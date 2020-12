-Corre peligro que hasta la Yukon le quiten

-Por capricho hizo el evento privado

-Movimiento Ciudadano en aguas turbias

-Despachan en Morena dos dirigentes

Con la renuncia del diputado Obed Lara a la fantasmal bancada del Partido Encuentro Social (PES), el diputado pastor “Yukon”, Misael Máynez Cano, también se quedará sin sus apoyos mensuales que generosamente le daba el Congreso del Estado.

Aunque le mantenían la camioneta como coordinador de una fracción y los apoyos como líder del grupo, ahora se quedaron sin justificación para hacerlo el jefe de la bancada azul y el secretario de Administración del Legislativo, Fernando Álvarez Monje y Jorge Issa González.

De hecho desde la salida de la diputada Martha Josefina Lemus Gurrola, con la que el grupo de Máynez se quedó con dos integrantes, le habían advertido que su nómina -de casi una decena de recomendados- y los recursos de bancada tendrían que reducirse.

Fue por eso que el “Yukon” juarense comenzó a depurar la lista de sus protegidos e hizo una especie de limpia previa, autorizando los que no eran indispensables.

Máynez se deshizo, en represalia con sus excompañeras Lemus y antes de Marisela Sáenz, de personal que había entrado al Congreso como parte de los acuerdos políticos.

Castigó a quienes en su momento le sirvieron y ayudaron a que se embolsara casi 500 mil pesos mensuales, entre sus dietas y los recursos correspondientes a la bancada, apoyos, concesiones y arrimadijos.

Esos millones al año que representaba al Legislativo la bancada del PES, que los valía porque eran en principio cuatro votos que le ayudaban al PAN a formar mayorías, se fueron quedando sin justificación. Aun así le seguían fluyendo de forma oficial los recursos como bancada.

Todo eso, sin contar la exigencia de cuotas que su gente pedía por meter a otras personas a la nómina, como especie de aportaciones para el partido que desde el año 2018 perdió su registro.

Ahora se quedó solo y sin bancada el “Yukon”, vergüenza de su feligresía. En lo que el grupo albiazul arregla el entuerto para volver a construir mayorías, tan necesarias para el cierre de la administración, no hay forma legal de que le siga fluyendo a montones el presupuesto del Congreso. En una de esas hasta la Yukon que le habían asignado como coordinador va a perder.

***

La actitud es la de un adolescente caprichudo pero empoderado, incapaz de superar obsesiones personalistas aun contra la más mesurada opinión divergente.

Solo a lo lejos pudo ser visto Javier Corral el lunes en un evento que debió ser público, pero se empeñó en reducirlo a privado sin mayor explicación. Fue la colocación de una primera piedra para las oficinas del polémico Fideicomiso de Puentes Fronterizos en Juárez.

En la Ciudad de México el 3 de diciembre aventó Corral ante miembros de la Cámara de la Industria de la Construcción la gran mentira de que “en Chihuahua la obra pública la decide la ciudadanía... No responden (las obras) a caprichos del gobernador”.

Sus acciones aun como gobernador no responden a otra decisión que su capricho. Quién sabe por qué el lunes andaba molesto con las autoridades municipales y los representantes de distintas agrupaciones en el Fideicomiso porque nadie fue convocado para la colocación de esa primera piedra.

Debe ser porque nadie fue consultado para esa obra; así como tampoco para el famoso corredor multimodal con tantos retrasos y muy caro; y menos para la ruta troncal que tiene destrozada la columna vertebral de esta frontera.

Obras de último momento -Corral ya se va en unos meses-, carísimas y sin más consulta que a los socios de las grandes constructoras y a los futuros beneficiarios de empresas camioneras.

***

Maniobras en aguas turbias decidió llevar a cabo el partido Movimiento Ciudadano (MC) para enfrentar la recelosa campaña electoral del 2021.

Ha confirmado tácitamente el diputado local panista, Miguel Latorre, lo que tanto se ha dicho, el objetivo de unir los intereses de los naranjas con los de Javier Corral.

Ha insistido Latorre que la alianza de Acción Nacional debe ser con el partido que maneja a nivel nacional desde su creación, el veracruzano Dante Delgado Ranuro, con quien Corral ha sostenido varias reuniones en la Ciudad de México sin notificarlas a la dirigencia nacional de su partido, el PAN.

Toda la parte operativa del MC ha sido dejada en manos de los administradores municipales independientes de Parral, quienes irán bajo sus siglas por la gubernatura, la alcaldía de aquella población y al menos una diputación.

Parece en chino que los naranjas avancen solos y con una carga como la de Corral que ha decidido partirse en varios; con ellos, con Acción Nacional y con otros actores y entidades partidarias.

***

Lo que aún no deja de sorprender a propios y extraños es el registro como precandidato a gobernador del dirigente -que no se sabe si aún lo es- de Morena en el estado, Martín Chaparro Payán. Incluso a sus correligionarios dejó sorprendidos el profesor, pues no les avisó ni dejó en claro si seguía siendo dirigente al haberse ido a registrar.

El vacío temporal lo llenó el juarense secretario de Organización de Morena, Andrés Alderete, quien se proclamó desde el sábado como nuevo presidente del Comité Estatal, cargo que curiosamente Chaparro Payán no termina de dejar. Es la nueva crisis institucional del partido que se suma a los dolores de cabeza que deben darle los chihuahuenses al delegado nacional, José Ramón Enríquez.

Ni el delegado ha podido resolver las dudas que plantea el registro formal del dirigente en la carrera por la gubernatura.

En su legítimo derecho de aspirar a la gubernatura, ¿usará el presupuesto del partido para beneficio propio? ¿Sus declaraciones políticas las hará como dirigente o precandidato a gobernador? ¿Será juez y parte en el proceso electoral? ¿Cuándo dejará de ser dirigente?

Se espera que en los días que siguen se elija un dirigente interino por parte del CEN de Morena, según comentan al interior del partido, o bien, asuma ese cargo el delegado Enríquez y luego designe a otra persona para llevar las riendas del Comité Estatal.

***

El letrero colocado en las afueras de Palacio de Gobierno es más que elocuente.

Publicamos la imagen en nuestra edición digital, pero dice textual “el Ministerio Público solo archiva las denuncias, merecemos respeto y justicia pronta y expedita”.

No está para menos. Las carpetas de investigación se integran a regañadientes; se pierden documentos importantes; se piden prórrogas innecesarias para judicializar. Pareciera que el que no tranza, no avanza.

Por el más mínimo tropiezo, las denuncias son simplemente archivadas de manera temporal.

Son cientos, si no es que miles de carpetas de investigación, simplemente acumuladas en escritorios empolvados y abandonados a su suerte.

Más cuando se trata de asuntos de poca monta o de personas que no pueden pagar un litigante privado.

Se castiga a los que menos tienen, menos saben y menos pueden. La persona valiente que puso ese letrero en verdad está desesperada, sin encontrar respuesta en una autoridad que se niega a facilitar la justicia aún en el más elemental procedimiento, que es la integración de la carpeta y su envío a un juez.