Cruz es inocente

La embestida legal de Javier Corral en contra de Cruz Pérez Cuéllar, es la muestra de la brutalidad política con la que se ha administrado el Gobierno estatal. Pero Cruz, es solo una parte de la estrategia electoral de Corral para el 2021 y el pretexto ideal para distraer a la gente. Al pueblo pan y circo. Solo que en Chihuahua es puro circo.

El pleito no es nuevo. Cruz y Corral llevan más 15 años en pugna. El primer quiebre fue cuando, tras ser hermanos, se acusaron mutuamente de traición. Y los dos tenían razón.

Hoy, a Cruz no lo persiguen por cometer un delito, Corral lo quiere en la cárcel porque tiene posibilidades de ser el siguiente gobernador. Si no fuera así, lo hubieran detenido hace cuatro años cuando Cruz no tenía fuero. En aquel entonces, Cruz era un perfil bajo y las energías de Corral estaban enfocadas en la obsesión por el exgobernador César Duarte.

Pero vayamos al origen del pleito. Haré una analogía para explicarlo mejor. Imaginemos que hay dos compadres que se aman fraternalmente y ambos son Scouts, se llaman Javier y Cruz. Su formación es idéntica desde la temprana juventud, están cortados por la misma tijera.

Un día se pelean por la misma novia. Tras el triángulo amoroso, los compadres se terminan odiando y se convierten en enemigos a muerte. Ninguno de los dos se casa con la muchacha -por cierto-.

Después de muchos años, Javier llega a ser el líder de los Scouts durante un período y el destino, que es canijo, pone a Cruz a punto de ser el siguiente líder del grupo.

Entonces, justo antes de dejar el liderazgo, Javier denuncia a su excompadre de quedarse con unas tiendas de campar, pero eso ocurrió varios años atrás para evitar que llegue al liderazgo.

Esa es la historia de amor-odio de Javier Corral y Cruz Pérez Cuéllar. Dos caras de una misma moneda. Dicen que polos opuestos se atraen, en este caso están en el mismo polo y se repelen. Ambos se señalan sus errores y se descalifican. Lo mismo han hecho desde que rompieron lanzas hace más de 15 años.

En esta semana, la Fiscalía de Chihuahua solicitó el desafuero de Cruz Pérez Cuéllar en el Senado para, así, detenerlo por (supuestamente) haber recibido dinero ilegalmente durante el gobierno de César Duarte.

El gobernador Corral, en plena crisis por la pandemia, ha ordenado que se reactiven los expedientes penales de Duarte, pero no en la franquicia de “los grandes desfalcos”, sino en la línea discursiva de la “nómina secreta”. Porque no es lo mismo robar que recibir dinero robado. Todas estas historias -sin probar- le han servido al gobernador para levantar cortinas de humo aprovechando que la gente cree el cuento del combate a la corrupción y que el castigo lo resuelve. Todo es falso.

La persecución política de Cruz era un tiro cantado de Corral. Tarde o temprano, uno de los dos va a terminar en la cárcel. De eso no hay duda, porque el pleito es legítimo. Pero Corral ha creado una telenovela en torno a Duarte, pero con un pésimo guion. El timming político lo delata. El discurso de la justicia para Chihuahua cada vez es más absurdo.

Lo que no cuadra en la novela es el pleito con la alcaldesa chihuahuita Maru Campos, cada vez saltan a la vista más datos que muestran el montaje de Palacio para favorecer a Maru. Pero son como los coyotes de Coyame, misteriosos y pendejos, se esconden detrás de un matorral, pero se les ve la cola parada.

Para este análisis tendríamos que dar un paso atrás. Después de varios meses de crisis por el Covid, Corral volvió al ataque ordenando la detención de Christopher Barousse, por el motivo estrella del momento: la “nómina secreta”. Esto le permitió abrir la línea discursiva para ir después tras Maru y Cruz. Sin embargo, Barousse es solamente el chivo expiatorio para continuar con la pista de la persecución política.

Barousse representa la supuesta imparcialidad y permite dar el siguiente salto rumbo a Maru Campos. Sin embargo, algo no cuadra, es increíble el show que montaron sobre el video donde un agente de la Fiscalía le pregunta a un excolaborador de Maru sobre sus gastos excesivos, el video suena hueco política y jurídicamente.

Corral está muy interesado en aparentar la persecución de Maru, pero no hay una orden de aprehensión. Nadie mejor que Corral para entender los procesos electorales, su único triunfo en 35 años -que fue en 2016-, lo logró gracias a su pleito encarnizado con César Duarte, la fórmula está probada, si un candidato se pelea con el gobernador en turno, entonces gana.

El supuesto pleito entre Maru y Corral es falso hasta que no lancen la primera piedra. Que Maru denuncie a Corral por discriminación y violencia política ante los tribunales o que Corral ordene la aprehensión de Maru. Si una de esas opciones no sucede, entonces es puro show que le beneficia a Maru y existe la sospecha de que está arreglado el pleito que beneficiará a ambos.

En lo que no han pensado, es en las repercusiones del batidero jurídico que han hecho con el caso de César Duarte, porque si Maru y Cruz son perseguidos políticos, entonces Duarte y todos los demás también lo son.

Los expedientes X, cada vez son menos creíbles frente a la opinión pública nacional que todavía le cree algo a Javier Corral, pero en Chihuahua hace mucho que se descubrió el engaño. Corral usa a la Fiscalía con fines político- electorales.

Tampoco es casualidad que estos tres procesos de peces gordos (Barousse, Maru y Cruz) comiencen precisamente en la crisis por el Covid, cuando los enfermeros y médicos de hospitales estatales se ponen en huelga porque no hay pagos, ni insumos para trabajar y a unos días de que el Gobierno estatal pida 1,200 mdp al banco, porque no pudo administrar los 78 mil mdp que gastó en 2020.

Esta carambola de Corral intenta tocar cuatro bandas. Primero Barousse en la cárcel para abrir los casos de la nómina secreta; después el show de Maru para inflar a la alcaldesa en las encuestas; la cereza del pastel, la solicitud de desafuero de Cruz Pérez Cuéllar en el Senado; y la gran utilidad de todo esto: distraer a los chihuahuenses de lo importante.

Entonces, la estrategia electoral de Corral se cierra con su excompadre Cruz. Pero Corral no quiere acabar con la corrupción, lo que quiere es eliminar a su enemigo íntimo número uno, su excompadre y aprovechar el distractor que nace del morbo político. Pero, hasta ahora, Cruz es inocente.