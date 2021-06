Corral: legado de desorden, destrucción y caos total

Mucho han intensificado, desde el Gobierno estatal, una fuerte campaña mediática y publicitaria para presumir el “maratón de obras” que el gobernador del estado no tiene empacho en mostrar como su “gran legado” para esta ciudad, a pesar de que en realidad ese “maratón de obras” se ha convertido en la pesadilla de todos los juarenses. Igual para los de a pie que para los automovilistas.

En los estertores de una de las peores administraciones estatales que hayamos tenido, algunos funcionarios corralistas aún insisten en destacar una fuerte inversión para Juárez en obra pública, aunque ni haya sido de la calidad deseada, ni en la medida que se requería, pero al final de cuentas tiene a la ciudad completamente postrada en el caos y el desorden.

Para cumplir un compromiso laboral, el pasado jueves, tenía que trasladarme del Centro de la ciudad a las instalaciones del Canal 44, en el bulevar Gómez Morín, un trayecto que regularmente siempre hacía en 20 o 25 minutos a las 5 de la tarde. No obstante, sabedor de las complicaciones viales que actualmente sufrimos, me tomé más tiempo del que normalmente tomo.

Salí del lugar a las 16:55 horas, es decir una hora y cinco minutos antes de las 6 de la tarde, que es la hora en que debería llegar a mi destino. Y aun así, todavía me fui evitando calles que, de antemano, sé que se encuentran sumamente congestionadas por el tráfico vehicular, ocasionado por los múltiples cierres y desviaciones a causa de las obras que realiza en esta frontera el Gobierno estatal.

Vialidades como la Gómez Morín, Insurgentes, La Raza o la Paseo Triunfo de la República, no resultan buena opción para circular a ninguna hora, debido a los múltiples y enormes congestionamientos vehiculares que las obras mencionadas ocasionan. Hay que buscar alternativas, pese a que nuestra ciudad no cuenta con un trazo de vialidades que presente alternativas para esos casos.

Aun tomando más del doble del tiempo normal, llegué a mi destino a las 18:15 horas. Quince minutos tarde, y con un tiempo de viaje de una hora con veinte minutos, casi cuatro veces más de lo normal. Y eso es ya una constante en la ciudad, sea cual sea el recorrido y la hora en que se realicen.

Entre la falta de señalización adecuada, de agentes de Vialidad que agilicen la circulación, falta de información sobre cierres y vías alternas, así como una total ausencia de planeación adecuada, las famosas “obras el maratón” de Corral, se han convertido en un verdadero maratón de obstáculos para los juarenses.

Negocios y oficinas de plano cerrados ante la falta de clientes o consumidores, ya que prefieren no acudir a los establecimientos que tuvieron la desgracia de estar ubicados en medio de las obras en construcción, y así evitan la posibilidad de quedar atrapados en calles cerradas o laberintos sin salida que los retrasan en sus actividades.

Lo peor de todo es que no se vislumbra el fin de esta problemática, no obstante que el gobernador en varias ocasiones ha afirmado que no dejaría obras pendientes, y que todas se concluirían antes de que termine su gestión, lo cierto es que estamos muy lejos de que eso ocurra, cada vez es más grande la certeza de que Corral se irá y nos dejará su tiradero en la ciudad.

Al día siguiente de mi desafortunada jornada, circulando por la avenida Paseo Triunfo de la República porque no tenía otra opción, a la altura de la Avenida Del Charro, observé un enorme hotel en Plaza Cantabria, es el Four Seasons creo, o al menos eso se ha dicho, completamente terminado y prácticamente ya en servicio y no pude menos que sorprenderme por la rapidez con la que fue construido.

Pero al observarlo, desde el ángulo de visión que tenía en ese momento, me quedaba en primer plano uno de los paraderos del BRT, o bueno, lo que seguramente en algún momento futuro será un paradero, y al fondo el hotel completamente concluido. Y de inmediato me asaltó una pregunta: Si se empezaron ambas obras (hotel y BRT) más o menos al mismo tiempo ¿Por qué la más grande y compleja ya está concluida y la otra no? Y no solo no está concluida, sino que aún le falta bastante para terminarla.

