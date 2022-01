Crímenes feminicidas de odio y censura

Una muerte es una muerte, al margen de su identidad de género, de su orientación sexual, de su condición social o su labor profesional. En el transcurso de estos días hemos lamentado los crímenes de Yulizsa y Nohemí, pareja sentimental y madres de tres hijos, por un lado, y el de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, por otro lado; ambos casos han causado revuelo en los medios e indignación en la sociedad, manifestantes se han pronunciado exigiendo el esclarecimiento rápido y oportuno de los casos.

El doble feminicidio atroz y con todas las características de crimen de odio, activó a los colectivos, activistas, feministas y a todos los que pugnan por la diversidad sexual, que hicieron pronunciamientos y convocaron a una marcha que tuviera lugar el pasado jueves frente a la Fiscalía de la Zona Norte. Lesbofobia es feminicidio, y alto a la lesbofobia en Chihuahua, su proclama.

Por su parte el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) solicitaron a las autoridades esclarecer los asesinatos, y reforzar las políticas públicas para combatir la lesbofobia.

Pero no se trata de posturas.

Por otro lado los mecanismos de protección para periodistas en el país y en Chihuahua parecen una medida insuficiente, poco eficaz, que toma fuerza y relevancia cuando ocurre otro lamentable deceso. Tinta y sangren se siguen derramando frente a nuestras narices, pues en solo 23 días transcurridos de este año ya son tres los periodistas asesinados en el país.

Como en muchos otros casos, Lourdes Maldonado había notificado al mecanismo (conducente para el hecho) federal y estatal, que temía por su vida, lo cual pone de manifiesto la incapacidad y/o falta de recursos de las autoridades para responder, atendiendo de manera rápida y efectiva situaciones como esta, o ¿los tiene y se hace de la vista gorda? “Matar a un periodista, es como matar a nadie”, expusieron este martes durante la movilización nacional: Periodismo en riesgo, donde periodistas chihuahuenses alzaron la voz para exigir un alto a los asesinatos y dignificación a su trabajo, pues lejos de esclarecer los casos, estos van en aumento, a la par de la precariedad en la que muchos se desempeñan.

Así también informaron que según datos de la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) durante el 2021 cada 38 horas una mujer fue sujeta de algún tipo de violencia por su labor de comunicar.

Tristemente México es calificado como un país feminidad, el asesinato de estas tres mujeres no deja lugar a dudas de que el problema sigue siendo mayúsculo, y causando estragos en la sociedad, pese a las declaraciones del ejecutivo nacional.

Recuerdo cuando era niña, admiraba a Lolita Ayala porque para mí era un ejemplo de mujer, con presencia, porte e inteligencia; en ese entonces no había muchas mujeres ante las cámaras haciendo periodismo, después admiré a muchas otras; pasado un tiempo, cuando cursaba el tercer semestre de la licenciatura en ciencias de la información, tristemente, decidí que el periodismo no era para mí, porque fue cuando entendí la cruda realidad del periodismo y los riesgos que implicaba, para entonces ya era mamá soltera de una pequeña, por lo tanto tuve la visión de que o podía morir de hambre defendiendo alguna causa justa y el derecho a la información fidedigna, o podía amanecer muerta en algún baldío en el ejercicio de mis labores, o peor aún… ser “silenciada” ante los ojos de mi hija, como ocurrió a Miroslava Breach. ¿Prudencia? ¿Miedo? Como sea, ahora pienso que es lamentable que debamos tomar este tipo de decisiones, que el gobierno, en sus tres órdenes, no pueda garantizarnos nuestros derechos mínimos.

Resulta que no ejerzo como periodista, pero soy mujer en una entidad en donde los feminicidios están a la orden del día y donde muy a pesar de todos los esfuerzos 11 mujeres mueren asesinadas diariamente en el país. Hoy no solo temo por mi vida, también por la de mis hijas, la de mi madre, mi hermana, mi cuñada, la de mis amigas, vecinas y compañeras; hemos aprendido a vivir así, haciendo lo mejor que podemos, enfrentando nuestras luchas; aprendemos a cuidarnos, nos unimos a otras buscando sororidad y fortalecernos en conjunto, pero ¿no podría ser de otra manera? Ante este cuestionamiento surge otro que se nos atora en el cogote ¿Vivimos en un estado de derecho utópico?

Alertas de género, activación de protocolos especiales, suenan a palabrería ante los hechos. ¿Plan de contingencia Chihuahua? Sí, ese que se concertó a partir de la solicitud de 21 organizaciones de la sociedad civil preocupadas por las condiciones de riesgo para ejercer la labor de defensa de los derechos humanos y el periodismo.

Y… casual, justo cuando todo este asunto arde, hacen su entrada triunfal los entes responsables de garantizar la seguridad, y para que nadie diga pues es que se signó el convenio de modificación del Mecanismo para la Protección de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre Gobierno del estado y Derechos humanos de la SEGOB, dicha modificación consiste en pasar del enfoque reactivo al enfoque preventivo, su propósito fundamental es coordinar los esfuerzos para estar preparados; por supuesto en el evento estuvieron presentes las magnas autoridades correspondientes haciendo gala de su excelsa oratoria retórica. “Se acabaron los gobiernos, ciegos, sordos y mudos”, aseguró el Sñsecretario General de Gobierno, César Jáuregui; que bueno porque la sociedad tampoco está ciega, sorda o muda; así todos en sintonía, por su parte el titular de la Unidad de la Defensa de Derechos Humanos de la SEGOB Enrique Irazoque informó que este año se asignó a este mecanismo un presupuesto inicial de 378 millones de pesos (sí, leyó bien), esperamos que ahora si alcancé.

Estos asesinatos aunque en contextos diferenciados deben sumar voluntades para pasar de las palabras a los hechos, no queremos más marchas o toma de sitios públicos, tampoco queremos más placas conmemorativas, ni centros de justicia con el nombre de nadie. Hombres y mujeres, niñas, niños, niñes, adolescentes, todos somos humanos, y la muerte de uno, una o une, nos debe doler a todos.

¿Qué nos ocupa? No quedarnos callados, es lo mínimo, hacer eco a las organizaciones de la sociedad civil, no permitir que nos den atole con el dedo, asegurando, parloteando atención inmediata y expedita.

Como comunidad estamos ávidos de respuestas, menos papelitos, documentos, planes, comisiones y mesas de trabajo, que son necesarios para una correcta toma de decisiones, sí, pero RESULTADOS, alto a la impunidad, alto a la burocracia. RESPUESTAS, los dolientes de estos, de otros, de todos los asesinatos merecen justicia.

Vivas nos queremos

Lesbofobia también es femincidio

No se mata la verdad

Sin más periodistas en sus listas