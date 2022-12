Coperacha de maquilas para tapar baches

La industria maquiladora en Ciudad Juárez movió insumos con un valor de 87 mil 962 millones de pesos por puentes internacionales y calles de la frontera, obvio en autotransporte de carga, es decir, tráileres, tan sólo en el mes de septiembre de este año.

La cifra ha ido en aumento cada mes, por lo que igual vemos mayor movimiento de tráileres inclusive por calles secundarias por donde antes no se veían, gracias al BRT que les cierra cada vez más espacio y obvio tienen que buscar por donde circular. En lo personal no los culpo, son una necesidad para el movimiento de bienes y servicios, no sólo para la maquiladora.

PUBLICIDAD

La industria derramó en el mismo mes, seis mil 995 millones de pesos en nómina para los 318 mil 724 trabajadores que le dan sostén a sus operaciones. Y ese dinero genera un fuerte movimiento económico para el comercio y los servicios bancarios. Es algo bueno.

Pero esos trabajadores se tienen que mover en camiones de personal que un día sí y el otro también, generan embotellamientos, accidentes y desgaste a la cinta asfáltica en todo momento.

Ambos, tráileres y camiones de personal, desquician la ciudad a toda hora, al punto de colapso en avenidas como la Cuatro Siglos, avenida Ae las Industrias, la Ejército Nacional, ah… y la Tecnológico. Bueno por toda la ciudad.

Se puede decir que la maquiladora ha tomado a la ciudad como suya y todo mundo tiene que bailar al son que nos cantan, aunque vaya en detrimento de nuestra calidad de vida.

Así que no sería mala idea, que quienes tanto hacen sufrir la infraestructura de la ciudad, le brinden algo a cambio, como una coperacha para tapar baches o pavimentar calles.

El único impuesto que le dejan al Municipio es el predial. De ahí en más, el resto se va a la Federación, como el ISR o IVA e importación en algunos casos, y el de Nóminas va al Estado.

Ciudad Juárez tiene que arrimarles empleados capacitados, ingenieros, asistentes, técnicos, agua, luz, calles, policías, transporte, etcétera. Es justo que la gran industria muestre algo de generosidad con la urbe que la sostiene y le permite ahorros y ganancias que de otra manera no obtendrían.

Cada día vemos más complicado vivir aquí, el tráfico en horas pico es insostenible, los tráileres se meten por donde pueden y bueno pues también se nota poco trabajo regulatorio de Municipio, Estado y Federación. Vialidad y la Oficina de Transporte nos quedan a deber.

Si los gobiernos piensan en utilizar el “nearshoring”, -término usado para hablar de la opción de localizar operaciones de manufactura cerca de EU-, como medida para traer inversiones, deben pensar en el futuro que le espera a esta ciudad y planear todo muy bien porque cada día es más evidente el colapso de calles enteras con tráfico a todas horas.

La infraestructura de Ciudad Juárez está muy desgastada y urgente de atención.

No se diga en materia laboral. Quieren traer “inversiones” con generación de 50 mil empleos cuando las plantas actuales se piratean al personal porque no hay suficiente gente.

Ese pirataje está saliéndole caro a las maquiladoras y el mercado laboral se está encareciendo.

Así que la propuesta es lógica, las plantas deben hacer algo por la comunidad también, no nada más estarle sacando provecho a la infraestructura educativa, calles, agua del subsuelo, puentes internacionales, y todo lo ya mencionado.

Si bien pagan nómina y servicios, y eso es bueno para la ciudad, no es posible que una urbe tan importante en materia industrial, tenga la infraestructura que tiene, muy lastimada.