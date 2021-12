Cuál quiere: ¿la buena o la mala?

Recuerdo cuando niña el sinsabor al escuchar una mala noticia anunciada en dos actos: el primero, con su correspondiente desilusión, me dejaría con el ánimo a nivel de piso; el segundo, que se añadía como una suerte de colofón, mostraba rasgos de benevolencia que intentaban reparar el daño a través de una promesa y hasta un compromiso que llegado el momento pudiera, o no, cumplirse. ¿Qué quieres saber? ¿la buena, o la mala? Quizá sea solo una analogía, más me parece que de eso se trata la planeación en general, y la urbana no es la excepción.

Cuando se abrió una página en las redes sociales anunciando la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano Sostenible de Juárez, Chihuahua, 2020, PMDUS, y se solicitó la participación por ese medio, uno de los utilizados como vía de acercamiento a comunidad dada la efectividad que presentan y la situación de pandemia que prevalecía, la mayor parte de los comentarios mostraban desilusión, desconfianza y hasta miedo: “Hasta la fecha siempre hacen lo que quieren: no respetan las reglas, normas, etc., sobre movilidad urbana, construcción de viviendas, espacios públicos reservados, por eso es un caos la ciudad y ni hablar de los servicios públicos”; “Jajaja ese plan de desarrollo que es cambiado a capricho político y empresarial por eso es desorden”; “Cuál […] ‘participación ciudadana’ ni que nada, miserables políticos ya nomás están en él poder y hacen todo para […] al pueblo ... cuáles obras, cuál planificación, cuál avance, si la periferia sigue igual, los baches igual, las lámparas igual, todo sigue igual”; “No entiendo de que se trata, pero nos quedamos sin agua todos los días y ni a quien decirle, a mí me da miedo todo lo que tenga que ver con el gobierno, pienso que en vez de ayudarme, me van a golpear, que miedo”; “Por desgracia los miembros de la comunidad no están acostumbrados a tener participación ciudadana, y no se les culpa, ya que rara vez son tomados en cuenta”. Lamentablemente, estas y otras muchas voces surgieron como respuesta a la invitación de hacer juntos el Plan.

Sin embargo, no todos respondieron de esta manera. El otro lado de la moneda fueron las propuestas que se compartieron con la intención de colaborar con la detección de las problemáticas y posibles soluciones. Una de ellas a la letra inscribe: “Un proyecto de transporte masivo con itinerario y terminales seguras, de Riveras 9 y las demás Riveras hacia el poniente de la Ciudad, y otro de los kilómetros hacia el oriente. Las familias de estas áreas sufren mucho para trasladarse...”.

En fin, se habla mucho de que en Juárez no hay planeación, o de que hay muy mala planeación: de la primera aseveración puedo asegurar que es falsa, iniciando desde el primer Plano Regulador de 1958; respecto a la segunda… no meto las manos: a saber quiénes han estado detrás de los planes e instrumentos normativos que han dado lugar a la ciudad que hoy tenemos. Lo cierto es que la administración de todos ellos en no pocos momentos ha dejado mucho que desear: todavía recuerdo cuando un personaje de triste memoria que encabezaba la Dirección de Desarrollo Urbano, allá por el 2004, con desenfado afirmó abiertamente que el Plan de Desarrollo Urbano 2003, con apenas un año de vigencia, le venía chico a Juárez, razón por la cual no tenía la intención de acatarlo. El crecimiento disperso sin importar la aptitud del suelo para hacerlo, origen de los problemas que todavía hoy padecemos, no se hizo esperar. Años después, tras las inundaciones en El Barreal en el 2006 y 2008, con total desenfado, se deslindó de toda responsabilidad argumentando “que sería muy inhumano no reconocer que existe ahí un antecedente histórico a través de los diferentes medios escritos sobre la alerta de lo que ahí podía ocurrir” … y aun así, autorizó fraccionamientos como Villas del Sur, Las Almeras y otros más.

Entonces, vuelvo a mi primera idea y lo refiero al PMDUS. La mala: nos encontramos en una situación en la que el primer acto nos ha mostrado el miedo a la inseguridad y el temor a la violencia; el descuido y maltrato a los ancianos y a los niños; la insuficiencia de escuelas y hospitales, el miedo a que los intereses de unos se sobrepongan a los de todos y que resurjan las viviendas en ruinas que imperan en el suroriente. Y el segundo acto, la buena, que nos abre la oportunidad de que los compromisos se cumplan. No está solo en mis manos que así sea, pero créame, sí lo está en las de todos, si nos proponemos.