-Corrieron a “Chavirita” por defender Juárez

Frecuentemente ni los políticos dominan el bendito arte de las apariencias aunque eleven sus esfuerzos a sobre humanos para intentar conseguirlo.

Quizá por cargo de conciencia, pero la cara de huarache muy correteado no abandonó ayer a tres funcionarios estatales que anunciaron el cambio en la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Entre Óscar Ibáñez, representante del Gobierno del Estado en Juárez y el secretario de Desarrollo Urbano, Gabriel Valdés Juárez, anunciaron la incorporación de Marco Antonio Zedillo, como nuevo delegado de esa importante secretaría en la región norte.

Según la foto que presentamos en versión digital de La Columna, el nombramiento pareció más una amonestación que motivo de felicidad para Zedillo. Igual Valdés, e igualito Ibáñez Hernández. Debieron estar felices, pero reflejaron lo contrario.

Andaban forzados para eso de aparentar porque Ibáñez, mejor conocido como “El Intrigas” complotó con el miembro de su cofradía Dhiac, Valdés, para sacudirse a la malagueña al antecesor de Zedillo, el chavalón Jorge Chavira Cano, un panista sí cercano a la gobernadora, Maru Campos, pero más próximo a Clara Torres, crítica de ambos y jefa del área de estancias infantiles en Juárez.

Ambos tomaron como secreto pretexto, Ibáñez y Valenzuela, que “Chavirita” se le puso a Sansón a las patadas en plenas oficinas de Pueblito Mexicano, el viernes 11 de agosto.

Ese día el Gobierno estatal tenía mucho trabajo, como siempre. Había entrega de árboles frutales encabezada por Valdés. Por alguna razón empezó el murmullo en queja contra dicho secretario por el trato desigual hacia esta frontera.

Ese planteamiento fue abierto en la mesa de “titulares” del gabinete y también fue expresado con toda la característica franqueza juarense tanto por “Chavirita” como por su entrona madrina Clara.

No hubo respuesta en ese momento, pero ahora sabemos que para sus adentros advirtieron: “habrá señales Chavira... habrá señales”. Tardaron algo más de mes y medio en concretar el desquite pero ahí está, calientito.

Aseguraron que Chavira renunció “por motivos personales”. Por el motivo personal de reclamar (Já).

A juzgar por las fotos que presentamos en versión digital de este espacio, la presidenta del PRI en Juárez y regidora por ese partido en el cabildo, Mireya Porras, o no sabe lo que significan los Honores a la Bandera nacional o de plano le importan menos que los migrantes al Gobierno federal.

Fue ella la única de varios funcionarios municipales que no se dignó al saludo tradicional de mano derecha extendida con palma hacia abajo y a la altura del pecho.

Casi todos los integrantes del presídium encabezado por el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, se ven medio chistosos cada cual con su característica singular para ese saludo, pero doña Mireya ni siquiera eso, ni el intento. Los clásicos entre clases bajas y también altas dirían que le valió un cacahuate... o un sorbete.

Los honores a la Bandera dieron marco a un evento por demás importante para la ciudad. Presidieron la graduación de casi 180 nuevos policías preventivos el alcalde Pérez Cuéllar; el jefe de la Municipal, César Muñoz; y autoridades militares.

Todos ellos, los policías, estilo militarizado, pelones y bien entrenados (as) en su saludo y respeto al Lábaro Patrio, seguro observaron esa ninguneada de la regidora a la Bandera y al Himno Nacional.

A lo mejor el que se sabe es el de Estados Unidos, aunque no hay fachas ahí de pocha, menos de anglosajona

La figura de la prisión preventiva, oficiosa en los casos de delitos graves, recibió un nuevo golpe del hipergarantismo penal que sin duda rara vez observa la realidad criminal del país, en especial de los estados con alta incidencia delictiva por estar bajo control de la delincuencia organizada.

En el Semanario Judicial de la Federación recién acaba de publicarse una jurisprudencia del Pleno Regional Centro Norte que obliga a los jueces de distrito a otorgar suspensiones provisionales contra la prisión preventiva oficiosa a los demandantes de amparo.

La resolución aplica en los circuitos judiciales que comprende el Pleno Centro Norte, casi una veintena de entidades del país, incluida Chihuahua.

En términos sencillos, la jurisprudencia obliga a los jueces federales a dictar la suspensión provisional y, por lo tanto, a ordenar a los jueces de control penal a dictar otras medidas cautelares, como la libertad condicionada a las firmas ante el juzgado.

