Coronavirus. Las reacciones (IX)

Nos encontramos quizá en el momento más crítico de la pandemia, al menos en nuestro país. A pesar de los intentos de los distintos gobiernos de reactivar la actividad económica, los contagios y las muertes parecen no ceder. A estas alturas, poca gente se encuentra guardando la cuarentena que los gobiernos han recomendado, manteniendo los niveles de contagios altos. Los semáforos de contagios que el gobierno ha implementado, parecen ser una mera sugerencia -pues nadie lo respeta- y su color atiende a criterios de carácter político, más que a criterios de salud pública.

Desde que la pandemia comenzó, nuestras vidas han cambiado. Ahora, muchos de los planes que se tenían se han aplazado hasta que “esto pase” o hasta “que haya una vacuna”. Lo cierto es que no se tiene certeza de que una vacuna vaya a existir, pues diversas enfermedades que azotan al mundo, no han encontrado cura alguna.

La carrera por obtener la cura para esta terrible enfermedad, se ha convertido en una nueva competencia que nos recuerda los tiempos de la Guerra Fría entre dos potencias: Estados Unidos y Rusia. En semanas recientes, Rusia anunció avances en la creación de una vacuna, a la que denominaron “Sputnik V”. A pesar de la posible cura contra el Covid-19, la comunidad científica ha tomado con reserva el anuncio hecho por Rusia, e incluso existe todavía mucha incredulidad en relación con esta posible cura, misma que ha sido expresada por la Organización Mundial de la Salud.

El problema con esta posible vacuna es que no existe certeza respecto a la efectividad de la misma, pues muchos medios de comunicación han expresado que no se han agotado las etapas de estudio para concluir la seguridad y efectividad de la misma. En un principio, esta vacuna estaría dirigida al personal de salud, y no a la población en general.

Por otro lado, pero en el mismo sentido, Donald Trump espera que Estados Unidos pueda encontrar una cura contra la enfermedad antes de la elección presidencial de noviembre, misma que le serviría para ganar simpatías al momento de los comicios. Johnson y Johnson, Moderna, entre varias farmacéuticas, han expresado haber obtenido avances en las pruebas realizadas, situaciones que han provocado variaciones en los valores de sus acciones en el mercado bursátil.

En días recientes, el presidente argentino Alberto Fernández, anunció que junto con México, Argentina producirá una vacuna contra el Covid-19. En este proyecto, al parecer participarían la Universidad de Oxford, la Fundación Slim, y algunos laboratorios privados. Ojalá el anuncio hecho por los gobiernos sea veraz, y no únicamente publicidad electorera de cara al 2021. No es por ser malinchista, pero existen razones para poner en duda lo expresado por estos actores políticos. En un gobierno (el de López Obrador) que ha promovido recortes presupuestales a la ciencia y a la investigación, me parecería inverosímil que de pronto buscara promover la producción de esta vacuna. El riesgo que veo es que, a la manera de hacer las cosas de la 4T, incluso si no existe una vacuna suficientemente probada, tratarían de lucrar políticamente con esto, y quizá producirían un medicamento placebo, en el mejor de los escenarios.

En nuestro Estado, el alcalde de Parral, Alfredo Lozoya, anunció que no habría parralense que se quedaría sin la vacuna contra el coronavirus. Esto en sí es un anuncio precipitado, pues a la fecha, no hay vacuna contra tal enfermedad, e incluso, no sabemos si alguna vez la habrá. Al parecer, la motivación detrás de dicho anuncio es igualmente de carácter político.

Ahora, a partir del mes de septiembre y hasta marzo, la actual pandemia de Covid-19 se verá empatada con la temporada de influenza en nuestro país. Es importante extremar precauciones y poder distinguir una enfermedad de la otra, pues si bien las dos son letales, es importante contar con un diagnóstico certero de cada una de ellas, para saber de qué manera tratarlas (a pesar que el Covid-19 no tenga cura de momento).

En esta circunstancia de incertidumbre respecto a una cura en el corto plazo, lo único que nos queda es seguir tomando todas las medidas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad. La nueva normalidad (o “anormalidad prolongada” como algunos lo han dicho) será la que rija nuestro entorno hasta en tanto no encontremos una cura contra este terrible mal.