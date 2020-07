Coronavirus. Las reacciones (VIII)

La semana pasada se cumplieron ya cuatro meses de confinamiento en México a raíz de la pandemia. Cuando digo confinamiento, en realidad me refiero nada más a la postura oficial, pues ha quedado claro que la gente respeta cada vez menos la cuarentena; algunos, por la necesidad de salir a trabajar (situación que se entiende, y que merece toda empatía) y algunos otros por no estar dispuestos a renunciar a su rutina y modo de vida, aunque ello conlleve un número mayor de muertes en el país. Dentro de este sector irresponsable de la población, se incluye evidentemente el presidente López Obrador, quien, lejos de actuar como un jefe de Estado ante esta catástrofe sanitaria, sigue dejando en claro que su prioridad no es enfrentar la pandemia con éxito, sino seguir en la lucha electoral ante el proceso intermedio de 2021.

Al momento de escribir esto, México es el cuarto país con más muertos por Covid-19 en el mundo, sólo detrás de Estados Unidos, Brasil, y Reino Unido. Eso, a pesar de que ha sido más que evidente que México ha ocultado cifras reales de los fallecidos a causa del coronavirus. Diversos reportajes han dado testimonio de ello.

Lo que sorprende es que tanto México, como Estados Unidos y Brasil tuvieron más de tres meses para prepararse ante la ineludible pandemia. La pandemia tomó por sorpresa a países como España e Italia, mas las autoridades mexicanas NO se pueden decir sorprendidas.

Los gobiernos de los cuatro países que encabezan la lista con más muertos por Covid-19 comparten varias cosas en común. Un ejemplo es que ni Donald Trump, ni Jair Bolsonaro, ni López Obrador usan cubrebocas en público. Probablemente esa decisión obedezca a razones de imagen, específicamente con un Trump que aspira a reelegirse en noviembre, y con un López Obrador que tiene la mirada fija en la elección de 2021. Probablemente estimen que deban dar una imagen de fortaleza, y de superhombres que están exentos de la terrible enfermedad. Asumo que Bolsonaro sigue esta postura, a pesar de haber contraído el virus al igual que Boris Johnson.

Por otro lado, y en el mismo sentido, López Obrador había continuado con sus giras por toda la república, viajando en avión comercial, corriendo el riesgo de contagiar o ser contagiado. Bastó que le tronaran los dedos desde la Casa Blanca para ir a apoyar la campaña de reelección de Trump, para que se hiciera la prueba del Covid-19, pues argumentó que sería “irresponsable ir allá si estuviera enfermo”. Es decir, no es irresponsable viajar a cualquier parte de la república sin saber si es portador del virus, pero para entrar a reunirse con Trump, tomó una posición más cauta. Ojalá López Obrador le dispensara a los mexicanos las mismas cortesías que le dispensa al presidente Trump.

Otra situación que tienen en común los líderes de México y Estados Unidos es que contradicen a los expertos de sus respectivos gobiernos, en relación con las medidas que deban adoptarse frente a la pandemia. El Doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas de Estados Unidos, y una de las voces más autorizadas en temas de epidemias, ha tenido una posición muy clara en relación con la importancia de cerrar todas las actividades no esenciales durante esta pandemia. Su posición profesionalmente responsable, le valió para que Trump lo llamara el fin de semana como alguien “un poco alarmista”. En el caso mexicano, Hugo López Gatell, subsecretario de Salud y la voz del gobierno respecto a la pandemia, ha insistido en que los mexicanos deben quedarse en casa; sin embargo, ha modulado su postura cuando se habla del presidente. Precisamente ante la negativa del presidente de usar cubrebocas, Hugo López Gatell ha dado maromas constantes por casi cuatro meses para decir que el cubrebocas no servía para nada, para al final tener que ceder a regañadientes a esta posición. Todo fuera para cuidarle la imagen al presidente.

La diferencia entre Fauci y López Gatell es que el primero no se ha regido por criterios políticos, como el segundo. A pesar de ello, Estados Unidos sigue teniendo la cifra más alta de muertos en el mundo, pues los gobernadores de algunos Estados (principalmente republicanos) ponderaron que la reactivación económica era más importante que salvar vidas. Ejemplos exitosos de enfrentamiento a la pandemia son los gobiernos demócratas de Andrew Cuomo en Nueva York, y Gavin Newsom en California. En México, la negligencia de López Gatell, así como su postura de aventar la pelotita a los gobiernos estatales ha sido casi criminal. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado si el gobierno hubiera asumido una postura más responsable?