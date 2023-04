Cruzada por las calles, rosario por los baches

Durante la semana, dando seguimiento a las tareas de servicio, continué visitando diversas colonias y vecinos de diferentes lugares, amigos los cuales conocí hace dos años, gente increíble que cada día están más decepcionados de la trasformación de cuarta.

Durante mi visita por las colonias Felipe Ángeles, Altavista, Bellavista, Retiro y 16 de Septiembre, me di cuenta de que en el Arroyo del Mimbre y Arroyo de las Víboras, entre otros lugares, están los mismos baches de hace más de dos años, siendo esto una burla, pues una de las propuestas puntuales de nuestro presidente municipal y diputados de Morena fue muy clara: “No más calles con baches”; pavimentación y otra serie de promesas en su momento, pequeños baches que crecieron y ahora se convierten en adultos, dejando calles intransitables y con autos averiados.

PUBLICIDAD

Desde hace más de cinco años Morena gobierna estos distritos y el Municipio y en todos esos años no han podido tapar los enormes cráteres; en mi recorrido pasaron las horas y eso no fue todo, también me di cuenta de que el alumbrado se encuentra sin funcionar, dejando áreas oscuras y no hablemos de la inseguridad que esto genera para nuestras mujeres juarenses.

Al pasar el tiempo pude observar muchas casas pintadas de diversos colores, que no es otra cosa que maquillar la horrible administración de los diputados de Morena y del Municipio, como también poder ubicar con más claridad a sus beneficiarios políticos para sus temas de detección y exigirles el voto en las próximas elecciones, así como en otros momentos ya lo hicieron incluso amenazándolos con que les quitarían el apoyo si no votaban por Morena. Mismas mañas diferentes tiempos.

A cinco años de Morena en la Presidencia de la República, en Ciudad Juárez seguimos en promesas de este partido mitómano, la gente tenía etapas de esperanza tales como “acaba de empezar debemos darle chance”, luego con una ilusión de “bueno va a la mitad, aun no acaba, aun puede cumplir sus promesas”; pero ahora a un año de terminar… ¿cuál es la justificación hacia todos nosotros?, solo existe una falsa esperanza para no vernos mal o aceptar que nos equivocamos votando por la mediocre cuarta trasformación. Recordemos estas colonias tan hermosas que se han visto abandonadas por la esperanza de México donde ya gobiernan y con todo respeto, estamos peor.

Es momento de sacar nuestro rosario y seguir con la esperanza para ver en qué momento estos diputados dejarán su populismo mitómano e iniciarán a transformar estas colonias sin luz, sin pavimento, con cientos de baches, inseguros y casas pintadas a medias; pedir a todos los santos para que por fin hagan algo, si ya no se tiene de otra entonces que el hada madrina les haga el milagro a estos servidores públicos quitándoles su ineficiencia e ineptitud.