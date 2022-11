Cruzada de mentiras y abusos en Juárez

En un Ciudad Juárez donde se respira a diario el Gobierno del Ayuntamiento morenista, mismo que no resuelve la problemática de inseguridad y falta de servicios públicos, es el mismo que hoy pretende afectar de manera directa a la economía de quienes habitamos en la frontera; pues dentro de su discurso populista de apoyar a los que más requieren del apoyo de Gobierno, de apoyar a quienes viven en vulnerabilidad, se visualiza una notable doble moral, ya que gracias a la propuesta del Aumento de la Tabla de Valores (misma que afecta el Impuesto Predial), son las zonas más vulnerables las que precisamente se ven mayormente afectadas.

Es una burla de parte de nuestro Gobierno que sólo se CRUZA de brazos y se ríe de todos los juarenses, subiendo y golpeando directamente en la economía de nuestra gente. Pérez Cuéllar sale a la luz detallando que son los terrenos más grandes los que van a pagar mayor cantidad de Predial, pero, ¿en qué momento se pensó en los juarenses que habitan las zonas con mayores carencias? ¿Que no Morena gobierna para el pueblo? Muestras claras que no se piensa en lo absoluto en el bolsillo de las familias fronterizas, no se hacen los análisis correspondientes para el “Proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción” y únicamente se lanzan propuestas al aire, mismas que no son equitativas ni proporcionales para los ciudadanos.

PUBLICIDAD

Vemos cómo las problemáticas de bacheo, infraestructura, servicios públicos y pavimentación van en aumento en nuestra ciudad y aun sabiendo que se tienen estas carencias en todas las zonas de Juárez, podemos ver un Distrito 02 que es tierra de Morena y que pelean a muerte, con calles en total descuido con más baches y con zanjas creadas gracias a que en un año estos problemas de baches no se han podido arreglar, calles que ya han reportado sin ver una solución, y ahora les dan el golpe de gracia con el aumento del Predial. El Ayuntamiento pretende continuar percibiendo y recolectando recursos sin estarlos aplicando de la forma en la que debiera, pues, aunque se exclame la ‘Unidad para Transformar Juárez’, salimos a la calle y todo sigue estando igual… ¿y la transformación dónde queda?

La importancia de una verdadera oposición hacia estas malas prácticas y propuestas es vital, pues se trata de visualizar lo que le afecta a la ciudadanía; prueba de esto es la negación total por parte de los diputados en el Congreso del Estado, de rechazar el aumento catastral en el Municipio, dejando en claro que el Gobierno en turno debe primero cumplir con sus promesas y con su deber.

Mientras no se visibilicen los cambios reales en nuestro entorno, no se justifica el arrebatarles dinero a los juarenses, debemos generar una cruzada en donde tengamos claro quién es el enemigo y ese será cualquiera que atente contra la economía y seguridad de los juarenses; no permitamos que nos estaquen en esa Cruz. No al aumento del Predial.