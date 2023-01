Costo del INE contra locuras de AMLO (II)

Ciudad de México.- “El derroche del INE ha dejado, además, uno de los procesos electorales más caros del mundo”. ¡El derroche del INE! ¡Vaya cinismo!

¿Quieren hablar de derroches? Vamos a hablar de derroches:

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). En un artículo de Arturo M. Urzúa titulado: “El verdadero costo del AIFA”, quien fuera el secretario de Hacienda del Gobierno de la República en la actual administración, señaló que al anunciar en octubre de 2019 la ampliación del aeropuerto militar de Santa Lucía para dar paso al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que la nueva obra tendría un costo de 75 mil millones de pesos; sin embargo, con el transcurso del tiempo el referido monto se fue incrementando y, para esas fechas y tomando en cuenta lo presupuestado para 2022, el gasto por este concepto ronda ya los 116 mil millones de pesos.

No obstante, además de ese costo exorbitante existe algo todavía peor, que el costo indirecto incalculable: “[…] pero hay una pérdida extra que no es tampoco despreciable. El NAIM no solamente tenía como objetivo final el dar servicio a alrededor de 125 millones de viajeros anualmente, sino también el convertirse en un centro de conexión (un hub) que pudiera competir contra el de Atlanta y el de Panamá. La única esperanza que resta es que el aeropuerto de Cancún pueda serlo algún día”.

Tren Maya. Desde lo originalmente proyectado el costo de la obra se incrementó en un 150%; de hecho, el monto original del proyecto era de 120 mil millones de pesos y para este año de 2022 la inversión requerida ronda ya los 299 mil 367 millones: “El costo del Tren Maya, según los contratos ya asignados en cuatro tramos y las previsiones presupuestales contenidas en las manifestaciones de impacto ambiental de los otros tres tramos asignados al Ejército, asciende a una cantidad de 299 mil 367 millones de pesos, es decir, 150 por ciento más del monto original proyectado, que era de 120 mil millones”.

Pemex. Durante 2021, Pemex registró pérdidas por más de 224 mil millones de pesos: “En 2021, la empresa productiva del Estado redujo sus pérdidas en 56 por ciento respecto a 2021, la mayor parte de estas se registró en el último trimestre del año pasado”. Es decir, aunque Pemex redujo sus mermas en relación con el 2021, estas seguían siendo escandalosas; aunque eso no es lo relevante; lo verdaderamente importantes es que si Petróleos Mexicanos enfrentó el año pasado la peor crisis de su historia, según su director, Octavio Romero, este buen desempeño del cuarto trimestre no fue suficiente para contrarrestar “las pérdidas operativas acumuladas en todo 2020, que fueron 38.2% por ciento superiores a las del año anterior”.

Frente a este gasto de escándalo, el primero de junio de este año de 2022, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados rechazó reintegrar cuatro mil 900 millones de pesos que le fueron recortados al INE en el Presupuesto de Egresos del 2022; lo anterior, tras hacerse cargo de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó a los representantes populares una de dos: justificar o resarcir en su caso el recorte presupuestal operado en perjuicio del organismo electoral.

En efecto, la Primera Sala de la SCJN declaró inválido el presupuesto de egresos en lo que atañe al presupuesto otorgado al INE; ello, luego de resolver la controversia constitucional que interpuso el propio órgano encargado de la administración del proceso electoral, contra el recorte de cuatro mil 913 millones de pesos para el gasto de este año, y ordenó a la Cámara de Representantes aprobar un nuevo presupuesto, en el cual debía justificar la razón de la disminución, u otorgara en su totalidad el presupuesto solicitado originariamente por el INE, es decir, la suma de 24 mil 649 millones 593 mil 972 pesos.

Como queda dicho, no hay que ser muy inteligente para comprender qué hizo la Cámara de Diputados, con mayoría absoluta morenista; si usted pensó: “confirmar la reducción presupuestal”, acertó de plano.

Continuará…