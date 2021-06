Creen será jefe de la Municipal y lo 'ametrallan'

De manera persistente ha sido involucrado el nombre de Ricardo Realivázquez como relevo en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para la administración que encabezará el moreno electo, Cruz Pérez Cuéllar. No hay tal. Ni por asomo.

Sabemos por fuentes muy cercanas al sucesor de Armando Cabada que no anda en esos planes futuros el actual jefe de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en Juárez, dependiente del secretario de Seguridad del estado, Emilio García Ruiz, y por ende de Javier Corral Jurado, ese fracaso total como gobernador.

Existe temor hacia Realivázquez o fuerte disputa entre grupos delictivos con charola y sin ella por su presencia en Ciudad Juárez, motivos por los que ahora es sujeto de una intensa metralla mediática a la que se ha unido su propio jefe, García Ruiz.

Dice el secretario que su jefe policiaco en esta frontera es investigado por nexos con el crimen organizado, pero es muy raro que hasta ahora exhiba algo, muy poca, de la información correspondiente.

Incluso dice que lo investigan sin ser separado del cargo cuando ya son muchos los policías, justo bajo su mando, sometidos a procesos inclusive penales por múltiples abusos y hasta homicidios.

Esconde algo la andanada padecida por Realivázquez tras el fin de la contienda electoral. Las mafias reaccionan y hacen estrategias para permanecer independientemente del cambio de gobierno o la llegada al poder de un grupo y partido distintos.

De ejemplo de esas mafias está el caso de Óscar Alberto Aparicio, excomisionado estatal de Seguridad, ahora aferrado también a tomar las riendas de la policía juarense. Como si la ciudad, como si el estado entero no tuviera memoria de su penoso tránsito por la entidad siendo en su momento el amigo más protegido de Corral pese a sus desastrosos resultados.

Puede olfatearse de lejos que hay más de fondo en las reacciones de esos grupúsculos que operan en las profundidades del poder.

Mucho confluye en la figura del jefe de las fuerzas estatales en la frontera, que políticamente no estará seguro ni en su blindada una vez que termine la administración a la que sirve. Al menos no en Juárez, no en el ayuntamiento que alguna vez lo avaló como secretario de Seguridad Pública de la ciudad.

Su permanencia como jefe en la CES, si es que la CES sigue existiendo en el próximo gobierno, también será tema de debate.

***

Ricardo Realivázquez Domínguez fue designado en febrero de 2017 como jefe de la Policía Municipal juarense. Fue el plan C del gobierno que recién había comenzado cuatro meses antes.

En aquel entonces la naciente administración independiente tenía su plan A en Jorge González Nicolás, el exfiscal general ligado al exgobernador César Duarte; el plan B era Sergio Almaraz, del mismo signo, el mismo grupo.

Ninguno se quedó debido a la polémica ya conocida. Debió entrar al relevo el policía de carrera, ciertamente alejado de los grupos políticos, pero bien identificado como gente del propio González Nicolás y del exjefe de la Policía Estatal entonces única, Pablo Ernesto Rocha (QEPD).

Al paso del tiempo la relación de Realivázquez con el alcalde Armando Cabada se enfrió y fue dejado de lado. Oficialmente se iría a una misión imposible: reconstruir desde la SSPM el tejido social en Riberas del Bravo. Pretexto para sacudirlo. Así fue relevado por el federal chilango Raúl Ávila Ibarra en septiembre de 2019.

Alguna tuerca se zafó en la relación con el alcalde, quien sin dejar de reconocer su labor lo mandó a otra tarea. Le aplaudió, eso sí, su valor de dar un paso a un costado para beneficio de la ciudadanía. Así lo dijo, palabras más, palabras menos.

Extrañamente, el 9 de mayo del año pasado, cuando la pandemia comenzaba a hacer crisis, surgió el nombre de Realivázquez como nuevo jefe de la Comisión Estatal de Seguridad en Juárez. Su designación se dio cuatro días después de que el comisionado Estatal de Seguridad de muy poca vergüenza, Aparicio, renunciara por fin.

Un mes antes Realivázquez había estado en Palacio de Gobierno con Corral y Emilio, quienes desde entonces discretamente lo habían regresado a las filas de la Policía Estatal.

