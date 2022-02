• Costó cara al final del día la luna de miel

• ¿Los Chávez de EU son los Chávez de Parral?

• Un mes con menos muertos no hace tendencia

• ¿A qué juegan con el PRI los amigos de Alex?

Ahora sí el lío es gordo para el policía imprudente que tomó como propia la residencia del ex Ceo de Aras, Armando Gutiérrez, y la usó como hotel de 10 estrellas sin pagar ni un centavo.

No solo eso, metió a la exquisita vivienda ubicada en zona fifí a otro individuo de nombre Armando R.V. Hasta ahora comprobado, estuvieron ellos dos como en luna de miel pero todo indica que hubo otras “presencias” según algunas fotos.

El Diario ha publicado en exclusiva los hechos que fueron extraoficiales inicialmente, pero al final del día los ha reconocido de manera formal la Fiscalía General del Estado.

El policía es Rubén T.R., de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), pero su acompañante –que aparece en videos, fotos, etc.- labora en un hospital privado, Lorenzo Armando R. V, quien ahora es acusado de allanamiento de vivienda, despojo, quebrantamiento de sellos, robo, etc., etc.

Ambos, y otros, la pasaron de lo lindo en la casona ubicada en el fraccionamiento San Charbel, de la ciudad de Chihuahua. Pero resulta que esa casona está asegurada por formar parte del grupo Aras que ha defraudado a miles de chihuahuenses.

El agente fue uno de los investigadores del caso que sin escrúpulo ninguno la utilizó como de su propiedad.

Todo indica que mandos intermedios en la Fiscalía de la zona Centro, por alguna razón que ahora debe sonar sospechosa, estuvieron protegiendo al susodicho Rubén y a los otros hasta que Asuntos Internos cuadró el caso y anunció la suspensión ayer mismo.

Es un novelón cortado de tajo por el fiscal General, Roberto Fierro, para que no interfiera en las investigaciones contra Aras.

•••

Una bronca nunca llega sola. Dijimos ayer que la historia de Alfredo “El Caballo” Lozoya en Estados Unidos apenas empezó a escribirse con el descubrimiento público de su caso, bien resguardado durante más de un año para los ojos del estado que buscó gobernar, Chihuahua.

El principal delito conocido hasta el momento por el que fue detenido en Estados Unidos y luego liberado bajo fianza es el de haber usado prestanombres para comprar avionetas.

Ese delito que cometió en tierra americana necesariamente es de interés legal también en Chihuahua por varias razones, la principal de ellas relacionada con su declaración patrimonial al momento de ser candidato a gobernador; y desde antes como candidato y después alcalde de Parral.

Las autoridades americanas ya concluyeron que las avionetas le pertenecían a Lozoya, las decomisaron y hasta las subastaron en aproximadamente un millón de dólares que, por supuesto, su costo comercial debió ser considerablemente más alto.

¿De dónde salió ese millón o más de dólares? Los datos correspondientes deben aparecer en la respectiva declaración patrimonial, pero no estarán ahí precisamente porque no estaban a nombre de Lozoy, sino de Luis Rubén Chávez, el prestanombres.

Y luego hay otro detalle de incumbencia por completo doméstica relacionado con ese nombre y apellido, familiares Chávez de Luis Rubén al menos en 2017 recibieron pagos por obras del Municipio de Parral por alrededor de millón de pesos.

A una bronca llegan más. Todos esos datos sin duda deben estar ahora siendo desmenuzados uno por uno por la Auditoría Superior del Estado y el ojo vigilante de Palacio de Gobierno, cuyos nuevos jefes fueron severamente maltratados por “El Caballo” durante la campaña por la gubernatura.

Necesitará el Movimiento Ciudadano más qué cerrar filas en su entorno para salir del franco atolladero.

•••

Seguimos hoy con el tema del desvío de 80 millones de pesos descubierto por la nueva administración estatal en el Colegio de Bachilleres del Estado, según el nuevo titular de la institución, Marco Licón Barraza.

La denuncia ya corre en la Secretaría de la Función Pública. Concluimos en ese primer análisis que escaparía al expediente la exdirectora de los Bachilleres, Teresa Ortuño Gurza, debido a que la transa seguramente fue operada por la Secretaría de Hacienda, durante la administración anterior a cargo de Javier Corral Jurado.

Ayer mismo, sin embargo, recibimos un agregadito de gente cercana a la Función Pública que señala precisamente a Ortuño como primera responsable en los hechos.

