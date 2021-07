Corral prepara su salida... con AMLO

Hace unos días, Javier Corral se entrevistó con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, esta vez no hubo rayadas (los panecillos parralenses que le cocinó Corral al tabasqueño en su última visita a Juárez).

Pero sí hubo miel. Según dijo Corral, el presidente le prometió venir a Chihuahua antes de que se acabe su administración (a la cual le quedan menos de dos -agonizantes- meses).

Los temas que se trataron en la oficina principal se prestan a la especulación, algunos dicen que fue a presentarle el balance de las elecciones: astuto y osado como es, Corral de seguro quiso sacar raja de la situación y pasarle contrarecibo por meterse en el proceso electoral para enturbiar las aguas y allanarle el camino al candidato de Morena.

Pero el tiro le salió por la culata a Corral; en Juárez -donde su candidato era Mocken-, ganó su archienemigo Cruz Pérez Cuéllar y en la gubernatura ni se diga, ganó Maru Campos, perseguida rabiosamente por Corral y sus secuaces.

AMLO conoce de primera mano los pecados de Corral. La reunión, a lo sumo, pudo ser un duelo de miradas, pero ninguno de los dos se da el lujo de tragarse las mentiras, so pena de empacharse.

Entonces, quizá el pretexto de la reunión fue pedirle más presupuesto para terminar las obras inconclusas y el miedo -fundado- de que la siguiente administración cancele todo -como lo hizo AMLO con el Aeropuerto de la CDMX-. Si es que se trató, -el tema financiero-, de seguro fue un tema marginal.

No los veo hablando de cosas serias. Seguramente, Corral trató el tema de su incierto futuro político; acostumbrado a deambular entre los vericuetos del sistema, Corral ha logrado comprender la liturgia de una oposición negociadora; su primer mentor, Pancho Barrio, le enseñó a sentarse a jugar la baraja desde aquella famosa 'concertacesión' de 1992, cuando los panistas pujaron en la subasta por la gubernatura de Chihuahua y lograron el apoyo sin cortapisas de Carlos Salinas. Luego aplicó la misma fórmula con Miguel Osorio Chong (del grupo Salinas también) para el 2016 y le funcionó.

Así son los panistas, dijo Mariano Palacios Alcocer, "se sorprenden en público de lo que disfrutan en privado", formaron toda una escuela de servilismo pragmático, no por nada, a Luis H. Álvarez, uno de los santones del PAN, le apodaban "La Ardilla", porque se la vivía en Los Pinos. Lo mismo hizo la izquierda 50 años.

Es la misma red de complicidades que Corral señalaba con el índice del brazo derecho, pero que le servía para ir brincando de curul en curul con el resorte de la tranza en cortito y cochupo sordero.

Corral no puede platicar de otra cosa, estoy sincho que le aventó el pial al Peje para colgarse de la siguiente liana como los monos del circo. ¿A dónde va a ir Corral ahora que está apestado en el PAN? A donde lo necesite AMLO, bien puede servir como porro para tronar a Ricky Riquín Canallín en Acción Nacional o irse a Movimiento Ciudadano para descarrilar a Alfaro.

El hecho es que, a donde vaya, Corral va a destruir algo, esa es su misión y su único talento para ganarse el mejor activo que puede obtener un político en México: la impunidad.

Visto así, Javier Corral es el Noroña del PAN, ambos especialistas en las ciencias del discurso escatológico, fanáticos de poner a pelear a todos, hermanos contra hermanos; no son políticos, son golpeadores. Nunca desatan, cortan, si se puede con los dientes para hacerlo más dramático. Son los dos reyes del escándalo que sirven para provocar el caos y están peleados con todos...menos con la nómina.

Casi al mismo tiempo, AMLO recibía a Corral en su despacho y afuera de Palacio Nacional, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles del PRD, montaba un teatrito porque el Presidente no le daba cita; entonces, Aureoles, abrazando unas carpetas (que bien podrían ser barbies o hot wheels) se instaló en la puerta para sacarse la foto, según el chisme Aureoles traía pruebas de que Morena había tenido narcocandidatos, pero al Presidente no le gustan las noticias pasadas de moda. No lo recibió.

Corral publicó en Facebook un video de publicidad donde presume su entrevista privada -a unos pasos de Aureoles- y afirma que hubo buena disposición de AMLO para Chihuahua.

A más de dos mil kilómetros, Juárez colapsada (una vez más) por las inundaciones; medio siglo de entrevistas diplomáticas con todos los presidentes no han resuelto el déficit de infraestructura que sale a flote cuando el drenaje es vencido por la realidad.

¿La respuesta de AMLO? Hará una visita ¡una visita! ¿No es absurdo? Otra vez, venir a ver las carencias, negar con la cabeza, llevar la mano en la frente e irse. Y el gobernador Corral, otra vez a ponerse el uniforme de la porra y las motas, para aplaudirle al presidente hasta que se le hinchen las palmas de las manos (como le dijo Corral a Anaya en aquel debate por el CEN del PAN acusándola de que fue comparsa de Peña Nieto).

Corral salió corriendo a comprar confeti y celebrarle al Presidente una promesa incumplida más, como la promesa del hospital de oncológico en los terrenos del exgalgódromo que sigue esperando que le metan un clavo o como la violencia en Juárez que ha sido impermeable a la

Guardia Nacional o como las vacunas del Covid que mandan a cuentagotas, entre decenas de pendientes.

En la avanzada, el viernes vino el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, por enésima vez, para hacer el show de que les interesan los proyectos que Corral dejará inconclusos. Vino, vio, se lamentó y se fue, como lo ha hecho Herrera y lo han hecho todos los que han pasado por aquí.

A la siguiente visita, deberían invitarlos pero que se suban a la rutera, que vayan directo a Riberas del Bravo a las 9 de la noche, sin guaruras y que le expliquen a la señora de la tienda de abarrotes que asaltan un día sí y otro también, que no se preocupe, Corral se entrevistó con AMLO y ahí viene el presidente a visitar Chihuahua. Vayan con buena disposición y no esperen flores.