Covid Largo y comunidad afectiva

¿Es que hay algo nuevo sobre el SARS- COV-2, que además de los científicos, a todos los demás nos interese saber a estas alturas? Si bien es cierto que aún no terminan los descubrimientos acerca del bicho que nos ha mantenido en vilo durante todo este tiempo, también es cierto que no deja de asombrarnos; aunque en algunos, por resistencia o negación, ya no tanto.

Es bastante normal que queramos darle vuelta a la página y seguir con nuestras vidas. La propia naturaleza humana no admite un estado de incertidumbre prolongada: puesto en alerta permanente, nuestro sistema nervioso mostrará las huellas de un cansancio emocional compartido socialmente. Lo que provoca que la amenaza nos haga ser una comunidad afectiva en la que nos trasmitimos colectivamente el temor compartido durante todo este tiempo. Habida cuenta de que no todos podrán dejar atrás lo vivido, sobre todo aquellos que han perdido a uno o varios seres queridos. Quedan incluidos los que por poco pierden la vida librando la batalla en algún hospital, o en la privacidad de su casa bajo los cuidados de la familia; cansados ellos, como los trabajadores de la salud, con largas horas de vigilia cuidando los niveles de oxígeno que reporta ese aparato del que no todos estábamos enterados de su existencia: el oxímetro.

La cifra de fallecidos o de infectados está a la vista. Además de los datos que reportan los medios de cobertura nacional. Todos los días, El Diario dedica un espacio en su primera plana para llevar la cuenta de todo el estado. Particularmente Ciudad Juárez y la ciudad capital. Habrá que preguntarse si alguno de nosotros ha perdido el interés por revisar la cifra. Aun así, ésta no se va, sigue ahí, aunque no la queramos ver; aumenta todos los días. A veces muy lento, otras veces los números parecen despeñarse sobre nuestras vidas. A eso le hemos llamado oleadas.

Vacunados o no, la incertidumbre sigue ahí. La incertidumbre es esa condición de que sabemos que hay algo que ignoramos: ¿cuándo va a parar todo esto? China, el origen de la pandemia, tiene un rebrote, como lo tienen, de manera importante, varios países de Asia. Alemania está en alerta, los casos repuntan en un país con servicios de salud de excelencia.

Por si fuera poco, la enfermedad está dejando secuelas en el cuerpo de los que la hemos padecido. Ya desde los primeros reportes de las revistas científicas como The Lancet, hablan de que puede haber órganos dañados. De entre ellos: corazón, hígado, riñones y el cerebro. Un reporte médico avalado por la Clínica Mayo de los Estados Unidos, en una amplia muestra de personas que han padecido la enfermedad, reporta daños a nivel neurológico en pacientes de todas las edades, aunque el grupo más frecuente es el de los adultos mayores.

Así, los que hemos padecido Covid podemos observar disfunciones cognitivas como: pérdida de memoria, falta de concentración, cambios repentinos en el estado de ánimo, ansiedad, depresión –agravada en algunos casos por ideación suicida–. A eso agregamos, como lo muestra un estudio reciente de la UNAM de una muestra de pacientes que tuvieron la enfermedad, trastornos del sueño hasta en un 40 por ciento.

Por ahora, los estudios muestran que estos síntomas pueden estar presentes hasta un año luego de haber sido infectado por el virus. Aunque se desconoce qué tanto más puedan permanecer, dada la duración de la pandemia, que estaría avanzando hacia su tercer año. Esta condición hace muy probable que haya otras mutaciones después de la ómicron.

Para lidiar de alguna manera con estados emocionales derivados de las secuelas, tenemos un recurso que a la humanidad le ha permitido la sobrevivencia. Simple pero eficaz: la convivencia solidaria y amorosa puede solventar parte de los trastornos emocionales provocados por lo que se ha dado en llamar el “Covid largo”, es decir, la infección y sus secuelas. Familia, amigos y compañeros, juntos en comunidad, podemos sobrellevar el desasosiego que provoca este padecimiento. Se requiere también la ayuda profesional de médicos, psicólogos y otros, para saber qué no anda bien con nuestro organismo, y por supuesto con nuestro cerebro. Reconociendo conductas atípicas como: repentinos ataques de ira, ansiedad y depresión. Para ayudar también a nuestros cercanos a identificar anomalías como las mencionadas anteriormente.

Con todo esto, sí tenemos algo que celebrar: ¡estamos vivos y hoy inicia la primavera! La salida de las bajas temperaturas ralentizará el propio desarrollo de la infección. Como ya lo empiezan a mostrar las cifras en todo el país. Al SARS-COV-2 no le gusta el calor.

Con la entrada de la primavera podemos cantar “el día en que tu re-naciste nacieron todas las flores”, esas flores que son tu vida, la mía y la de todos los que siguen con nosotros. ¡Celebremos la primavera en nuestra comunidad afectiva!