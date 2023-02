Crecimiento en malestares relacionados con la salud mental

Según un estudio de opiniones y experiencias en torno a la salud mental del Centro de Opinión Pública de la Universidad Tecnológica de México llevado a cabo en el 2021, el 68% de la población tiene afectaciones relacionadas a la salud mental, es decir, siete de cada diez personas refieren sentir incapacidad para afrontar los problemas de la vida diaria y tener sentimientos de tristeza y ansiedad. Esto manifestado en que muchas y muchos han abandonado las actividades que antes disfrutaban, han perdido seres queridos y han tenido problemas de orden económico. Sin mencionar que, en esta ciudad, las condiciones estructurales de las calles en nada favorecen a la salud mental de las y los juarenses ya que no hay forma de llegar a los destinos sin un nivel considerable de estrés sea cual sea el medio de trasporte que se utilice.

Se vive cada día con más miedo al futuro, a los tropiezos, miedo a no alcanzar a cumplir con los compromisos económicos, a no poder sostener proyectos de vida. Las generaciones recientes se viven con una incertidumbre a no llegar a tener nada estable. Se dice también que, si desaparecieran los benzodiacepinas, el alcohol, la cafeína y los antidepresivos, se llegaría a un colapso social, es decir, muchas y muchos se podrían ver afectados.

Tanto en esta ciudad como en el país, existen personas con mucha presión y viven bajo la sensación de tener la culpa, de no estar a la altura o de no encajar o de no hacer o no ser lo suficiente. La presión de vivir a un ritmo frenético con el fin de cumplir con todos los compromisos que surgen a partir de una ideología del éxito que por debajo oculta pena, soledad e ira, es algunas de las veces insostenible.

Hay autores que definen este período de la historia de la humanidad como la época del malestar. Dicho malestar tiene causas y soluciones y también debería ser un asunto de importancia a nivel político y social con el fin de que las personas dejen de vivir su malestar en silencio y en soledad ya que de las vicisitudes es más fácil salir en conjunto y se supone que el Estado, el país es quien debe de cuidar de sus ciudadanos.

Por otra parte, según datos de la Secretaria de Salud, se tenía un 98% de cobertura de medicamentos psiquiátricos controlados hasta el año 2016, y para el año 2022, la cobertura disminuyó a un 64%. Dichas cifras resultan alarmantes tomando en consideración el incremento en el sentimiento de malestar generalizado que se percibe por parte de los ciudadanos derivado de los aconteceres adversos de los últimos años.

El crecimiento significativo suscitado en los últimos años de los malestares relacionados a la salud mental tiene que ocupar lugares protagónicos en las agendas de las autoridades. Se tiene que tener conciencia del derecho a tener acceso a programas y servicios que ayuden de manera significativa a la mejora de la salud mental de los ciudadanos de esta ciudad. Programas de calidad a los que las y los habitantes puedan comunicarse y acudir con la confianza y seguridad de que obtendrán un acompañamiento por parte de profesionales que realmente conozcan del tema. Lamentablemente, sigue faltando mucho por hacer.

Cultura por la Paz es un proyecto de El Diario de Juárez en alianza con el Tecnológico Nacional de México, campus Juárez; el Comité de Pacificación y Bienestar Social (Copabis), y el Centro Familiar para la Integración y Crecimiento A. C. (CFIC).