Eso me llevó a realizar un recorrido por toda la línea de lo que será el BRT. Desde el bulevar Zaragoza, la Panamericana, la Tecnológico, la Paseo Triunfo de la República y la 16 de Septiembre, así como el tramo de la Gómez Morín de Satélite al Puente al Revés, para observar el avance de los trabajos y estar en mejores condiciones para hacer comentarios al respecto.

No soy ingeniero, ni arquitecto, ni me dedico a la construcción, por tanto, no fue un recorrido de supervisión técnica ni mucho menos, tan solo una verificación física del estado de las obras, realizada por un periodista que recaba información para analizarla y posteriormente informar a la sociedad sobre lo que ve, sin mayores aspiraciones que eso.

Y lo que vi es terriblemente decepcionante y desesperanzador. La constante durante prácticamente todo el recorrido (realizado entre las 11:30 y las 13.30 horas) fue el abandono de la obra, así, en varias de las estaciones y tramos apenas unos cuantos trabajadores, nunca más de 10, haciendo cualquier cosa por aquí y por allá, en uno de los tramos cinco trabajadores con dos mezcladoras manuales de concreto terminando una banqueta del carril confinado (como si se tratara de la banqueta de una casa y no la “magnífica” obra que se supone es), pero en la mayoría de las estaciones y tramos recorridos maquinaria abandonada, trocas con material estacionadas, algunos pocos señalamientos (en su mayoría tambos naranjas) y nada más.

Lo mismo se observó en la Gómez Morín. Muy pocos trabajadores, largos tramos cerrados completamente pero sin actividad alguna, ya que esta se concentra solo en tres puntos de la obra sobre esa vialidad, y también con escasa presencia de trabajadores.

No pude ver, en ninguna parte de todo el extenso tramo en construcción, algo que me hiciera pensar en una gran obra de la magnitud que se nos dijo sería esta. Nada. Absolutamente nada. Por el contrario, me dio la impresión de que las empresas constructoras no están asignando la cantidad ni de trabajadores, ni de maquinaria, suficientes para concluir a tiempo su contrato.

Y eso es algo que ya se veía venir, porque también ha sido una constante durante esta administración estatal, el retraso recurrente en los pagos a contratistas y proveedores en general, lo cual explicaría también en buena medida, el grave retraso que se presenta en esta obra.

Pero por si todo lo anterior no fuera suficiente, ya con excavaciones profundas realizadas, con pavimento levantado y calles completamente cerradas en el centro histórico de la ciudad (por la 16 de septiembre hasta la catedral), ahora se vienen “a dar cuenta” que la obra planeada para esa vialidad, simplemente no se puede realizar. Así de escandaloso y condenable el descaro y cinismo de los funcionarios estatales a la hora de explicar sus fallas y omisiones.

Fallas y omisiones que nos van a costar millones de pesos a los juarenses, además de las molestias que ya sufrimos a causa de una obra sin pies ni cabeza. Pero que para los operadores del gobierno corralista no va más allá de lo anecdótico y hasta irrelevante, según ellos.

Al respecto, el presidente municipal Armando Cabada ha declarado que las estaciones subterráneas del BRT en la zona centro son completamente inviables, y que el municipio no va a aprobar ninguna obra que no cumpla cabalmente con las especificaciones de seguridad, tanto para usuarios como para los habitantes de la zona. Esto, luego de que en diversas ocasiones los funcionarios estatales mintieron sobre las licencias de construcción, ya que aseguraban que la obra cumplía con todas las formalidades, pero las autoridades municipales han desmentido tales afirmaciones.

Por todo lo anterior, no es casualidad que encuestadoras como Mitofsky, Arias, Demotecnia, C&E y otras de alcance y prestigio nacional, ubican a Javier Corral Jurado como el peor gobernador de todo el país, no hay una sola en la que el mandatario no ocupe el sitio número 32 entre los gobernadores del país, el último lugar, tanto en aprobación ciudadana como en gestión de gobierno. Sin discusión alguna, el peor gobernador que ha tenido Chihuahua.