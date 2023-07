¿Cuáles han sido los logros de López Obrador?

En las elecciones presidenciales del 2000, hubo un fenómeno electoral que le dio la vuelta al mundo. Me refiero a Vicente Fox. Oriundo de Guanajuato, con un estilo ranchero y dicharachero, el exdirector de Coca Cola anunció con bombo y platillo que las cosas cambiarían a partir de su llegada al poder.

Fox fue un candidato llamativo: era bocón, chistoso, generaba empatía con el electorado. Era incluso grosero, pues a Francisco Labastida lo llamaba “la vestida”, “chaparrito”, “mariquita” entre otros calificativos que nos harían creer que estábamos en un salón de primaria, no en una carrera presidencial, y que harían enfurecer a las nuevas generaciones “woke” que les ofende incluso el vuelo de una mosca.

Una de las promesas de su campaña fue arreglar el conflicto de Chiapas “en quince minutos”. Pasaron los seis años de su gobierno, y el conflicto nunca se arregló. Después, dijo que acabaría con la corrupción, y nombró a Francisco Barrio como secretario de la Contraloría, quien dijo que iba por los “peces gordos”. Fox no pudo encontrar un perfil más rupestre que el de Barrio. Entonces, Barrio no solo no fue contra los peces gordos, sino que quizá solo pescó uno que otro charalillo en su labor.

A pesar de personajes tan grises y corruptos como Barrio, el gobierno de Fox no fue tan malo. Incluso, desde una óptica macroeconómica, se pudiera decir que fue bueno. En temas de seguridad, el Estado todavía era el Estado, y no las bandas criminales que se disputan el poder en la actualidad.

A la par que Fox entraba al poder, López Obrador asumía como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. López Obrador llevaba cerca de 18 años en campaña, cuando asumió la Presidencia en diciembre de 2018. Durante esas casi dos décadas, López Obrador señaló los errores de los gobiernos que le antecedieron, denunció corrupción, bosquejó soluciones, y ofreció todo con tal de ganar. El electorado le dio una oportunidad de gobernar este país, misma que ha gastado en pura politiquería barata.

En su campaña, López Obrador fue un payaso, tal como lo era Fox: llamó “canallín” a su contrincante Ricardo Anaya, señaló la corrupción del pasado, ofreció un gobierno austero y sin despilfarros, ofreció pacificar el país en seis meses, que se tendría un sistema de salud como en Dinamarca, entre otras promesas que a la fecha no han sido cumplidas.

Al igual que Fox, López Obrador fue un payaso electoral. Habla muy mal del nivel de cultura política del país el hecho de que ganen los chistosos o simpáticos, y no los preparados o comprometidos con México. Pero eso será tema de otra entrega.

Lo que estoy tratando de transmitir es que Fox y López Obrador fueron fenómenos electorales similares, aunque sus gobiernos han sido diametralmente opuestos. Nunca fui fan de Fox, ni de su gabinete. Sin embargo debo reconocer que el México de ese momento era mejor que el México que tenemos hoy. Había más seguridad, cobertura de servicios de salud, una mejor economía, mayor inversión, y sobre todo, no había un ataque continuo a las instituciones del país. Fox tuvo que gobernar con un Congreso opositor; respetó a una Corte nombrada por su antecesor; no descalificó al órgano electoral, ni tampoco militarizó el país.

Hoy México está en una peor situación que hace seis años. Si usted le pregunta a cualquier feligrés de López Obrador, le dará respuestas muy vagas y etéreas respecto a cuáles han sido los logros de López Obrador en este gobierno.

Asumen que el gobierno se administra como un negocio, donde se deben reducir gastos para maximizar ganancias. A la fecha, lo único que pueden decir es que se acabó la corrupción (aunque el gobierno esté lleno de corruptos), que el PRI ya no gobierna (aunque tenga muchos expriistas en su gobierno), que hay austeridad (aunque se haya pagado por un aeropuerto que no se construyó, y por otro que no funciona), que la inseguridad va a la baja (aunque nunca en la historia había habido un sexenio con tantos muertos), entre otras cosas.

Es decir, para ellos, un logro de gobierno es que ya no gobierne el PRI. Esto parece una justificación que tiene su origen en el resentimiento que han abrevado por décadas estos peculiares seres. Lo irónico es que, a pesar de estar llenos de exmilitantes de este partido (Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Manuel Bartlett), la masa no alcanza a distinguir que esto es falso.

Por otro lado, celebran y aplauden que alguien como Rosario Robles, Emilio Lozoya o Jesús Murillo Karam hayan sido detenidos, como si eso hiciera de México un mejor país. No alcanzar a entender que el aparato de justicia se usa con fines políticos. Lo peor es que lo aplauden, porque somos un pueblo hematófago.

Los que por años criticaron la participación del Ejército en las labores de seguridad, resulta que ahora callan ante la militarización del país. Guardia Nacional, aeropuertos, puertos, obras de infraestructura, aduanas, todos son lugares comunes para las Fuerzas Armadas a partir de este gobierno.

Regularmente, cuando se involucra al Ejército en labores de esta naturaleza, se llega a un cierto nivel de seguridad, como sucede en dictaduras como Cuba, o en su momento Chile y Argentina. Sin embargo, a pesar de la militarización, este sexenio es el más violento de la historia. A 14 meses de que López Obrador deje el poder, se ha superado la cifra de homicidios en el país. Entonces, ¿para qué quiere al Ejército en estas labores?

Los atentados a la división de poderes (invocados y promovidos desde el propio gobierno) son constantes. Un día sí y otro también, López Obrador arremete contra la Suprema Corte, en donde ya no más quedan tres ministros paleros del gobierno, mismos que votan no como juristas, sino como integrantes de la bancada de Morena en el Congreso. En el INE la cosa no es diferente.

Cada vez son más recurrentes los casos donde se señala y denuncia la falta de medicamentos en los hospitales del país. Son casos documentados, y hay enfermedades que se pensaban erradicadas, pero que no pueden ser atendidas por esta falta de insumos. El sistema de salud no es como en Dinamarca, según prometió el presidente. Con esas carencias, se parece más a un sistema de salud de alguna nación subsahariana, que de algún país escandinavo. Si la institución sigue siendo valiosa es precisamente por sus recursos humanos, pues materiales no hay.

En pocas palabras, ¿alguien genuinamente puede creer que estamos mejor que hace seis años? Ninguna métrica avala ese dicho (aunque él tenga “otros datos”). Es decir, seguramente hay mucha gente que cree que estamos mejor que antes, y empezará a vomitar que “el PRI robó más” “ya quiero que me roben otros” “estás ardido porque perdiste tus privilegios” y entre otras respuestas huecas, carentes de razonamiento, que son repetidas en la misma medida que un perico repite alguna frase.

No hay un solo indicador que diga que las cosas están mejor ahora que antes. Sin embargo, el presidente sigue siendo popular. Esta es la respuesta que sus hordas contestan, y en eso tienen razón. López Obrador es muy popular. Sin embargo, en 2018 él no ganó un concurso de popularidad; él compitió para gobernar un país y dar soluciones a sus problemas.

En un principio, dijo que la inseguridad se resolvería en seis meses. Han pasado casi cinco años y el país es más violento que nunca.

Otra salida de la feligresía es que el PRIAN “les dejó un cochinero”. Bueno, un presidente que tiene mayorías legislativas y el Ejército de su lado debería ser capaz de poder hacer algo por el país. Ellos fueron electos porque prometieron dar soluciones, no pretextos. A cinco años de su gobierno, este ha sido sin duda el gobierno más inepto de la historia de nuestro país.