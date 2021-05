¿Conoces a tu diputado? No, nadie los conoce

Votamos por ellos por inercia, por el efecto de los candidatos a gobernador y presidente municipal, utilizando dinero proveniente de la gente para las costosas campañas políticas en una ciudad empobrecida, por lo que nadie los conoce o no los recuerdan por más de dos meses después de la elección.

Por lo que los políticos y los diputados son mal vistos por los ciudadanos, porque no los conocemos, no los respetamos, con gran razón, no hacen méritos para ganarse dicho respeto, la gran mayoría prefiere brillar dentro de su partido, ya que es más sencillo y principalmente porque no gastan de dinero de su bolsillo. A los diputados no solo les corresponde cumplir con su obligación de aprobar leyes propuestas benéficas para la sociedad en general, de decretar las contribuciones para los municipios, debatir para la aprobación de los presupuestos, un diputado de verdad, es aquel que en la actualidad visita a los colonos durante el día uno hasta el final de su gestión, y no solo en el período de las elecciones, pero también, estos deben de recibir diariamente los problemas esenciales y actuales de la gente, canalizarlos con las autoridades correspondientes y resolverlos, sin importar qué, pero mientras sean peras o manzanas, un verdadero representante se pone a jalar muy duro en el barrio, para que parte de su colonia esté bonita, plantando árboles, limpiando con sus propias manos lo que los gobiernos no pueden cubrir por falta de presupuestos no aprobados o simplemente sin interés por cuestión política partidista. Esta es la razón más importante, la de cumplir con su función legislativa, pero de la mano de una ética ciudadana, de estar atento de los problemas actuales, poniendo el ejemplo de cómo la gobernanza territorial debe aplicarse, cosa que en la actualidad ningún representante ejecutivo ni legislativo aplica.

Estoy completamente seguro de que por falta de profesionalismo de los partidos políticos tenemos representantes desconocidos y sin compromiso, es una tarea difícil, de tiempo completo, por esta razón, los que pueden aprovechan para presumir como un logro, el no faltar a las sesiones legislativas, cuando esta es su obligación. Si las cosas fueran distintas tuviéramos legisladores brillantes, comprometidos con los vecinos, y no llenos de acusaciones hasta por los medios de comunicación. Sin embargo, el 6 de junio tendremos el derecho de votar por ellos. La gente ya despertó, los jóvenes tendrán la oportunidad de elegirlos para que se pongan las pilas y realmente los representen en el Congreso, porque es responsabilidad de los candidatos crear una tendencia moderna de ir a votar y no dejar que se cometan injusticias electorales, como las que estamos acostumbrados por los partidos tradicionales. Pero también, es responsabilidad de los ciudadanos conocer cómo los gobiernos operan y con cuánto dinero cuentan para realizar sus funciones, se entiende que es un tema aburrido y que los propios políticos lo han hecho de tal manera, sin embargo, en otras partes de la República son los jóvenes los que realmente muestran a la ciudadanía la realidad de las cosas, de las corruptelas por parte de los partidos tradicionales y sobre todo de purificar la política en la gente, ha quedado claro que son los jóvenes los que forman parte del cambio, me refiero a los jóvenes que sin importar la edad cuentan con la energía de hacer lo que los otros no quieren, o simplemente no tienen la inteligencia de ejecutarlo, dejando marca en cada colonia. Sin embargo, debe existir aquel diputado que cumpla con lo ya mencionado, que tenga mayor capacidad para defender los servicios federativos básicos, que en sus debates estén a la vanguardia junto con el poder ejecutivo mexicano, por ejemplo, el tema del agua, en la actualidad los partidos y gobiernos se culpan porque los estadounidenses reclaman su parte, en este caso, el congreso y sus diputados se quedan callados porque no tienen la menor idea científica, porque actualmente el gobierno mexicano y el cabildeo del Congreso estadounidense se encargan de tratos, de convenios internacionales, de especializarse y de incluir políticas institucionales para la lucha por el agua subterránea transfronteriza multiescalar, cuando también debería de contemplarse al Poder Legislativo mexicano, pero esto no sucede, no por falta de leyes o cumplimientos, simplemente porque los diputados no tienen capacidad y su corto tiempo es utilizado en campañas políticas para obtener un nuevo puesto, ya que de lo contrario dejarían de tener empleo, dejando de lado la responsabilidad de los servicios federativos. Está en nosotros cambiar el rumbo; la ciudadanía está incómoda por los malos actos gubernamentales, por tener obras públicas sin obras sociales, por contaminar la ciudad con publicidad pagada con el dinero de la gente, sin estar protegidos con políticas públicas para que los problemas no impacten directamente al ciudadano, desgraciadamente no existen dichas políticas, ya que estas cuestan, deben pagarse con presupuesto público, presupuesto que debe analizar primero los integrantes del Congreso, y que por falta de un contrapeso inteligente, los diputados inteligentes están en la ciudadanía y no en los partidos políticos. Trabajemos dejando marca.