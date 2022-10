Corrupción disfrazada de arte

En estos momentos la indignación se apodera de la comunidad cultural del estado de Chihuahua. Las evidencias sobre las deficiencias y faltantes en el ámbito cultural de nuestra ciudad no son algo nuevo y, desde años atrás, hay quienes reclaman el hecho. Si bien estamos hasta cierto punto acostumbrados a la centralización de decisiones y recursos, tanto desde la capital del país como desde la capital de nuestro estado, recientemente ha salido a flote información que ha provocado rabia entre los artistas de esta frontera y de otros lados de la entidad: el Gobierno de Maru Campos, de la mano de la administración municipal de Marco Bonilla, ha otorgado 34.8 millones de recurso público al espectáculo “La Golondrina y su Príncipe”, del director Luis Espino (que por cierto, no es la primera vez que éste ha sido beneficiado con millones para sus puestas en escena), para un total de doce funciones que serán presentadas únicamente en la ciudad de Chihuahua.

Por supuesto, habrá muchos que aplaudan el proyecto (en Chihuahua, en otros municipios lo dudo) tratándose de un evento sin costo de entrada, con talento chihuahuense y seguramente con buena calidad (no se podría esperar menos con tremenda suma de dinero). El asunto está en que esta cantidad exorbitante supera las sumas otorgadas a cualquier otro proyecto en México. Además, se concedió el financiamiento sin licitación pública. Incluso eventos y programas que benefician a un mayor número de artistas y espectadores se realizan con mucho menos presupuesto. El Festival Internacional Chihuahua (FICH), por ejemplo, contó con menos inversión en su edición pasada y este año se canceló con el pretexto de la necesidad de una reorganización del presupuesto. También se canceló la Feria del Libro de nuestra ciudad con el argumento de que no había capital.

PUBLICIDAD

La comunidad ha empezado a denunciar esta extravagancia, comparándola con los presupuestos apretados con los que funcionan iniciativas como las muestras de teatro municipales y estatales. Se ha mencionado que incluso el Programa Nacional de Teatro Escolar se realiza con aproximadamente 20 millones de pesos que son distribuidos por estado. Que se han cancelado los subsidios a casas de cultura que dan talleres de variadas manifestaciones artísticas y que llevan a cabo proyectos de intervención comunitaria. Aseguran que con esos 34 millones se podrían abrir y sostener al menos 10 casas de cultura en todo el estado. Se reclama la gran cantidad de infraestructura cultural abandonada, principalmente en las ciudades que no son la capital.

El gremio artístico ya se ha empezado a organizar, pero tenemos que comprender que esto no afecta únicamente a este sector. El robo se está haciendo a toda la sociedad que pagamos impuestos. ¿Cuántas propuestas podrían ser financiadas con esa cantidad? No sólo hablando de arte, sino de muchas otras necesidades (educación, salud, seguridad pública, seguridad social). Este acto de corrupción disfrazado de arte debería indignarnos a todos. Aquí será importante la unión de voces si queremos que esto no pase como otro caso más de impunidad. Los cuestionamientos no deben cesar hasta que sepamos en qué se ha gastado cada uno de esos pesos. Mejor aún, no debemos ceder hasta que ese dinero haya sido regresado al pueblo.

-------------------------------------------------------------

Cultura por la Paz es un proyecto de El Diario de Juárez en alianza con el Tecnológico Nacional de México, campus Juárez; el Comité de Pacificación y Bienestar Social (Copabis), y el Centro Familiar para la Integración y Crecimiento A. C. (CFIC).