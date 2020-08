Contingencia, nueva normalidad y persistencia

Cinco meses después de que la contingencia sanitaria irrumpió en nuestras vidas, sus efectos, como es de todas y todos conocido, perdurarán más allá de la progresión que siga el semáforo Covid-19. La suspensión de actividades económicas, comerciales, académicas y sociales, entre otras medidas, como el confinamiento en los hogares, dieron pie a múltiples afectaciones. Estas no significan lo mismo para distintos grupos sociales, comunidades, empresas y personas.

Las demandas por la reactivación económica principalmente fueron precedidas por la aspiración a una nueva normalidad. En una colaboración previa, se indicó que una nueva normalidad no debe sentar sus bases en las mismas prácticas que han puesto en riesgo a la humanidad en el orden global, como las que ponen en evidencia nuestras insuficiencias en las emergencias sanitarias y ante las crisis económicas en lo local y nacional.

Hasta ahora, cuando parcial y lentamente se reinician actividades en diversos sectores económicos, lo que se puede observar da cuenta de medidas que pretenden prevenir la emergencia de brotes y/o rebrotes epidémicos al interior de empresas y comercios. No así en el tránsito de las personas hacia sus centros de trabajo y de estos a sus hogares. ¿Qué no sucede así con las empresas maquiladoras? Puede ser, más, como se indicó líneas arriba, no son las mismas condiciones para todas y todos.

La urgencia por satisfacer las necesidades vitales obliga a asumir riesgos y ante esta demanda tampoco la situación de vulnerabilidad de unas y otras personas es igual. Tener o no un empleo formal, puede marcar una gran diferencia en términos de exposición a los riesgos derivados de las medidas sanitarias establecidas. Como lo es también poseer un capital, tener acceso asegurado a los servicios de salud, ser propietario (a) de su vivienda o del terreno, edificio o plaza comercial donde se tiene uno o varios negocios.

En este sentido, los pasos dados en el camino de la nueva normalidad no parecen ser distintos, salvo en las medidas sanitarias señaladas, al escenario previo. Incluso, alcanzar un estadio similar a éste, considerando estrictamente el ámbito económico, se avizora como un objetivo difícil de alcanzar.

Esto es así, en tanto la actividad económica en los meses abril y mayo se contrajo en 19.9 por ciento y 22.7 por ciento con respecto a los correspondientes de 2019. Por lo que, indica Gerardo Esquivel, integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, “es posible suponer que la caída anual de la actividad económica durante el segundo trimestre de 2020 será de entre -19 por ciento y -20 por ciento”. (https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/articulos-y-otras-publicaciones/%7BD442A596-6F43-D1B5-6686-64A2CF2F371B%7D.pdf)

Al respecto, el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, identifica tres líneas de acción: 1) cambiar el clima para atraer inversión, 2) tener un cambio fundamental en la política fiscal, y 3) construir las bases para reducir en forma sustancial la pobreza y la desigualdad. (Edgar Juárez, El Economista, 15 de julio de 2020).

Si bien Serrano presenta estas líneas como una alternativa para evitar el registro de un sexenio perdido, bien puede afirmarse que, si se quiere sustentar una nueva normalidad, no puede basarse ésta en reproducir la desigualdad y la pobreza. En otras palabras, la tercera línea debe ser el objetivo prioritario, al que deben supeditarse las otras dos. De no ser así, la nueva normalidad no pasará de ser una frase coyuntural de talante demagógico asumida no sólo por gobernantes.

En este sentido, vale la pena que las autoridades reflexionen sobre el destino de las inversiones que realizan en materia de infraestructura y movilidad. Por ejemplo, autoridades estatales y municipales de diversas administraciones, han priorizado la construcción de puentes, pasos a desnivel, un Camino Real, entre otras, que, si bien facilitan el traslado de personas y mercancías, al absorber ingentes cantidades de recursos públicos mantienen en condiciones desfavorables a amplios grupos de población.

Y no sólo se trata de recursos económicos, otra muestra es la permisividad que se tiene en la construcción de vivienda popular, la que atenta en contra de la dignidad de las personas. Sus dimensiones y su ubicación, cada vez más alejada de los centros de actividad, limita el acceso a bienes y servicios, mientras se incrementan las oportunidades para que las cadenas comerciales obtengan beneficios.

No es deseable caer en el mismo error: crecimiento económico sin desarrollo social. Se tiene que persistir. Una nueva normalidad requiere de poner en acción criterios distintos.