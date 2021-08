Cruz Pérez Cuéllar y el reto de cambiar a Juárez

“Los noté dispersos”, me dijo mi interlocutor en referencia a un grupo de trabajo que debió afrontar condiciones adversas y resolver con creatividad y esfuerzo el reto que se les planteó… “¿Y platicaste con ellos? ¿Los conociste? ¿Les acompañaste?”, le reviré. “No, pero estuvieron dispersos”.

“Es la tercera vez que este empleado llega tarde, debemos despedirlo”, le dijo la jefa de recursos humanos al gerente de una maquiladora en Ciudad Juárez a principios de 1990. “Páselo a mi oficina”, le contestó el jefe. Al entrar el joven obrero, fueron notorias las manchas de lodo en sus botas y en su pantalón. Durante unos minutos el gerente escuchó las razones del empleado y se ofreció a llevarlo a su casa al finalizar la jornada. Al llegar, el joven lo invitó a pasar, había llovido un día antes y el piso de tierra que tenía la humilde vivienda estaba enlodado. “Muéstrame cuál es tu camino para agarrar el camión”, le pidió el gerente. El trayecto hacia la parada del autobús estaba compuesto por más de un kilómetro de barrancos y una suerte de escalones hechos con llantas y tierra que terminaban en una calle de terracería.

¿Cuántas veces nos hemos topado con gobernantes petulantes que afirman conocer la realidad tan compleja que vivimos? Políticos que solo nos juzgan y que además se asumen y presumen como los únicos poseedores de la verdad absoluta, ellos hacen todo mejor, solo ellos son capaces de dar solución a nuestros problemas. Con el tiempo se difuminan en un discurso vano y una increíble incapacidad para resolver el más mínimo problema.

Considerar al otro, entenderle y ayudarle cuesta mucho más trabajo: implica observarle, escucharle, conocerle, acercarse, palpar y comprender su realidad inmediata. Un buen político debe caminar en las calles sin luz, conocer las pequeñas casas en las que vive la gente, comer lo que ellos comen, jugar en sus “parques”, tomar el transporte público obsoleto, administrar los centavos yesperar el inicio de una nueva jornada. De otra forma ¿cómo va a entender a sus gobernados?

¿Qué tipo de gobernante requiere nuestra ciudad? ¿Uno que asevere conocer todas las respuestas o uno que se compromete y acepta el reto que implica gobernar escuchando a la gente? Es difícil asumir la responsabilidad que implica cambiar a Juárez, por eso es tiempo de que sociedad y gobierno trabajen en conjunto para buscar un mismo objetivo: sacar a la ciudad del barranco en el que se encuentra.

En el discurso oficial a Juárez se le conoce como una ciudad “pujante, vibrante y trabajadora”; en la realidad nuestra frontera es una urbe lacerada, abandonada y saqueada. No habrá administración pública que alcance si no conjuntamos esfuerzos sociedad, empresarios, academia y gobiernos. Juárez ya no aguanta más, por eso necesitamos participar activamente.

En nuestra comunidad hemos padecido durante décadas un abandono sistemático de políticos y empresarios que ven a nuestra frontera como el gran botín a repartir. Le sacan al toro por los cuernos cuando se trata de abordar problemáticas sensibles o cuando se requiere ordenar u otorgar los servicios públicos básicos a la población que dedica su vida a trabajar. “Que lo resuelva el próximo gobierno” y así se han ido pasando la bolita de administración en administración.

Revisemos algunos antecedentes. Entre las décadas de 1970 a 1990 la ciudad se pobló de manera desordenada generando cinturones de pobreza en el poniente —calles sin pavimento, casas sin agua, sin drenaje, sin luz—. Rodearon los nacientes parques industriales que sí tenían amplias calles con pavimento y todos los servicios. Se dotó así de mano de “obra barata” a la incipiente industria maquiladora.

La política “urbanizadora” de las últimas décadas ha replicado dicha dinámica, aunque esta vez se han consolidado periferias de pobreza y marginación social en el suroriente de la ciudad. Se sigue concentrando a la población en condiciones adversas para que surta la demanda —de mano de obra poco calificada— que requiere la industria maquiladora de exportación.

El poco poder adquisitivo de las familias y las largas jornadas de trabajo que deben cubrir los padres y madres ha causado un abandono estructural a las infancias y a las juventudes. Hoy cientos de miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes habitan una ciudad desordenada, visualmente fea y rebasada en su infraestructura social, educativa, hospitalaria, recreativa y cultural. ¿Cómo se les va a garantizar un desarrollo y un futuro próspero?

Con 38 por ciento de la población total del Estado de Chihuahua, Juárez produce el 46 por ciento del Producto Interno Bruto estatal, no obstante lo anterior, en pago solo ha recibido migajas del presupuesto, desorden y desfalco en las obras públicas. Ante tan adverso panorama y con un hartazgo generalizado de administraciones priistas, panistas e independientes, los juarenses acudimos a las urnas el pasado 6 de junio otorgando un voto masivo para tener el primer Gobierno municipal de Morena, un gobierno representado por el Lic. Cruz Pérez Cuéllar.

Ahora bien, cualquier otro político hubiese tomado esa votación masiva como un cheque en blanco y armado un plan de gobierno solo con sus más cercanos colaboradores. Contrario a eso, el próximo alcalde hoy dedica su tiempo a conocer la voluntad de las y los juarenses, a conocerles, a platicar con ellos y a armar juntos el Plan Municipal de Desarrollo que habrá de regir las acciones de su gobierno.

Cruz no es infalible ni mucho menos perfecto, pero sé que es un hombre serio, preparado, responsable, que conoce y que quiere a Juárez. Su triunfo no le ha despegado los pies de la tierra, por eso es que hoy se encuentra organizando los “Foros de Participación Ciudadana”. A la par de dichos eventos, su equipo de transición está recibiendo propuestas y levantando consultas en línea y casa por casa. La integración del plan de gobierno está considerando cinco ejes rectores:

1.- Gobierno moderno, eficaz y transparente

2.- Orden Territorial y Urbano

3.- Justicia social y equidad de género

4.- Economía para el bienestar

5.- Seguridad comunitaria

Dentro de las principales propuestas que se han hecho hasta ahora destacan la de implementar la figura de un “Oficial de Cumplimiento Normativo” que garantice un gobierno moderno, eficaz y transparente. En el segundo foro, el de orden territorial y urbano, se planteó la necesidad de impulsar una política que promueva la densidad poblacional y que combata el daño social que causan los terrenos baldíos y la dispersión territorial.

El compromiso que el próximo presidente municipal ha asumido en dichos eventos es “tomar con seriedad todas las propuestas, revisar su viabilidad y combinar la creatividad y la participación de la sociedad para que junto con una gestión de recursos ante los gobiernos estatales y federales” se logre

una mejor ciudad.

Ya basta de gobiernos que suponen conocer nuestra realidad, es tiempo de una administración que reconozca sus limitaciones y que nos escuche, nos conozca y nos acompañe en el reto que implica habitar este desierto. Confiamos en que la próxima administración encabezada por Cruz Pérez Cuéllar sepa sortear el camino y forje un mejor camino para nosotros y para las próximas generaciones. ¡Adelante presidente!

Si desea participar en la consulta ciudadana que se está implementando puede acceder al sitio: https://forosjuarez.com