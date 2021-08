Contra facta non sunt argumenta

Durante la visita del presidente hubo numerosos asesinatos, dos de ellos espeluznantes, dos jóvenes mujeres descuartizadas y arrojadas al basurero en bolsas; igual incendios intencionales de “yonques” medio raros. La ironía es que la visita tuvo como objetivo inaugurar cuarteles para las fuerzas militares en vistas de la seguridad, cosa laudable. Y ¿qué ha de desear uno, sino que haya paz y seguridad en la ciudad? Sin desconocer la necesidad de estas instancias, la paz tiene otras raíces; otra es la fuente de la armonía y la concordia.

Triste ciudad la nuestra, trabajadora, aguantadora, que ha dado cobijo y trabajo a tanta gente, ahora destruida, profanada hasta lo patológico en su estructura urbana; sede de migrantes sin solución, usados como trágica mercancía y presión política. Si a esto añadimos los datos duros y puros sobre el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, la violencia en todo el país al alza, la inflación y todo eso de que hablan los que saben, entonces el discurso político es una falsía, una burla. La mayoría de los mexicanos aún no están vacunados y la ola crece. Es inquietante la facilidad, la familiaridad con la mentira; ya no se miente, se es mentira. La política, en definitiva, es capacidad de poner en práctica una doctrina social, compromiso con la verdad y el bien. Por lo mismo, la política, arte secundario puesto que es instrumental, está condenada al fracaso más innoble si no se asienta en una doctrina generosa, verdadera y sinceramente llevada adelante. Lo contrario es mentir. El diablo, no solo es el padre de la mentira, sino la mentira misma, según Jesús. Sí, contra los hechos no hay argumentos, decían los viejos escolásticos.

Y uno se pregunta, ¿vale la pena escribir sobre la política tal como se percibe y se desarrolla? Peña comenzó su mandato con un programa pomposamente llamada “guerra contra el hambre”; escribí, entonces, en este espacio que Peña se jugaba el sexenio con ese programa. El sexenio actual inicia con el evangélico programa de “primero los pobres”. ¿Cuáles son los hechos? ¿Hay algo de novedoso, algo nuevo, algo efectivo? ¿Cuántos programas recuerda usted en el devenir de los sexenios, destinados a ayudar y salvar a los pobres y recatarlos de sus miserias? Ruiz Cortines cargaba un maletín lleno de billetes y respondía en la medida de lo posible al instante a toda petición.

¿Vale la pena escribir sobre lo que escriben a diario los especialistas a nivel nacional y mundial y que muestran un denominador común? Estoy cansado y ya casi se me «secó el cerebro», como dice Cervantes de don Quijote. Lea usted esto; solo cambie y ajuste los nombres y montos y verá que “nada nevo bajo el sol”:

“Lo más increíble no es que Donald Trump soltara otra tuitorreada de adolescente trastornado la semana pasada, escupiendo sangre y bilis contra una pareja de presentadores de televisión. Ni que ayer el comandante en jefe de Estados Unidos recurriera a una ofensiva gorilesca en su guerra santa contra la CNN.

Lo más increíble no es que Trump degrade la dignidad de su cargo, la de su país y la de su lengua cada vez que convierte sus impulsos en palabras.

Lo más increíble no es, como detalló The New York Times la semana pasada, que haya dicho más de cien mentiras en los cinco meses pasados desde su investidura.

Lo más increíble no es que sus extranjeros favoritos sean déspotas rusos, filipinos o saudíes.

Lo más increíble no es que el presidente de Estados Unidos sea el líder más raro del planeta, con la posible excepción del de Corea del Norte.

Lo más increíble no es que la totalidad de sus conocimientos del mundo cabrían cómodamente dentro de una lata de Coca-Cola.

Lo más increíble no es que cuando el hombre más poderoso del planeta se reúna esta semana con los líderes del G20 en Hamburgo él será, de lejos, el más bobo y el más irresponsable de la clase.

Todo esto lo saben perfectamente bien Angela Merkel, Emmanuel Macron, Vladímir Putin y Xi Jinping. Lo saben ustedes, queridos lectores. Lo sabe la gran mayoría de los miembros del Congreso norteamericano, los jueces de la Corte Suprema, los gobernadores de los 50 Estados. Lo tienen que saber también los miembros de su gabinete, obligados todos a tratarle como un niño malcriado, o un perro rabioso, o un loco rey feudal.

