, tras la ‘guerra contra el crimen organizado’. En este período nuestras vidas fueron tocadas; los cientos de asesinados en un año pasaron a ser miles y la violencia explotó en cantidad, brutalidad y visibilidad. Sin embargo, lo reflexiono un poco más y puedo ver que, aunque de forma menos radical, ya experimentaba el cambio en la seguridad desde años antes. Entrados los 90, dejé de poder pasar de un lado de la calle al otro a través de los jardines, porque las casas ya tenían bardas y rejas; viví un robo de casa y dos de auto; mis salidas empezaron a ser un asunto de estrés para mis padres. En ese terreno de montes de arena donde solía jugar, encontraron muerta y violentada a Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años de edad, en 2001. ¿Podría ser entonces 1993? Año en que empiezan a hacerse notorios los casos de feminicidio, a aumentar las actividades asociadas al narcotráfico y momento a partir del cual la cifra de homicidios anuales pasa de dos dígitos a tres.

Pero vuelvo a hacer memoria y recuerdo a mis padres platicar que, desde que se vinieron a esta ciudad en 1988, sus familiares y amigos se preocupaban por ellos y les cuestionaban una decisión tan intrépida. Ya entonces Juárez era reconocida como una ciudad insegura. Recorro entonces un poco de la historia en búsqueda de respuesta. Al menos en estos últimos cien años no parece que podamos decir que había un Juárez de paz. En los 20, las actividades de contrabando de alcohol tras la Ley Volstead se vieron acompañadas del contrabando de drogas y armas y se elevó el consumo de sustancias, la prostitución y la criminalidad; situación que siguió en aumento hacia los 30 y 40. Hay quienes afirman que entre los 50 y 80 hay un período de tranquilidad, pero hay otros datos que muestran que en los 50 y 60 las pandillas vigorizan sus actividades criminales en ambos lados de la frontera, y que desde los 70 los actos delictivos y la violencia callejera estaban alcanzando niveles hasta entonces desconocidos.

Juárez lleva mucho tiempo aumentando y evolucionando sus violencias. Si podemos hablar de tranquilidad en estos contextos, es porque somos de aquellos quienes han logrado habitar la ciudad desde el privilegio. Invisibilizamos y normalizamos violencias. A veces salen de sus fronteras y nos tocan. Ahí las recordamos. Como este reciente ‘jueves negro’, que impactó a la mayoría de la ciudad. Sin embargo, olvidamos que exactamente eso viven todos los días ciertos sectores de nuestra ciudad.

