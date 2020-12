Entiendo la desesperación. Los hospitales de la Ciudad de México están saturados. El nuevo confinamiento parcial es un intento por contener una propagación del covid, pero no hay razones para pensar que vaya a funcionar más que para destruir más actividad económica.

Los confinamientos estrictos y tempranos sí pueden detener al coronavirus. China lo demostró al decretar un cierre total en Wuhan y otras ciudades de la provincia de Hubei, donde surgió la enfermedad. La fuerza pública golpeaba a las personas que se atrevían a salir de sus hogares. El confinamiento duró del 23 de enero al 8 de abril y fue exitoso. Pese a ser el punto de origen de la pandemia, China registraba este 19 de diciembre solo 86,806 casos, 60 por cada millón de habitantes, y 4,634 muertes, 3 por millón. México, en cambio, tenía 1,301,546 casos, 10,046 por millón de habitantes, y 117,249 muertes, 905 por millón (Worldometer, 19.12.2020).

El problema con el confinamiento de Hubei es que violaba abiertamente las garantías individuales. Se dijo que los países democráticos no podrían aplicar medidas similares. Sin embargo, Italia, España, Francia y otros de Europa aplicaron confinamientos parciales, con el respaldo de las fuerzas de seguridad, pero sin la violencia de Hubei. Los resultados fueron mucho menos eficaces. Italia ha acumulado 31,807 casos y 1,124 muertes por millón. España 38,865 y 1,046. El confinamiento más estricto de América Latina se aplicó en Argentina, pero el país acumula 33,739 casos y 918 muertes por millón. Nueva Zelanda, en cambio, tuvo éxito con su confinamiento forzoso y ha registrado solo 422 casos y 5 muertes por millón.

Algunos países no aplicaron confinamientos forzosos. El caso más debatido fue el de Suecia. Sus cifras de contagios y muertes fueron altas en comparación con sus vecinos escandinavos, pero inferiores a las de Italia o España. Los mayores éxitos en el mundo, sin embargo, fueron de países que no aplicaron confinamientos estrictos. Taiwán, con vuelos directos de Wuhan, solo ha registrado 32 casos y 0.3 muerte por millón. Corea del sur ha tenido 947 contagios y 13 muertos por millón de habitantes. Japón tampoco impuso un confinamiento y solo ha tenido 1,506 casos y 22 muertes por millón.

Los países sin confinamiento y con éxito utilizaron la tecnología para localizar contagios y aislarlos. La filosofía era confinar a los enfermos en vez de a ciudades o al país completo. Por otra parte, son naciones donde es habitual el uso de mascarillas y en que la distancia entre personas, incluso familiares, es parte de la cultura.

En México se aplicó un confinamiento forzoso parcial el 23 de marzo, que debía durar hasta el 19 de abril, pero se prolongó hasta el 30 de mayo. Los daños económicos fueron enormes, pero en lugar de detener la pandemia, esta se aceleró. El nuevo cierre ordenado en la Ciudad y el Estado de México a partir de este 19 de diciembre difícilmente contendrá la pandemia o impedirá la saturación de los hospitales. La experiencia de este 2020 nos dice que los confinamientos, para tener éxito, deben ser tempranos, totales y draconianos.

El actual cierre es injusto porque la definición de las actividades no esenciales es arbitraria y porque las actividades informales no están incluidas. Impone un sufrimiento enorme a familias que dependen de actividades que han sido ya muy golpeadas. Lo peor es que no hay indicios de que la medida pueda tener el éxito del autoritario confinamiento de Hubei.

Empleos perdidos

El aumento del 15 por ciento al salario mínimo combinado con el nuevo confinamiento en la Ciudad de México va a matar a miles de microempresas más. Se han perdido ya 752 mil empleos formales registrados en el IMSS en los últimos 12 meses. No sabemos cuántos más se perderán ahora.