Confuso y preocupante regreso a las aulas

Conforme se acerca el regreso a clases crece la incertidumbre entre los padres de familia juarenses y del resto del estado de Chihuahua. Existe una preocupación porque siguen presentándose incrementos en el número de contagios de Covid-19 entre la población adulta. Desafortunadamente también se incrementan los casos donde los pacientes son menores.

Preocupa a los padres de familia que las escuelas no estén en condiciones de recibir alumnos con las medidas de higiene adecuadas. Hasta ahora en todo el estado de Chihuahua no se han difundido cuáles serán los protocolos de bioseguridad para el alumnado, maestros, personal administrativo y directivos de planteles. Se desconocen los presupuestos destinados para el regreso seguro a los planteles después de más de 16 meses de abandono. El número de alumnos que habrá en cada clase, sigue siendo una incógnita. Preocupa también que la cruda temporada invernal de Ciudad Juárez y del resto de la entidad provoca que se tengan cerradas las ventanas de las aulas para evitar el intenso frío. Pero salones cerrados y con muchos alumnos durante muchas horas, eleva los riesgos de contagios en infantes y sus familias.

Es necesario escuchar la opinión de maestros, ya que de igual modo están frente a una situación de riesgo. Lo ideal sería que la totalidad de los profesores estuviera inmunizada. El estado emocional de mentores y alumnos debería ser tomado en cuenta. Han sido muchos meses de un involuntario confinamiento cuyas consecuencias en la sociedad son desconocidas. No se ignora la urgencia de regresar al sistema educativo presencial, ya se detecta un atraso en el aprendizaje de los alumnos en todo México por lo difícil que ha sido sobrellevar esta pandemia. El problema es que si no se da un regreso seguro los resultados pueden ser negativos y dramáticos. Además existe mucha confusión generada por las propias autoridades referente al regreso de clases presenciales.

Porque primero el presidente de México dijo que “llueva, truene o relampaguee”, los alumnos regresarán a las aulas el próximo 30 de agosto. Luego el propio mandatario afirmó que el regreso es voluntario. Después, se anuncia una serie de requisitos para el regreso, entre los que destaca una carta que los padres de familia tendrían obligadamente que firmar. El documento liberaba de responsabilidad a las autoridades educativas de cualquier situación médica que presentara el menor. Esto desde luego generó inconformidad, ya que resultaba incongruente que la SEP obligara al regreso sin garantizar la completa seguridad de los alumnos.

Además obligando a los padres de familia a que deslindaran de toda responsabilidad a las autoridades educativas. Sin embargo las voces críticas lograron imponerse y de inmediato el primer mandatario se encargó de eliminar la controvertida carta. Existe confusión respecto del pago de la cuota de inscripción escolar, todos los años el gobierno se encarga de difundir que dicho pago debe ser voluntario y no se debe condicionar la admisión de alumnos a la falta del pago de la inscripción.

Claro que las finanzas de las mesas directivas de padres de familia estarán más raquíticas que nunca, debido a que muchas familias no enviarán a sus hijos a las escuelas. Y los que sí lo hagan encontrarán que las aulas no estén en condiciones adecuadas. Será un ciclo escolar 2021-2022 de pronóstico reservado. Esta crisis educativa no debe prolongarse demasiado, trunca el futuro de los chihuahuenses. Urgen planes y acciones concretas por parte de la nueva administración estatal. Ese será uno de los primeros retos de Maru Campos y no será nada fácil.