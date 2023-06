Crear problemas donde no los hay

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, y eso es precisamente lo que ya está ocurriendo en el tema de las elecciones del próximo año en Chihuahua, y, por supuesto, en Juárez también, amén de los cargos federales que también estarán en disputa. En nuestra entidad solo la gobernadora se mantiene en su cargo, y todos los demás habrán de refrendarlo o ganarlo los nuevos aspirantes.

Así pues, de nueva cuenta el ajedrez político entrará en juego desde ya, algunos con bastante camino avanzado, en el que los partidos políticos mueven sus piezas tratando de aventajar en cada jugada a los oponentes.

Se renovará el congreso con sus 22 curules de mayoría y las 11 de representación proporcional, 33 en total, 67 presidencias municipales, 67 sindicaturas y el ejército de regidores que conforman los ayuntamientos, muchos de esos cargos con la posibilidad de la reelección para quienes hoy los ocupan.

Aunque en Chihuahua existen siete partidos políticos nacionales con registro local, y una agrupación política local, básicamente, en 2024, veremos contender a dos grandes bloques o alianzas político-electorales, entre sí, Morena y sus aliados, por un lado, y PAN-PRI-PRD-MC por el otro. Algo muy similar a lo que ocurrirá a nivel nacional en la elección a la presidencia de la República, con la salvedad de que en ese proceso federal aún no se define la suma de MC.

Pero a diferencia del resto del país, en Chihuahua se observa un claro predominio de la alianza PAN-PRI-PRD que originalmente pactaron unirse, tanto en lo político como en lo electoral, y hoy todo hace suponer que MC se suma también, sin embargo, ese predominio no se replica en Ciudad Juárez, en donde Morena tiene su mayor fortaleza electoral.

Sin duda alguna, son Chihuahua capital y Ciudad Juárez dos de las más importantes localidades, estratégicas para obtener un triunfo a la gubernatura, teniendo la capital prácticamente asegurada no es de extrañarse que la dirigencia panista, y la misma gobernadora Maru Campos concentren esfuerzos en esta frontera.

Al menos así lo anunciaron en rueda de prensa aquí en el CDM de Juárez, diputados locales, diputados federales, dirigentes partidistas y regidores, asegurando que estarían en esta ciudad “echándole montón a Morena”, y resulta por demás lógica la estrategia.

Sin embargo, esa fortaleza electoral de Morena en esta frontera podría verse seriamente fracturada ante las pugnas entre los equipos del aun delegado del bienestar y representante presidencial, Juan Carlos Loera, y el del actual presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, ya que el primero ha insistido en postularse a la candidatura a la Presidencia Municipal.

Recordemos que la pugna entre estos dos personajes se encarriló desde hace ya varios años, y se ha venido acentuando cada vez más, aunque digan lo contrario y permanezcan ambos en el mismo partido político.

Al respecto, transcribo algunos párrafos de La Columna de El Diario publicada ayer, por su valía y oportunidad:

“Precisamente, discordias como esa, la disputa entre los dos que quieren o mantener la alcaldía o ir por ella tras un primer intento fracasado hace ya seis años, entre otras, tienen detenida la organización, en varios sentidos, de los comités seccionales que harán frente al poderosísimo Frente anti 4T organizado por el PRI, PAN y posiblemente el MC”.

“Desde el año pasado se había dicho que se requerían 67 comités para tener uno en cada municipio, idea desechada para dar paso al proyecto de conformación de más de 3 mil comités seccionales con la finalidad de tener representación de hasta cinco personas por casilla, considerando que hay secciones con más de una casilla”.

“Ahora se dice que no habrá dirigencias municipales, sino coordinaciones distritales con un representante en cada distrito federal en el estado, que en este caso serían nueve, de los cuales ya están cuatro nombrados no oficialmente, pero ya con trabajos de un mes”.

“En todos estos sentidos, Morena deberá meter el acelerador a fondo, obligadamente con una figura que intervenga y ponga orden entre todos los grilleros”. Fin de la cita textual.

En efecto, las feroces disputas ocasionadas por Loera, tanto en el congreso como en la alcaldía, se pueden convertir en la oportunidad que busca la alianza opositora para arrebatar la presidencia municipal, y es que no se justifica por ningún lado que busque descarrilar la reelección de Pérez Cuéllar, quien ha hecho un trabajo suficiente que alcanza para ganar sin despeinarse, asegurando para Morena esa importante posición.

No está por demás señalar que toda esta rebatinga por la candidatura a la presidencia municipal, se da en medio de fuertes rumores, alentados desde oficinas del Bienestar en la CDMX, sobre la salida de Loera del equipo de Ariadna Montiel, y todo lo que eso conlleva.

Lo cierto es que Loera ha sido muy mal candidato, perdió la elección municipal en el 2016 en la que obtuvo apenas 18 mil votos, y volvió a perder la gubernatura en el 2018, a manos de la panista Maru Campos, por más de 130 mil votos de diferencia y pese a contar con todo el apoyo del gobierno federal y recursos ilimitados para su campaña, por lo que, si Loera logra su propósito de hacerse de la candidatura municipal para 2024, esas serían sin duda alguna muy buenas noticias para los opositores.

Si Morena se ajusta a la lógica política y electoral, el apoyo para la reelección de Cruz Pérez Cuéllar debiera ser un tema agotado, pero, bueno, en Morena puede ocurrir cualquier cosa.

Por el lado de la alianza PAN-PRI-PRD-MC han sido principalmente los panistas quienes ya iniciaron a levantar la mano. Marisela Terrazas, Rogelio Loya, Sergio Nevárez y Gabriel García Cantú han manifestado ya su interés por participar en una encuesta que realizará su partido para medir a quienes estén mejor posicionados, sin embargo, al ser parte de una alianza electoral de varios partidos, habrá que estar muy al pendiente de cómo se mueven los demás.

En el caso de los panistas, solo Marisela Terrazas y Rogelio Loya representan opciones viables para presentar la batalla ante un muy combativo Morena, y ambos se enfocan en ese objetivo, aunque con algunas diferencias.

Sin duda, quien ha realizado el trabajo más completo es Marisela, quien además entra en el perfil que ha impulsado fuerte la gobernadora, una joven mujer preparada, y que su cargo de legisladora le ha permitido una gran cercanía con la gente de Juárez, a través del trabajo de gestión que realiza en su oficina de enlace legislativo.

Pero también, esa misma condición de legisladora le ha permitido la conciliación y el trabajo coordinado con legisladores y dirigentes de otros partidos políticos, lo que a la postre resultará de vital importancia, ya que, si van a encabezar una alianza, es muy importante el visto bueno de los demás integrantes de la misma, y esa es la parte que han descuidado Loya, Nevárez y García.

Finalmente, la Presidencia Municipal de Juárez se va a definir entre esos dos grandes bloques partidistas, Morena y sus aliados (PT y PVEM) o bien, la alianza PAN-PRI-PRD-MC, que seguramente buscará denodadamente arrebatar la alcaldía a la Cuarta Transformación.

Pero no solo es el proyecto de la presidencia municipal, si bien la gobernadora no juega en esta elección, si está en riesgo una segunda parte de su mandato sin sobresaltos, para lo que requiere de asegurar la mayoría en el congreso, al menos como la tiene hoy, y eso pasa también por las diputaciones locales en Juárez, por lo que el proyecto de campaña debe ser integral y estratégico para lograr ambos objetivos.

Los tiempos ya están encima, y si el bloque opositor en Juárez no toma definiciones pronto, tanto en la forma y fondo para elegir a su candidato o candidata, les ocurrirá lo mismo que a Morena, crearán problemas donde no los hay.