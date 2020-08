Corral le robó la esperanza a Chihuahua

Los sellos de la administración estatal actual han sido la ineficacia en la acción de gobierno, los berrinches y las excusas para no atender el trabajo. Hoy el estado de Chihuahua se ve y se siente en el abandono, es notoria la falta de atención gubernamental en todos los sectores, no hay apoyo a la educación, la infraestructura urbana está en ruinas y cuando se invierte, se construye poco y de mala manera. En cuanto al acceso a la salud hay graves deficiencias, lo mismo que en los servicios públicos básicos como el agua y el drenaje. Las y los chihuahuenses no vivimos, sobrevivimos.

Javier Corral llegó a la gubernatura para simular trabajo y jugar a la política de escritorio. El gobernador dedica su tiempo a jugar golf y a pasear por las playas de Mazatlán. Mientras tanto el desarrollo social, cultural y económico de Chihuahua pueden esperar. Ojalá antes de que deje el cargo, aunque sea por mera curiosidad, visite el estado que lo eligió. Esperemos que algún día se atreva a bajar del helicóptero para conocer y atender las necesidades de la gente.

Para desgracia del gobernador, la ciudadanía ya es mayor de edad y ha sabido identificar cada una de sus omisiones, impericias y triquiñuelas. La huella de la administración corralista es hacer exactamente lo mismo que le criticó a Duarte: la intervención en los poderes legislativos y judiciales y su manipulación de órganos autónomos. ¿Qué calidad moral tiene quien atenta contra los valores democráticos?

Por citar solo algunos ejemplos, impuso en 2017 a su amiga Luz Estela Castro en el Consejo de la Judicatura Estatal, tiempo después ella y su jefe fueron señalados por “corruptelas en [la] elección de 54 jueces” (La Jornada, 2019). En mayo de 2017 destituyó al entonces presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el abogado Rodolfo Leyva Martínez, quien tiempo después señaló presiones de Corral “para contratar en un puesto directivo al esposo de Stefany Olmos”, funcionaria del gobierno del Estado (El Universal, 2018).

De sus promesas de campaña, Javier no cumplió ninguna, en 2016 proclamaba “en mi gobierno, ningún joven pagará en escuelas y universidades públicas ni inscripción ni colegiaturas, la educación es gratuita, así lo dice la Constitución…” (El Diario, 2016). No había pasado ni un día de tomar posesión cuando ya nos decía uno de sus funcionarios que la propuesta había sido hecha “desde el corazón”.

Hoy las universidades y la juventud de Chihuahua pasan por tiempos difíciles, los últimos deben cubrir cuotas o solicitar prórrogas para el pago de inscripción, a pesar de que las instalaciones están cerradas, de que ellos deben proveerse el internet, la luz y el equipo de cómputo. Mientras tanto el autócrata al frente del Ejecutivo estatal “juega” con los números negándole el pago de los impuestos universitarios a las Universidades.

Del impuesto universitario que todas y todos cubrimos cada año, Corral ha retenido solo entre 2016 y 2019 más de 221 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (La Jornada, 2019), con ese monto se pudiese ayudar a nuestros jóvenes para aminorar el pago de colegiaturas y créditos, pero eso al gobernador no le importa.

P.D. Campesinos de la región centro-sur llegaron hace unos días a la capital del Estado para exigir atención a sus demandas, desde aquí confiamos en que el presidente de la República hará uso de la política y la diplomacia para resolver sus inquietudes. Del gobernador esperamos que asuma su responsabilidad de ser representante y gestor.