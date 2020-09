Consulta para enjuiciar expresidentes

En varias ocasiones en este mismo espacio he expresado que la procuración e impartición de justicia es una de las funciones más delicadas del Estado. De ahí que los jueces no sean electos por medio del voto popular. La doctrina ha refrendado esta postura, pues no hay nada más peligroso que tener un juzgador resolviendo en función de lo que una masa amorfa demanda, y no en función de lo que establece el derecho.

A pesar de esto, los gobernantes han encontrado en la procuración de justicia un circo mediático que explota los sentimientos más primitivos de la sociedad, que muchas veces se reducen a la venganza, o a alimentar más y más un resentimiento creado en ella.

En días recientes, trascendió el exhorto del Presidente López Obrador a convocar a una consulta pública para ver si se deben de llevar a juicio a los expresidentes de México. En términos generales, la postura del presidente es la siguiente: juntar firmas de aquí al 15 de septiembre, para que en su momento, el órgano electoral lance una consulta que pregunte al pueblo si se debe o no enjuiciar expresidentes.

Aquí, el presidente se mete en facultades que no le corresponden pues independientemente del resultado de la misma, la Fiscalía General de la República es quien tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal.

En estricto sentido, es autónoma desde el 1 de diciembre de 2018. Es evidente que el Presidente trata de llevar a los expresidentes al baile con una motivación claramente electoral.

Él ha dicho que votará en contra, pero como Poncio Pilatos, busca lavarse las manos. Lo que causa dudas es qué acusaciones serían formuladas contra los expresidentes. La Constitución en cierta forma, protege la actuación de los expresidentes, permitiendo juzgarles únicamente por delitos “comunes”, es decir, no “oficiales”. Si nos despojamos de todo este circo, el gobierno debería presentar las respectivas denuncias.

La procuración de justicia no puede dejarse al arbitrio de la masa, justo como ocurría en los tiempos bíblicos.

JUSTICIA PARA LÁZARO

Otro circo mediático con el que llevamos más de tres años en Chihuahua, es la supuesta Operación Justicia para Chihuahua. Dicha operación, ha quedado demostrado, tiene como motivación, una venganza de carácter política.

En una colusión criminal, agentes del Ministerio Público y jueces han conspirado para negar la libertad caucional a todos los acusados, utilizando la prisión preventiva como venganza y como medio de presión para hacerlos ceder a los intereses del gobierno. La semana pasada, uno de los acusados, Lázaro López, se contagió de Covid-19 en el CERESO Estatal, y murió por falta de atención oportuna.

La jueza de control, María Alejandra Ramos Durán, negó cambiar la medida cautelar contra López, a pesar de que López era hipertenso, tenía sesenta años, se encontraba gravemente enfermo, y no representaba un riesgo de fuga.

Si se le concedió a López trasladársele a un hospital para su atención, fue precisamente por la obtención de una suspensión para tal efecto. Fue demasiado tarde. El interés de la jueza Ramos Durán de quedar bien con el gobierno de Corral, negándole la libertad caucional al hoy muerto, resultó en una negligencia criminal.

Hoy Ramos Durán tiene las manos llenas de sangre. Cualquiera que analice las carpetas de López podrá verificar que efectivamente tenía derecho a enfrentar su juicio en libertad. Quizá con el ánimo de ascender en la escalera judicial burocrática, Ramos Durán corrompió la función de garante de la ley que debía llevar a cabo, y permitió prostituir la función judicial a intereses ajenos a la justicia. Que Lázaro esté muerto hoy, no puede entenderse de ninguna manera como Justicia Para Chihuahua. Siempre que el gobierno de Chihuahua inicia una andanada de golpes mediáticos justicieros, surgen los apologistas del régimen, y ridículamente, utilizan los marcos de las fotografías de Facebook para hacer ver su postura. “Justicia para Chihuahua”, “Hasta donde tope”, “No al duartismo” son algunos de los marcos que se ven en redes sociales. No los detiene tener en la fotografía principal a sus hijos o seres queridos, en mensajes abiertamente fascistas.

Les gusta mezclar el resentimiento, con la foto familiar. A todos esos que llevan años clamando Justicia para Chihuahua, les pregunto, ¿Pedirán también Justicia para Lázaro? ¿O su muerte no importa porque no se acomoda a su narrativa política? Lo que queda demostrado es que no buscan justicia para Chihuahua, buscan venganza.