***

Inmerso al mismo tiempo en una confrontación con los policías federales traídos por Emilio García, por el fiscal César Peniche y desde luego por Raúl Ávila -antes jefe de la Policía Federal y ahora secretario de Seguridad Pública Municipal- el jefe de la CES ha logrado transitar con similares resultados que su antecesor.

Recibió una corporación que acumulaba más de un centenar de quejas, formales e informales, al año. La misma cifra se mantiene y la cifra negra es peor. Es de miedo porque se considera que solo se denuncia un caso de abuso por cada 10 que en realidad ocurren.

Los policías estatales enviados a la frontera igual aparecen en expedientes por tortura que por extorsión. También robo, actos de hostigamiento, amenazas y hasta homicidios.

Cotizan en dólares los elementos policiacos desplegados por la CES, que han hecho del delito una forma de vida, amparados en la placa, en la impunidad que les garantizan mandos blandengues y unos superiores prácticamente pintados... o totalmente embarrados con las cuotas que cobran en Juárez.

Son alrededor de 250 elementos los que tiene a su cargo el jefe estatal. Son nada para las necesidades que tiene Juárez, la zona del Valle, la región de Casas Grandes y Villa Ahumada, hasta donde se extiende la jurisdicción del norte encargada al funcionario.

Son nada para la atención policiaca que necesita una región tan grande como la fronteriza, con una dinámica violenta marcada por los grupos criminales. Pero son muchos, excesivos, para padecerlos por sus arreglos con la delincuencia y sus abusos constantes contra la población.

Para colmo el grupo especial estatal que le reporta directamente a García Ruiz hace de las suyas por separado, rara vez en coordinación con la gente de Realivázquez; la mayoría de las veces para molestar a los juarenses, jamás para servir y proteger como dicen los principios básicos de las corporaciones de seguridad.

***

Los últimos 10 días han sido negros para el jefe de la CES en la frontera. Ha dado la nota desde aquel "¿a quién se le ocurre qué, pendejo?", cuando fue atacado a balazos en su blindada; hasta la tardía revelación de García Ruiz en el sentido de que tiene bajo investigación a Realivázquez.

El lunes 14 de junio por la noche, cuando policías municipales estaban en apariencia bajo fuego en eventos distintos, la Tahoe azul blindada de Realivázquez fue atacada a balazos por preventivos en el Libramiento Independencia. Una mera confusión en medio de la persecución de sicarios fue la hipótesis oficial.

De no ser por el foco que le han puesto encima al jefe policiaco, no habría razón para dudar de la versión de que fue un hecho fortuito; una mera casualidad el estar en el lugar equivocado, en medio de una efectiva acción policiaca dirigida a los atacantes de un compañero.

Luego el pasado jueves 24 apareció la manta en la que un desconocido "Aztlan 21" amenazaba al mando policiaco. El texto era más un mensaje político, clara referencia a un supuesto intento de Realivázquez por seguir en la CES en el nuevo gobierno o volver a la Policía Municipal.

De la manta encontrada en un puente peatonal del viaducto Díaz Ordaz, reportada y asegurada por agentes municipales, dos apuntes no pueden pasarse por alto.

El primero es que, a la vista de ciertos conocedores, la letra de la manta encontrada en el viaducto Díaz Ordaz parece de mujer. Estilo, subrayados y mayúsculas en el nombre del destinatario, así como en los apellidos de otros mencionados en el mensaje (Parada, Soto y Noriega), por alguna razón apuntan a que no es hombre quien lo redactó.

El segundo es algo más del dominio público. Todo mundo sabe que "Los Aztlanes" son una célula prácticamente inactiva de otro grupo criminal con mayor presencia. No hay, pues, un "Aztlan 21" como tal, al menos nadie identifica a esa supuesta cabecilla.

Finalmente el viernes, cuando surgieron videos en los que un detenido por municipales salpica a Realivázquez y algunos de los suyos, salió García Ruiz a señalar a su subalterno como objeto de investigación interna; sea real o no que tiene un expediente abierto, el palo dado por su cuestionado jefe ni quién se lo quite.

Por algo le están tupiendo de todas partes al mando de la Policía Estatal. Está a dos o más fuegos de los que es casi imposible salir bien librado.

Sea por su historia personal, por su expediente de policía de carrera o las sospechas que gravitan en torno a su figura, lo cierto es que no es plan A, B, C ni Z de Pérez Cuéllar.