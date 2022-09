Crueldad animal

PUBLICIDAD

“Quien es cruel con los animales, no puede ser buena persona”

Arthur Schopenhauer

En los últimos meses han circulado distintas notas periodísticas con relación al maltrato animal, así en el mes de agosto trascendió a nivel nacional el caso de un hombre que fue arrestado en esta ciudad, por haberle quitado la vida a un canino, al cual también desmembró para alimentarse, estos hechos ocurrieron en el fraccionamiento Riberas del Bravo etapa 9, asimismo el día martes un hombre fue acusado de decapitar a un cachorro de tres a cuatro meses, con arma blanca, tras una discusión con sus vecinos, y colocó la cabeza del cachorro en el exterior de la vivienda de sus vecinos, como lo indica información publicada en este medio informativo (El Diario 27/09/22).

El Código Penal del Estado de Chihuahua sanciona esas conductas toda vez que constituyen delitos contra los animales de compañía por actos de maltrato. Así tenemos que a quien omita dolosamente prestar cuidados a un animal de compañía, que sea de su propiedad y que esta omisión ponga en peligro la salud del animal se le impondrá una multa de hasta 19 mil 244 pesos.

A quien dolosamente cometa actos de maltrato en contra de cualquier animal de compañía, causándole lesiones que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a un año de prisión y multa de hasta 24 mil 55 pesos y a quien dolosamente cometa actos de maltrato en contra de algún animal de compañía, causándole la muerte, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de hasta 24 mil 55 pesos.

Además, se impondrá pena de seis meses a cinco años de prisión y el equivalente de 19 mil 244 pesos a 192 mil 440 pesos, a quien realice peleas de perros con conocimiento de dicha actividad, al que provoque ataques a las personas o a otros perros, suministre a un perro sustancias anabólicas u otras drogas para aumentar la fuerza o fiereza del animal y demás supuestos previstos en el numeral 366 Bis del Código Penal del Estado de Chihuahua.

Cabe señalar que se aumentarán las sanciones en un 50 por ciento si además de realizar los actos de maltrato, la persona que los lleva a cabo u otra persona los capta en fotografía o videos para hacerlos públicos por cualquier medio. En el caso del hombre que decapito al cachorro, este enfrenta un aumento en las sanciones toda vez de que expuso la cabeza del cachorro públicamente para que los vecinos lo pudieran ver.

Por otro lado, en el Reglamento de Justicia Cívica, Policía y Buen Gobierno del Municipio de Ciudad Juárez, lo podemos encuadrar como aquella infracción que atenta contra la tranquilidad de las personas y que tiene como fin realizar actos o hechos que de forma notoria y perceptible alteren el orden público. Pero también tenemos que constituyen infracciones el permitir que su animal transite libremente en espacios públicos sin tomar las medidas de seguridad necesarias, para prevenir posibles ataques a otras personas o animales, así como no recoger sus heces fecales. Hace como tres semanas una vecina del fraccionamiento Jardines del Seminario soltó a sus dos perros husky para que fueran a hacer sus necesidades al parque y en ese momento mordieron a un vecino que se encontraba en el parque, la propietaria de los animales no se hizo responsable ni de recoger las heces de sus perros ni de atender la situación del vecino mordido, pues según dijo que no era cierto, a pesar de que había un grupo de vecinos en el exterior que pudieron darse cuenta de lo sucedido. Por dicha infracción, se le puede imponer una multa a la vecina que puede ir desde los 962 pesos a los tres mil 848 pesos, o arresto de 6 a 18 horas, conmutable, dependiendo de la gravedad, por un plazo de seis a doce horas de trabajo en favor de la comunidad o amonestación.

Ahora bien, es común encontrarnos con propietarios de animales de compañía que los abandonan a su suerte, incluso hay quienes los dejan amarrados dentro de su vivienda sin agua y sin alimento, exponiéndolos a temperaturas extremas y poniendo en peligro la salud del animal.

El maltrato animal constituye una falta administrativa, pero también un delito, como ciudadanos responsables tenemos el deber de denunciar y fomentar la denuncia sobre la comisión de infracciones a las leyes y reglamentos, así como las actividades ilícitas o sobre hechos que causen daño a terceros o afecten la sana convivencia. Pueden denunciar al 911 o también a través del Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM) y en la Fiscalía General del Estado en el caso de constituir un delito.

