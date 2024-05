Creer en encuestas

"Todas las encuestas negativas son fake news, como las encuestas de CNN, ABC, NBC en la elección".

Ciudad de México.- En las últimas semanas me han criticado mucho por decir que Claudia Sheinbaum va adelante en las encuestas. Me han dicho todas están compradas, menos las que favorecen a Xóchitl Gálvez, como Massive Caller. "Cómo puedes creer -me decía una lectora-- que con mil entrevistas puedes decir quién va a ser el ganador de una elección de 100 millones?".

Las encuestas no son perfectas, por supuesto, y su precisión ha venido disminuyendo en los últimos tiempos, conforme han aumentado los rechazos a contestar y las respuestas falsas. Cuando están bien hechas, sin embargo, pueden darnos una aproximación razonable a las intenciones de voto.

Me dicen que todas las encuestas de la elección del Estado de México de 2023 se equivocaron, menos la de Massive Caller. Hubo, es cierto, algunas que eran simples ejercicios de propaganda, pero veamos las principales. Delfina Gómez ganó la elección con 52.71 por ciento de los votos válidos, seguida de Alejandra del Moral del PRI con 44.53. ¿Qué resultados dieron las principales encuestadoras en sus últimos ejercicios? Parametría, 49 por ciento contra 35, con 16 por ciento de no sabe o no contestó. Massive Caller, 47.6 contra 45, con 10.9 por ciento de indecisos. Reforma, 55 contra 45, eliminando indecisos. El Heraldo de México, 55.1 contra 43.2 con 1.7 de no sabe. El Financiero, 57 y 43, sin indecisos. Covarrubias, 48 y 29, con 23 de indecisos. No son cifras muy alejadas del resultado, aunque el Tribunal Electoral sí sancionó a algunas encuestadoras que daban resultados de 20 a 26 puntos de ventaja a Delfina.

En la elección presidencial de 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó con 53.19 por ciento, Ricardo Anaya quedó en segundo con 22.27 y José Antonio Meade tercero con 16.4. ¿Qué dijeron las encuestadoras principales al final de la contienda? El Heraldo de México le daba el triunfo a AMLO con 38 por ciento, contra 23 de Anaya y 25 de Meade, con 10 por ciento de indecisos. Parametría, 45, 19 y 15, con 9 por ciento de ninguno y 6 por ciento de no sabe o no contesta. El Financiero, 54, 21 y 22, sin indecisos. Reforma, 51, 27, 19, también eliminando indecisos. Consulta Mitofsky, 37.7, 20 y 17.7, con 21.5 por ciento de indecisos. Massive Caller, 42, 18 y 15, con 10.8 por ciento de indecisos.

Revisemos los sondeos del Reforma. En el Estado de México en 2023 estuvo a 2.29 puntos del resultado de la ganadora, Delfina Gómez, y a 0.47 de la perdedora, Alejandra del Moral. Son cifras extraordinariamente precisas para una elección con un padrón de 12.7 millones y 6.4 millones de votos sufragados. La muestra fue de mil entrevistados. En la elección presidencial de 2018 Reforma estuvo a 2.19 puntos del ganador, 4.73 del segundo lugar y 2.6 del tercero. La muestra fue de 1,200, suficiente para darnos resultados bastante exactos.

En Argentina, me dicen, se equivocaron radicalmente las encuestas. Veamos. En la segunda vuelta, el promedio de las últimas 15 encuestas publicadas hasta el 17 de noviembre de 2023 ponía a Milei adelante con 51.1 por ciento contra 48.8 por ciento del peronista Sergio Massa. Al final, el 19 de noviembre, el resultado fue de 55.65 por ciento para Milei contra 44.35 por ciento de Massa. Bastante preciso.

Supongo que este periódico y muchas empresas publicarán encuestas para la elección presidencial este próximo miércoles, último día legal para hacerlo. Las juzgaremos conforme conozcamos los resultados. ¿Pueden equivocarse? Sí, todas lo harán en mayor o menor medida. Pero es un error pensar que toda encuesta que no le dé el triunfo a nuestra candidata favorita es un fraude.

La candidata de la oposición en las elecciones del Estado de México de 2023 se ha pasado a las filas de Sheinbaum. Es un buen fichaje: Alejandra del Moral es una política inteligente y capaz. En su carta de renuncia al PRI dijo que, en la dirigencia del partido, "ahora se privilegian decisiones basadas en la sumisión al presidente". Parece culpa de Alito.

