Crisis políticas y de la naturaleza

Ciudad de México. - Una doble crisis enfrenta Morena, y eso incluye al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, la devastación dejada en Acapulco tras el paso del huracán “Otis”, con un pésimo manejo por parte del gobierno federal y la otra, ese pleito entre tribus que cada vez es más visible en la Ciudad de México.

Luego de las decisiones erráticas que se tomaron en torno a la forma como se atendería la contingencia en Acapulco, el gobierno federal atinó en anunciar una serie de medidas paliativas para tratar de dinamizar ese destino turístico y que se pueda cumplir la promesa presidencial de que para la próxima Navidad estarán celebrando como si nada hubiera pasado.

El paquete, en una primera etapa contempla 16 mil millones de pesos, entre apoyos con becas del bienestar y con la entrega de dinero a los beneficiados de programas sociales; todo el proceso de reconstrucción incluye acciones que suman 60 mil millones de pesos.

La cifra parece muy elevada y podría parecer suficiente, sin embargo, solamente en daños sociales y a la infraestructura hotelera estamos hablando de una afectación que supera los 150 mil millones de pesos.

Pero además no solamente se trata de repartir dinero –que ya dijo el presidente eso no le gusta--, la parte toral es si “Otis” no les vendrá como “anillo al dedo” a esos empresarios hoteleros para que al momento de cobrar la parte del seguro de daños tomen la decisión de emigrar a otros destinos, no solamente con más futuro, también con menor riesgo, no solamente de los fenómenos meteorológicos, sino también del crimen organizado que había sentado sus reales en ese puerto de Guerrero.

Si se da un éxodo de empresas hoteleras, esos 60 mil millones de pesos no servirán de mucho, porque entonces se deberán implementar programas para paliar el desempleo, buscar la manera de reconstruir la imagen de un Acapulco seguro y como destino de playa de talla internacional, lo cual paulatinamente ya se había perdido.

En este rubro, la crisis no está controlada y menos zanjada, porque todavía existen muchas circunstancias que debe resolver el gobierno de López Obrador.

En otro plano, también enfrenta una seria división de las huestes morenistas en la Ciudad de México. Cuando López Obrador decidió fundar Morena, tenía el antecedente de lo dañino que resultan las tribus al interior de un partido político, lo vivió directamente en el Partido de la Revolución Democrática, que fue consumido por las guerras intestinas que los fueron aniquilando.

Con esa experiencia, al fundar Morena la existencia de tribus fue prohibidas.

Pero en la Ciudad de México hay un enfrentamiento entre dos tribus, por un lado “los duros” de Morena que se han lanzado en una fuerte ofensiva en contra de “los recién llegados”, que apoyan a Omar García Harfuch, el delfín a quien también impulsa Claudia Sheinbaum y sobre quien lanzan todo tipo de acusaciones.

En este enfrentamiento sobresale la figura de Martí Batres, el apóstol de la Luz del Mundo, que opera desde el mismo gobierno de la Ciudad de México para impulsar a Clara Brugada, quien tiene el visto bueno de los grupos de la izquierda radical que se incrustaron en Morena y que ya le mandaron un mensaje muy claro a Claudia Sheinbaum cuando la dejaron sola en el estadio del Cruz Azul.

La Ciudad de México no es un asunto menor en esta guerra de tribus, se trata de la joya de la corona para Morena y el lugar donde mayor número de votos logra. Pero aquí también se juegan credibilidad y liderazgo.

Todo indica que el gran árbitro de estas diferencias será el propio Andrés Manuel López Obrador y su decisión respecto a si es Brugada o Harfuch, también marcará si el Bastón de Mando que entregó a Claudia Sheinbaum fue de verdadero mando o solamente decorativo.

Lo que está en juego es la Ciudad de México, donde López Obrador fue impulsado a la presidencia de la República, donde Claudia Sheinbaum también se catapultó como la defensora de la Cuarta Trasformación y que, por decisiones impopulares para las tribus más fuertes de Morena, ahora está en riesgo de perderse.

Esta crisis política puede tener efectos devastadores, si la decisión no se basa en una negociación política que concilie intereses, pero sobre todo que no afecte la percepción de liderazgo de quienes se supone ya mandan en Morena.