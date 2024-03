-Continúa bajo mucha presión el Cereso 3

-El mal olor en compra de dos mil Chargers

-Carpetas de Duarte están en el limbo

-¿Seguirá en la nómina familia de la síndica?

Los movimientos mensuales de ingresos y egresos del Cereso 3 ubicado en Juárez, no han sido suficientes para restarle presión al índice de sobrepoblación que enfrenta la cárcel más saturada del estado y también la más violenta.

Aunque los traslados recientes ayudaron a bajarle la tensión interna, por todos los líderes criminales sacados del estado a los penales federales, la realidad de este Centro de Readaptación Social en la frontera sigue siendo complicada. Refleja, además, la necesidad de nuevos espacios carcelarios, sea aquí o en otro lugar, como el abandonado inmueble de lo que fue el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso Norte 9).

El Cereso tenía hasta el mes de enero casi cuatro mil 100 internos recluidos, cuando su capacidad instalada es de dos mil 852 espacios. Tenía mil 231 personas privadas de la libertad de más, o sea un 43.16 por ciento de sobrepoblación.

Con los traslados realizados esta semana, quedó más cerca de los cuatro mil internos, pero igual son mil 149 reos más de su capacidad. Fue una baja apenas perceptible para quedar con una sobrepoblación del 40.28 por ciento, casi nada.

Está muy lejos el penal de la frontera de un promedio de sobrepoblación menor al 20 por ciento que tiene todo el sistema penitenciario estatal, que de por sí es muy alto con relación al promedio nacional que apenas roza el cinco por ciento.

Innegablemente, es necesaria una prisión más amplia porque los riesgos de la sobrepoblación van más allá del autogobierno y la operación delictiva abierta, tanto al interior como al exterior de los penales.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal dispone del Cefereso abandonado para ser rehabilitado, pero lo que no hay es presupuesto para volverlo a poner en funcionamiento.

***

Hay una investigación bajo el número de expediente 2023/SEDENA/DE53 desarrollada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Defensa Nacional, debido a la compra millonaria de vehículos en favor de la Guardia Nacional, algunos de los cuales andan rodando por las calles de esta ciudad como del resto del país.

La indagación debe estar concluida a estas alturas, pero su resultado no ha sido dado a conocer, más que por alguna declaración aislada de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Ícela Rodríguez.

Tenemos conocimiento por una solicitud de información que el tema se encontraba en etapa de investigación a finales del año pasado, negando cualquier información al respecto.

En el fondo se trata de presuntas irregularidades administrativas relacionadas con el procedimiento de contratación dentro de la licitación pública No. LA-0007000999-E1034-2022, para la adquisición de 2000 vehículos radiopatrullas Dodge Charger Police que materializó la Secretaría de la Defensa Nacional.

No tenemos conocimiento cuántas de esas unidades fueron entregadas a los elementos de la GN destacamentados en Chihuahua; es más, ni siquiera es posible conocer el número de agentes ni cantidad de vehículos, ni sus mantenimientos, porque todos esos datos, aún y cuando sean estadísticos, son celosamente guardados en un cajón.

Obviamente, lo primero que genera duda es por qué la Sedena adquiere vehículos para una corporación civil como es el caso de la Guardia Nacional, que tiene personalidad jurídica propia y está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Más aún cuando esos Charger no son el tipo de unidades siquiera que maneje la Sedena.

Pocas esperanzas hay de conocer el resultado de la investigación indicada por el pago de los más de dos mil millones de pesos por esas unidades, porque ya estamos imaginando el argumento central, de la seguridad nacional para reservar, para empezar, cinco años el dato, acerca de un asunto que huele muy mal.

***

La sacudida que dio con su amparo el exgobernador César Duarte a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía General de la República, tiene en el limbo al resto de las carpetas de investigación que siguen abiertas con imputaciones directas al recluso de mayor renombre en el penal de Aquiles Serdán.

Duarte Jáquez fue extraditado por una sola causa penal, la de peculado por 96 millones de pesos que sigue vigente, envuelta en polémica porque mil recursos han retrasado el comienzo del juicio oral correspondiente.

La otra causa que le fue imputada por una excepción del Tratado de Extradición México-Estados Unidos, está relacionada con una presunta facturera, Kepler Soluciones Integrales, que representaba un desfalco al erario por 120 millones de pesos. Ahí iban el pariente político de Duarte, Gerardo Villegas, y el finado por suicidio, Antonio Tarín, ambos exfuncionarios estatales.

Esa es, específicamente, la causa derribada en la justicia federal, que alentó al exgobernador y a sus abogados a considerar inminente su liberación, dado que el amparo a su favor tenía los más grandes alcances para librarlo de cualquier proceso penal por este motivo.

Así, sigue vigente la primera imputación, cuyo juicio ha sido retrasado por la misma defensa de Duarte Jáquez, con un montón de argumentos y recursos jurídicos orientados a permitirle seguir su proceso en libertad.

Sin embargo, en la Fiscalía General del Estado, en la unidad especial que sigue los casos del duartismo, algunos todavía con vida jurídica, guardan expedientes de la Secretaría de Educación, que involucró los presuntos desvíos de dinero a las campañas del PRI; el de Bildung Consultoría Organizacional; el Rastro TIF de Saucillo; el de Asesorías y Servicios Informáticos Online de 400 millones de pesos, entre otros.

También hay expedientes por las barracas militares construidas en Guachochi; por ExploClean, que involucraba a un pariente de Enrique Peña Nieto y los pagos al abogado Juan Ramón Collado Mocelo... y así una lista larga de expedientes integrados con órdenes de aprehensión y otras actuaciones legales.

No está definido el destino de todas esas causas no imputadas formalmente ni previstas en la solicitud de extradición, así como tampoco lo que puede seguir después del amparo de la primera acusación adicional formulada. Pero de que le queda cuerda a la historia del drama duartista, no hay duda.

***

Ahora que se fue la síndica a probar suerte al Movimiento Ciudadano como candidata a la Presidencia Municipal, no queda ningún compromiso del Ayuntamiento por mantener en la nómina a toda la bola de familiares que permanecen muy agusto en el presupuesto público.

Recientemente, apenas en diciembre del año pasado, El Diario volvió a sacar a la luz consanguíneos de Esther Mejía que siguen trabajando en el Gobierno municipal, entre ellos el director de Protección Civil, Roberto Briones Mota, quien a su vez tenía trabajando bajo su cargo a su hijo Bryan Roberto Briones con el cargo de bombero. Nomás les faltó de familia política el famoso Yudiko.

Además de su propio hermano Javier Mejía Cruz, policía municipal; aparte de los sobrinos y primos, Efraín Mejía Baca, Dulce Anahí Mejía Ignacio, y María Elena Mejía Segoviano.

Pudo haber tenido peso el simple respeto a una correligionaria de partido de parte del presidente municipal Pérez Cuéllar, víctima hasta cierto punto del fuego amigo que le propinó la todavía síndica, pero todo eso terminó con el camino contrario tomado voluntariamente por ella.

Que se los lleve Loera a su campaña.