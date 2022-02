Contribuciones proporcionales y equitativas, propuesta en derecho fiscal

Seguramente usted ha escuchado la frase “In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes”, cuya traducción pudiera ser “en este mundo nada se puede decir con certeza, excepto la muerte y los impuestos”, la frase acuñada por Franklin hace más de 200 años y que, aun con el paso del tiempo, sigue encontrando vigencia por el actuar de los gobiernos.

Es indudable que el país, las entidades federativas y los municipios necesitan ingresos económicos para su ejercicio gubernamental, por lo que hacen exigible tal situación a cada uno de los habitantes de su territorio, lo anterior, utilizando diverso marco normativo, mismo que se encuentra su fundamento constitucional en la fracción cuarta del artículo 31 de la Carta Magna.

En la fracción antes mencionada se describe la obligación de los y las connacionales de contribuir al gasto público por medio de la tributación, es decir, conceptos como impuestos, aportaciones, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, se vuelven las categorías por las cuales los gobiernos recaban dinero.

No tenga duda, que ya sea consciente o inconsciente, usted ha aportado al gobierno con alguno o algunos conceptos de los enunciados con antelación, porque no se puede vivir en este país sin colaborar con él, dicha colaboración cuenta con dos principios sustanciales: la proporcionalidad y la equidad.

Ambos principios son torales para comprender el actuar del gobierno respecto a las aportaciones que realizarán los contribuyentes, sin embargo, esa importante señalar la inexistencia de una disposición legal que permita conocer una definición concreta de tales principios. En esta indefinición, el máximo órgano judicial (Suprema Corte de Justicia de la Nación) se ha dado a la tarea de definir a ambos principios.

En este sentido, el concepto de proporcionalidad se ha definido como “aquella potencialidad que tiene cada individuo para tributar conforme a sus respectivas capacidades”, en palabras llanas, se puede decir que las personas millonarias contribuirán con mayor cantidad que aquellos que no tienen esa capacidad económica.

Seguramente usted se encuentra preguntando por qué razón su vecino del coche ostentoso paga el mismo impuesto al valor agregado (8%) que usted al comprar un televisor, siendo que no cuentan con la misma capacidad adquisitiva, es decir, la lógica de la proporcionalidad parecería que no se aplica a dicho impuesto.

La realidad es que el principio referido se observa con mayor puntualidad en las políticas tributarias en dos sentidos, primero, estableciendo tasas a las bases gravables de los impuestos, segundo, se establecen tasas progresivas en relación con la fuente de riqueza. Como ejemplo se puede establecer la marcada diferencia en el pago del Impuesto sobre la Renta entre una persona que recibe de sueldo 8 mil pesos mensuales a aquella de 60 mil a esto se le conoce como tasas impositivas.

Por otra parte, el principio de equidad -tributaria- radica en la obligación que tiene el gobierno de establecer una relación igualitaria con todas las personas, es decir, para los mismos hechos; la misma consecuencia contributiva. Un ejemplo de lo descrito se deriva de observar los tabuladores por el pago del derecho a adquirir una licencia de conducir, aquí no importa el poder adquisitivo de los contribuyentes porque se establece un servicio idéntico para todas las personas.

Una vez explicados los dos principios desde la dogmática mexicana, corresponde explicar de manera sucinta la política recaudatoria de los países europeos, particularmente de Finlandia, en tal país, la proporcionalidad y la equidad se desarrollan de distinta manera, lo que permite que la sociedad cuente con menor brecha entre ricos y pobres.

¿Cómo? nuevamente utilizaré un ejemplo, se encuentra documentado -diversos medios de comunicación- como un director de una compañía de celulares excedió los limites de velocidad, la consecuencia, como para todos estos casos, fue una multa de tránsito, con la diferencia que fue calculada con base en los ingresos de dicha persona, dando como consecuencia el pago de €120,000 euros -equivalentes a $2,841,816.00-.

Lo anterior, parecería desconsiderado para el contribuyente, pero dicha situación atiende a la teleología tributaria, en otro ejemplo, seguramente usted tendría la capacidad de pagar una multa de mil pesos por cruzar una luz roja, pero no todos cuentan con su ingreso o no representaría el mismo esfuerzo pagarlos. La propuesta consistiría, en pocas palabras, en interpretar el término equidad de otra forma y así, empezar a calcular -radicalmente- la tributación en relación con la percepción económica de los contribuyentes.