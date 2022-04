Consulta Ciudadana, una realidad

La consulta a la ciudadanía sobre las decisiones de Gobierno es una práctica que debería de ser común para quienes habitamos en este territorio nacional. La exigencia por lograr ser consultadas y consultados no tendría que ser recurrente para que su realización fuese un proceso ya establecido que permitiera el acceso a este derecho de forma estandarizada. Sabemos que desgraciadamente no es así.

La Revocación de Mandato, es un instrumento de participación ciudadana que se estableció en la Constitución Política de nuestro país con el objetivo de que fueran las y los mexicanos quienes decidieran si querían que continuara quien había sido elegida o elegido como titular del Poder Ejecutivo. Es decir, es un instrumento que le da la posibilidad a la población de tomar la decisión sobre si sigue de acuerdo en la manera en la que se está gobernando o no.

El instrumento puede ser leído desde dos ópticas: una en la que, en cumplimiento a lo que marca la Carta Magna o la Ley de Revocación de Mandato, un dos por ciento de la lista nominal la requiera por su descontento con las acciones que se están desarrollando desde la Presidencia de la República o que sea esa misma cantidad de la población la que estime oportuno ratificar una forma de gobierno.

Desde cualquiera de las dos perspectivas, la ciudadanía emite de manera directa su opinión respecto a las decisiones que ya se están tomando para guiar el rumbo del país. Esa simple posibilidad ha generado muchas opiniones encontradas, aún y cuando somos nosotras y nosotros mismos los que estamos decidiendo cómo queremos ser gobernados (as).

Si quisiéramos que alguien tomara las decisiones por nosotros en todo momento, nos encontraríamos en un escenario en el que quienes actúan se dividen entre aquellas que poseen la capacidad para saber qué es lo que le conviene a un país y aquellas que no lo saben y que deben ser ciegamente orientadas.

Recuerdo un comentario que alguien me dijo al realizar un evento con quienes eran la base territorial de una construcción política: No les des mucho el micrófono y que no se te ocurra subirlos al escenario porque luego ya no sabrás que hacer con ellos. En ese comentario radica toda una forma de gobierno. ¿Buscamos que sean muchas y muchos los que tengan el poder de decisión? ¿O queremos que sean pocas y pocos orientados por lo que creen que es correcto?

Las respuestas a esas interrogantes deberían ser sencillas. En el pacto social que las mexicanas y mexicanos firmamos (aunque no haya sido una firma expresa) con el ente gubernamental con la intención de consolidar el Estado Mexicano, decidimos ceder una parte de nuestra libertad con el objetivo de obtener protección de las inseguridades, ya sean naturales y/o sociales, que puedan derivar de habernos integrado en una comunidad. El pacto no implica incapacitarnos para gobernarnos y mucho menos el que se nos distinga entre personas que pueden tomar decisiones y aquellas que solo deben observar su actuar conforme alguien más les imponga. El pacto no construye comunidades de primera y otras de segunda como algunos (as) inclusive han catalogado a esta frontera.

Aquellas creencias en las que algún tipo de nobleza nacía con privilegios infundados y representaba más que otros deben erradicarse en su totalidad porque no solo son discriminatorios (recordemos que la discriminación es un delito), sino que resultan contrarias a nuestro sistema de gobierno y a cualquier fundamento democrático que pueda derivar de la participación de toda la ciudadanía, incluida la revocación de mandato.

Todas las prácticas que tienen el propósito de fortalecer a la ciudadanía son difíciles de implementar en la práctica y siempre van acompañadas de opiniones que las consideren innecesarias. Como ejemplo, el voto femenino, al que se le cuestionaba el beneficio y que muchas personas consideraban meros caprichos de quienes lo exigían. Se reformó la ley y para que en realidad se pudiera materializar el voto de las mujeres, tuvo que existir otra lucha que lo exigiera. En el caso de los ejercicios de participación ciudadana, el camino ha sido similar. Un proceso muy atacado, que ha tenido errores desde su formulación que han tenido que ser atendidos con reformas, pero que de no haberse propiciado, seguiría siendo letra muerta en perjuicio de las personas que vivimos en México.