La noticia es bomba para las instancias de seguridad y de procuración de justicia en todos sus niveles, pues para nadie es desconocido que son los ricos y poderosos quienes tienen a su alcance el recurso del amparo para pelear contra disposiciones judiciales y prejudiciales.

Políticos, presuntos delincuentes de alto rango, acusados que tienen dinero y relaciones, tendrán más cerca la libertad para enfrentar procesos penales, en los lejanos casos de que los jueces lleguen a dictarles la cautelar, considerada por los derechohumanistas como un castigo anticipado.

A esto hizo referencia ayer el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, en la mañana de Andrés Manuel López Obrador, justo cuando se quejaba de los jueces que favorecen a los delincuentes debido a la corrupción imperante en el Poder Judicial. Y ni cómo defenderlos.

Pues no ha pagado el gobierno federal ni un solo peso a las víctimas del incendio ocurrido en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), donde perdieron la vida 40 migrantes y otros más sufrieron lesiones de consideración.

Tenemos las respuestas tanto de la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobernación e Instituto Nacional de Migración, donde niegan que se haya pagado a los familiares de las víctimas, algo de los 140 millones de pesos ofrecidos. Las solicitudes tienen como número 33000323001601, 330026223002095, y 330026323002554.

De la respuesta proporcionada por la SHCP se desprende que el fondo famoso ofrecido para indemnizar a los migrantes no ha sido ni siquiera creado; ni siquiera se declaró inexistente la información, y con simpleza la solicitud fue turnada al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaria de Gobernación.

Esta última dependencia turnó la solicitud respectiva a la subsecretaría de Derechos Humanos, en la cual se informó que no hay documentación alguna de pago realizado en beneficio de las víctimas indirectas del terrible incendio.

Migración informó en su breve respuesta fechada el 25 de septiembre pasado que “no ha entregado ningún dinero a cada familia”, por lo que no es posible informar cuales fueron los criterios para pagar indemnizaciones, cuánto dinero se pagó y en que fechas, menos de donde salió el recurso, es decir, de que partida o fondo.

No obstante lo anterior, tiene el descaro el INM de transcribir la Ley General de Víctimas en su artículo 25, en el cual establece las obligaciones de la comisión de víctimas y los derechos de las mismas, que son letra muerta, a siete meses de la desgracia, con personas en movilidad, cuya situación -por lo mismo- es aún más vulnerable.

A la muerte terrible se suma el maltrato por una rápida y justa indemnización a la cual tienen derecho. Los quieren tener llenando solicitudes mil como en cualquier trámite burocrático. Cero proactividad, es más, no saben qué es.

A poco o casi nada de que se vayan resolviendo las candidaturas del 2024, en Morena la lista de suspirantes por la senaduría sigue y sigue creciendo. Todos dicen que traen las canicas para ser los “favorecidos”.

Sin embargo, el asunto es más que complicado. Va más allá de decidirlo por encuestas como ocurrió con los presidenciables. El berrinche de Ebrard se quedará corto cuando se hagan los futuros nombramientos.

Las mujeres que están anotadas en esa categoría son Adriana Terrazas, doblemente presidenta del Congreso del Estado; la diputada federal favorita de AMLO, Andrea Chávez, y Bertha Caraveo, quien despertó de un largo sueño para levantar la mano por la reelección. Rossana Díaz se cuece aparte. Ella y su equipo encabezado andan esparciendo la idea de que es la buena.

Por su parte, Caraveo se ha mantenido fiel a Marcelo Ebrard, junto con Yeidckol y Malu Micher, y sigue teniendo fe en que éste puede apadrinarle su lugar.

Por el lado de los hombres están el dos veces alcalde y ahora diputado federal Armando Cabada; Juan Carlos "the one and the only" Loera. Y Rafa Espino, quien abiertamente quiere repetir.

Primero serán decididas las candidaturas por las gubernaturas que se renuevan, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México.

Entonces siguen los diputados federales, que los decidirá Mario Delgado.

Y luego volvemos con Ariadna Montiel, que se encargará de definir, también, diputaciones locales, ayuntamientos y sindicaturas. El candidato a alcalde tendrá por supuesto mano en las últimas dos.

Quién sabe que vaya a pasar con los diputados locales, pues cuando las decisiones las toman el centro y sus delegados, entran los “los de siempre”, lo cual ya comenzó a causar urticaria entre las inquietas bases que, como en todos los partidos, patalean un rato y después se calman... o los calman.