Covid-19, la incertidumbre como regla

En estos tiempos de pandemia no hay certezas. El virus del Covid-19 ha generado una nueva forma de vida marcada por la incertidumbre. La razón luce pálida y anémica frente a la vorágine de la realidad. En pocas palabras, el caos venció al cosmos. Desde que nació la ciencia moderna -hace 200 años-, nunca había tenido una crisis de credibilidad como esta.

En la pandemia, la gente confía más en las recetas tradicionales que en la ciencia. Pero no es fortuito, hemos visto las debilidades de la medicina, por ejemplo, los expertos advierten que la vacuna no es garantía de protección contra el Covid y eso genera más dudas. Aún así, es mejor tener la vacuna que no tenerla. Esto es irónico, porque casi, casi, estamos hablando de la ciencia como un acto de fe.

Si sumamos todos los discursos de los expertos en medicina, el conocimiento humano sobre el Covid-19 es todavía muy poco. Mientras que, por otro lado, las lecciones de la naturaleza son lentas, pero estridentes.

Y precisamente cuando pensábamos que el humano ganaba la batalla contra el virus, se presentó la cuarta ola de la pandemia. Nadie pudo predecirla. Ni siquiera hubo una sospecha de que esto podría suceder, mucho menos un pronóstico. De pronto se nos vino encima de nuevo el bicho.

Sin embargo, esta vez el discurso de las autoridades se fue matizando hasta diluirse en las aguas tibias de una absurda normalidad. No se trata de un plan estoico de aguantar de nueva cuenta la crisis, esta vez la idea es la mínima intervención.

Si somos más precisos, nunca hubo nada qué hacer. El Covid-19 nos puso contra la pared desde que se supo del primer caso en México, aquel 28 de febrero de 2020, una fecha para olvidar.

Entonces, el sistema de salud, falló de nuevo como era previsible. Pero no fue por la pandemia, el IMSS tiene 40 años en crisis y al borde del colapso. Es por eso que, hace dos años, el sistema de salud fue arrollado por el virus. Las 300 mil muertes de México se las debemos, en su mayoría, a un problema estructural que tiene la salud pública y que, lejos de solucionarse, empeora.

Aquí hay tres acciones que sí han funcionado en otros países, la primera es contar con pruebas rápidas, la segunda es el control y seguimiento del confinamiento y, la tercera, es la atención oportuna de casos críticos. Ninguna de las tres tiene México y ya han pasado dos años desde que comenzó esta pesadilla.

El distanciamiento físico y las medidas de higiene son medidas inalcanzables en millones de casos porque, en nuestro país, donde hay más de 60 millones de mexicanos que viven en situación de pobreza, es difícil pedirles que no salgan a ganarse la vida para llevar el pan a su mesa sin exponerse en algún momento. Por eso, estas medidas han quedado en buenas intenciones.

En ese contexto, el acceso a pruebas de Covid en México está reservado para una pequeña parte de la población que pueden pagarlo. Es una odisea conseguir una prueba en un hospital público. Y, por más barata que sea, en los laboratorios privados la prueba tiene un costo que equivale a una despensa semanal de una familia promedio o tres días de salario de un trabajador de maquila. Además, los rumores de que existen más fallas de las que dicen, ha provocado que la gente no confíe en estas pruebas. De nuevo la ciencia se pone en entredicho.

Por otro lado, acudir a un hospital, sea público o privado, para atención por una crisis del Covid es un auténtico viacrucis, porque ya se encuentran saturados y los contagios van en aumento; esta semana tuvimos nuevos picos de la pandemia, ambas cifras de más de 40 mil infectados, algo que no había sucedido en dos años.

Pero ¿cuándo va a terminar la pandemia? Esa pregunta ya ni se pregunta. Hemos dejado de cuestionarnos sobre el futuro y lo hemos aceptado como es, incierto e irónico. Pero eso no es lo peor, también hemos dejado de creer que puede haber una solución.

Esto nos lleva a reflexionar sobre las medidas que los gobernantes han impuesto y nos dé cuenta del por qué, durante dos años, han fracasado una y otra vez, al grado de que, ahora, los tres órdenes de gobierno han decidido fingir demencia. Quizá por eso, esta cuarta ola de la pandemia ha tenido una tímida intervención del Estado.

Este cambio notable en la forma de reaccionar del gobierno, implica varias causas probables, en primer lugar, el aprendizaje de hace dos años, ya que, según las estadísticas, los cierres al estilo “toque de queda” no sirvieron de nada, la prohibición es un fiasco; la segunda probabilidad es que la economía, en específico la industria, no se puede dar el lujo de volver a mandar a su casa a los trabajadores; tercera, la Federación está empeñada en reactivar las clases presenciales en todos los niveles educativos a como de lugar, inclusive presionando a las entidades federativas para que regresen lo antes posible; y, cuarta posibilidad, van a correr el riesgo de fallecimientos con la premisa de que hay suficientes vacunados para salvarnos.

Seguramente habrá más causas probables ocultas, pero estas son las más visibles y lógicas. La cuarta ola es un paso adelante, pero en el filo de un barranco. No sabemos lo que sucederá, ni nos importa, total, esta incertidumbre ya se hizo nuestra amiga. La incertidumbre se sienta a cenar cada noche con nosotros, en lo más íntimo de la familia.

En resumen, la incertidumbre es ahora la que manda, creo que siempre ha sido la regla y frecuentemente la confundimos con la excepción.