“En el caso de Cobach el debido proceso ordena que si un órgano de gobierno observa un desvío de recursos ya sea de dinero, materiales o humanos debe hacerlo saber a la Secretaría de la Función Pública, la que debe integrar una investigación y proceso —que debe concluir con una resolución: si al servidor público se le sanciona y se considera que hay elementos que pueden constituir un delito; entonces la Secretaría de la Función Pública debe denunciar ante la Fiscalía para que una vez que investigue formule imputaciones”, dice ese agregado.

Quiere decir lo anterior que la exdirectora de Bachilleres debió hacer la denuncia o denuncias correspondientes puesto que se trató de dinero desviado durante varios años, todo ellos bajo su dirección.

Queda claro que no lo hizo, al menos no por los conductos jurisdiccionales correspondientes, porque no podía ponerse a las patadas contra sus patrones el exgobernador, Javier Corral; y su secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, pero ello la condujo a la omisión respectiva y afectó a la institución con la cantidad señalada.

Ni más ni menos.

•••

Mientras se envían los reportes de indicadores delictivos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que los valida en 20 días, ni el fiscal Roberto Fierro ni el secretario de Seguridad, Gilberto Loya, autorizaron echar campanas al vuelo por la baja en las ejecuciones. Pisan con pies de plomo.

Dentro de la FGE, que es la autoridad en materia de registro y estadística criminal, se dejó en claro que un mes con menos homicidios violentos no hace tendencia. Igual en la SSPE, que lleva el mando en la prevención y la reacción.

Así que, si bien el dato de la baja en el número de casos es plausible, todavía no es momento de cantar victoria porque esos fríos números pueden cambiar de un mes a otro, incluso de una semana a otra, dado que el estado no deja de ser un polvorín en la disputa de los cárteles.

En cosa de un momento -por cambios de mandos, intervenciones policiacas y aseguramientos- todo se puede descontrolar, dado que las reacciones virulentas de los criminales no se descartan. De matazones por esta causa sobran ejemplos.

Eso no quiere decir que la baja en las ejecuciones que se vivió en enero (del 50 por ciento en la capital, más del 20 por ciento en Juárez y del 70 por ciento en Cuauhtémoc), no sea el resultado de la nueva estrategia en seguridad que se puso en marcha a partir de septiembre pasado.

Pero es muy pronto para decir que ya hay resultados sostenibles en el tiempo, pues es apenas este año en curso el período de consolidación de la estrategia, cuyos resultados tangibles se podrían esperar hasta el segundo semestre.

Por mientras, esa baja sensible que se había anticipado en los últimos días de enero (que dejó la mitad de muertes violentas en la capital de las que había cada mes y por primera vez en años la frontera no rebasó la barrera de los 100 casos mensuales) no puede tomarse más que como una señal de esperanza.

Aunque, eso sí, la especie de ultimátum que tenían Fierro y Loya -por la comparación de ejecuciones entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre de los años 2020 y 2021, todos al alza- queda sepultada.

•••

Mandan los priistas la foto de su dirigente estatal, Alejandro Domínguez, que él mismo publicó en redes sociales hace poco más de una semana. Aparece acompañado del exalcalde capitalino Alejandro Cano Ricaud y el exjefe policiaco también de Chihuahua, Heliodoro Araiza.

El líder tricolor decidió presumir el encuentro con sus amigos priistas (imagen en versión digital de La Columna), en esa dinámica que intenta transmitir la idea de que el PRI sigue en el poder.

Ni quien le hiciera caso a la foto hasta ayer, cuando se supo que ante el Instituto Estatal Electoral, Araiza Reyes encabeza los trabajos de creación de un nuevo partido político estatal que se denominaría “Trabajando por Chihuahua”.

¿A qué juegan con el PRI Alex Domínguez y sus amigos? Esa es la pregunta al interior del partido, pues por un lado se habla de la reconstrucción, de un proyecto, de la lealtad y fidelidad, pero por otro se mandan mensajes como este.

El que Araiza tenga su proyecto de partido no puede desligarse de Domínguez ni del PRI. Fue director de Seguridad con el expriista, hoy neomoreno, Marco Quezada, y con el ahora dirigente fue su asesor en una fracasada campaña por la alcaldía de Chihuahua.

Para los priistas, el que ahora busque un negocio en un intento del partido, resulta hasta más vergonzoso que los casos de otros promoventes ante el IEE, lo que ya es mucho decir.