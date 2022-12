Condición humana del migrante extranjero

El Diario durante los pasados días ha informado sistemáticamente de la suerte aciaga que han sufrido los migrantes centroamericanos, venezolanos y de otras nacionalidades en su tránsito hacia los Estados Unidos.

Ante el cúmulo de eventos, la ciudadana gobernadora del Estado, Maru Campos ha tomado decisiones para evitar repetición de los hechos en su deambular por el territorio estatal. Esta actitud atiende a los derechos de los migrantes.

Los derechos humanos de los migrantes es la materia de estas líneas. Es un hecho el desconocimiento de los derechos humanos de los que son titulares los mexicanos, no se diga de los que corresponden a los migrantes. Sin embargo, no puede ocurrir lo mismo con ninguno de los órdenes de gobierno, pero menos aún con el Gobierno Federal. Esto por una simple razón jurídica central, las estipulaciones en la materia contenidas en el Artículo 1º en la Constitución Federal, que vale la pena recordar, señalan: Párrafo primero. “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.; párrafo cuarto. “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”; párrafo tercero. “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Sobre esta base normativa, la política migratoria establecida en la Ley de Migración se atiene, entre otros al principio siguiente: “Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada”.

Pero ¿cuáles son específicamente, los derechos humanos de la persona migrante? Los universales que le corresponden como persona y los específicos siguientes: Derecho a la nacionalidad; Derecho al libre tránsito; Derecho a la asistencia consular; Derecho a no ser criminalizado; Derecho a acceder a los servicios educativos; Derecho a recibir atención médica urgente de manera gratuita; Derecho a realizar actos del estado civil; Derecho a la procuración e impartición de justicia; Derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica: Derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, asilado político o apátrida; Derecho al libre retorno.

A la luz de la información brindada por los medios, a los migrantes, el Estado mexicano ha conculcado sus derechos específicos y ha permitido además, que el respeto de los generales se omita. Esta conducta significa graves faltas de observancia de lo dispuesto en los tratados suscritos por México. Nuestro país es parte de un gran número de tratados e instrumentos internacionales que reconocen los derechos de las personas migrantes.

Las medidas instrumentadas por el Gobierno del Estado de Chihuahua para atender a los migrantes, además de responsables, ameritan reconocimiento y encomio, dado el trato proporcionado en otras entidades durante sus traslados. Ojalá y los grupos de migrantes obtengan en primer lugar, un conocimiento explícito de sus derechos, y la guía que les permita vincularse a las instituciones que les asistirán para prestarles albergue, alimentación, servicios médicos, civiles y consulares. En segundo lugar, brindarles el más eficaz medio para llegar a su destino con seguridad, salvaguardando sus vidas y libertad. Finalmente, no debe perderse de vista, que la atención prestada a los migrantes corresponde a sus derechos humanos y a obligaciones del Estado mexicano.