Por eso lo que sí es increíble, lo más increíble y lo más aberrante de la época en la que vivimos, es que el Congreso, la Corte Suprema, los gobernadores y los miembros del gabinete presidencial de Estados Unidos aguanten que semejante energúmeno ocupe el cargo más peligroso de la tierra, que no le hayan destituido por el bien de su país y el de la humanidad; que no hayan recurrido a la Constitución o al sentido común o a lo que sea para forzar su salida; que no hayan seguido la lógica del senador del partido republicano que dijo la semana pasada, como respuesta a aquel grotesco tuit presidencial contra los dos periodistas: “Pare. Por favor pare ya”.

Si fuese el gerente de un local de McDonald’s lo hubieran despedido hace tiempo. Pero no. Pasan los días, uno se despierta por la mañana, y ahí sigue Trump”. Esto lo escribió John Carlin, periodista inglés, el 2 julio de 2017. Y Carlin no llegó a conocer lo de la pandemia: el dejarla correr, desestimarla a grado, dijo Biden, que la pandemia mató más norteamericanos que la guerra. No sé si en las europeas o Corea o Viet Nam o todas juntas. En nuestra patria se estima en 524 mil muertes debido a la pandemia. Y los medicamentos escasean. ¿De qué podemos presumir?

“El populismo y la dignidad humana” titula un ensayo Arthur Brooks, (presidente del American Enterprise Institute y colaborador de Sunday N.Y.T). “La ayuda asistencial que emprendió Johnson para acabar con la pobreza fracasó porque no creó empleo. Y Trump ganó porque los blancos de clase trabajadora sintieron el abandono de Obama. Es necesaria una política que genere trabajo donde quiera que me presento me preguntan: “¿Se han vuelto locos los americanos?”. Aquí ofrezco mi respuesta.

La historia de la elección de Donald Trump no se inició en 2016. Se inició en 1964. El 24 de abril de ese año, el presidente Lyndon Johnson declaró una “guerra contra la pobreza”. Con este objetivo, se dirigió a una pequeña localidad llamada Inez, en el Estado de Kentucky, cuyos ciudadanos eran muy pobres. La mayoría de ellos estaban en el paro, y muchos de sus hijos estaban desnutridos. Eligió Inez para demostrar que la verdadera pobreza no era solo un fenómeno del Tercer Mundo, sino que también existía en EU. Johnson fue a Inez para demostrar (anunciar) que esta tragedia se podía resolver.

Durante las siguientes cinco décadas, el Gobierno federal norteamericano gastó más de 18 billones de euros en los programas de bienestar social en sanidad, alimentación y vivienda, tratando de conseguir el sueño de Johnson. Cuando el programa de Johnson comenzó, la tasa nacional de pobreza era del 15%. Hoy, todavía sigue siendo de un 15%. Decenas de millones de estadounidenses siguen viviendo en la pobreza, sin trabajar y, por tanto, sin dignidad.

La falta de dignidad empeoró tras la crisis financiera de 2008 y la elección de Barack Obama. El presidente Obama prometió igualdad de oportunidades. En cambio, durante su presidencia, el 100% del crecimiento económico fue a parar a la parte superior del 20% de la población. Si se pregunta por qué los estadounidenses de clase baja parecen haberse enfadado mucho más durante los últimos 8 años, esta es la razón.

Ser tratado con dignidad significa ser considerado digno de respeto. Sentimos nuestra dignidad cuando nuestra propia vida produce valor para nosotros y para los demás. La guerra de Johnson fracasó porque no hizo nada significativo para que los ciudadanos pobres se sintieran necesitados y, por lo tanto, recuperaran su dignidad. Este déficit de dignidad es particularmente agudo entre los hombres de la clase trabajadora, la mayoría de raza blanca y de zonas rurales. En 2015, por primera vez entre los estadounidenses de raza blanca, de 45 y 54 años y sin educación, la tasa de mortalidad comenzó a subir: un aumento del 46% en la cirrosis del hígado, del 78% en suicidio y del 323% en las sobredosis de drogas”. Haga usted los ajustes. ¿Qué y cómo escribir, entonces?

*El gobernador del estado llega a su fin. A mi juicio, para definir su gestión utilizaría el título de Fuentes Mares para su libro sobre Santa Anna: “Aurora y ocaso de un comediante”. Un amanecer que no rompió. Su discurso ante el presidente es una claudicación, por decir lo menos. El presidente sí sabe lo anda haciendo.