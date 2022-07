Conductores texanos, un peligro para Juárez

Creo que todos nos hemos percatado de la gran cantidad de accidentes automovilísticos que ha habido en la ciudad últimamente. No hay día en que las noticias no reporten un incidente donde se ven involucrados conductores despistados, atrabancados, inconscientes, hijos de la tostada y todo lo demás que se les pueda ocurrir como para describirlos.

Hace unas semanas comencé a seguir con atención este tipo de noticias, con ello pude ver un patrón muy interesante al respecto: LA MAYORÍA DE LOS IMPLICADOS TIENE PLACAS DE TEXAS; así es, como lo esta leyendo en esas letras mayúsculas, la mayoría de esos casos son provocados o por lo menos están involucrados los vecinos hermanos de la ciudad de El Paso, Texas.

PUBLICIDAD

Al momento de comentar esto con amigos y conocidos comenzaron a relucir historias al respecto. Por ejemplo, el caso de una familia que transitaba por las estrechas calles de la colonia Hidalgo, y de repente un auto Honda Civic de color negro con placas de Texas los impactó, y como sucede en algunos de esos casos la persona se dio a la fuga. También esta el relato de una señora quien se vio afectada por un Chevrolet Camaro de color blanco, también con placas de Texas, el cual por ir jugando carreras en el bulevar Juan Pablo II, impactó la camioneta de la señora provocándole una volcadura.

Y como olvidar aquel caso, más o menos reciente, de un hombre que conduciendo en sentido contrario sobre el paso a desnivel que esta enseguida de la Presidencia Municipal, puso en peligro a muchos conductores que transitaban la concurrente avenida. Este sujeto quien conducía una troca Ford F-150 color negra, con placas de Texas, terminó en los terrenos del Río Bravo, donde fue arrestado por los agentes de la patrulla fronteriza.

Es frecuente ver como estos sujetos con placas de Texas conducen a exceso de velocidad, se estacionan en doble fila, ocupan estacionamiento exclusivo para discapacitados, ocupan doble cajón de estacionamiento, en general violan una gran cantidad de reglas de vialidad y transito en nuestra ciudad, y lo hacen sin temor alguno, pues si llegan a ser infraccionados y se les recoge la licencia o una placa, sencillamente acuden a las oficinas texanas para reportarlas como robadas y obtener una nueva. En una ocasión tuve el disgusto de escuchar un comentario muy estúpido respecto a eso, me encontraba en la Dirección de Tránsito haciendo fila para recoger un documento, y un tipo cuyos documentos eran texanos dijo: “me sale mejor y más barato reportarlo como robado, total que aquí en Juárez todo se roban”.

Sería injusto decir que todas las personas que portan placas de Texas son malos conductores, y en verdad que ese no es el fin de esta opinión, también hay conductores respetuosos. Pero si recalcar en gran cantidad de conductores texanos que, dada su arrogancia y descuido (tirándole a valemadrismo), generan bastantes problemas y dolores de cabeza a los fronterizos, ya que cruzando a territorio juarense hacer todo lo que en El Paso, Texas no pueden hacer, sin importar a quien se puedan llevar entre las patas (o en este caso, entre las llantas).

Ya va siendo hora de que la autoridad en Juárez se ponga la camiseta del “Orgullo Juarense” e imponga el reglamento de transito con mano dura y firme a estas bestias con volante que no se hacen responsables de sus desmanes, y que cuando son atrapados en el hecho o no pudieron escapar, lo quieren arreglar con un billete de 20 dólares, como si fuera limosna. Para esos malos conductores texanos no queda más que pedirles que “ya le paren a su carrito (texano)”, sacúdanse todas esas fantocherías y frustraciones tipo “Rápido y Furioso”, respeten los reglamentos de la frontera, porque al final de cuentas Juárez y El Paso están destinados a compartir las calles.