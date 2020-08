Con o sin el ‘preciso’

Urge caminar como sociedad, el colapso está a la vuelta de la esquina; no me gusta ser ave de mal agüero pero la incertidumbre es el pan nuestro de cada día, el miedo se ha apoderado de la comunidad y la zozobra sigue dominando el panorama.

Tenemos que ajustar fuertemente las velas, el mar está sumamente picado y los vientos son rebeldes, traicioneros, cambiantes; ¿Qué esperamos como sociedad en medio de este 2020 que ha sido lapidario en muchos aspectos?

Lamento mucho que los niños no comenzaran los ciclos escolares asistiendo a las aulas; hay riesgos pero en cuanto a la efectividad del aprendizaje hay muchas dudas, las necesidades de dotarlos de tecnología o en su defecto, de sentarlos frente a una televisión no brindan la mejor perspectiva. La calidad está en juego, los modelos educativos pueden ser muy cuestionados, no llevarlos a la escuela y que los padres tengan que salir a trabajar pone en riesgo a la población infantil, puede ser más vulnerable; la violencia acecha y sin el apoyo de una estructura educativa en la cual los padres tengamos la confianza de dejar a nuestros hijos en las escuelas para ir a trabajar, hay una zozobra natural.

El panorama económico está lleno de escollos, la canasta básica sigue aumentando en la realidad y cada vez “alcanza para menos”; algo no cuadra porque las cifras oficiales indican que la inflación ha sido maniatada pero la percepción que sale del bolsillo del consumidor es preocupante, en una etapa en la que ya se habla de una nueva cuesta de enero disfrazada de agosto.

Hay un elemento que distinguirá a 2020 de manera indeleble, el año en el que la humanidad tuvo que aprender a vivir con el coronavirus. Increíble que aún y después de más de 54 mil defunciones sigan cuestionando la utilidad de un elemento tan esencial como los es el cubrebocas, y no lo descalifica cualquier personaje; es por quien más responsabilidad tiene al momento de implementar programas de acción que mejoren nuestra nación; el mismísimo presidente que sigue asumiendo de manera irresponsable las demandas y requerimientos básicos del trato de la pandemia, solicitando a los medios que ya le paren a su noticia de los muertos, repartiendo culpas entre las empresas de comida no saludable, anunciando a los cuatro vientos que nadie se queda sin atención y que hay una preparación muy fuerte detrás de toda la situación, entonces ¿por qué no se ha aplanado la curva y por qué hay estados que están pensando en volver al rojo tras “medio abrir” la actividad económica y ver cómo se incrementó el número de casos? Y que quede claro, no es que haya un rebrote, es que nunca se ha logrado reducir la incidencia y se ha mantenido de manera constante; ser el tercer lugar de muertos a nivel mundial por causa del coronavirus es cortesía de solo estar involucrándose en la apreciación y trata del problema, mas no en el compromiso de atacar la raíz y maniatar las circunstancias que puedan alterar a la salud de todos los mexicanos. El que se haya anunciado que México junto con Argentina están desarrollando una vacuna, auspiciada desde los negocios de Carlos Slim no debe ser la solución mágica a los males del descuido en el manejo de la pandemia. Ni Carlos Slim da pisada sin guarache, ni la instancia gubernamental desaprovechara el año preelectoral para “mostrar el músculo” de un gobierno “que sí las puede”. Da mucho gusto que se esté dando el desarrollo en materia de salud, pero sería miserable que fuera para traducirlo en fervor político o en un argot empresarial. Curiosamente lo anuncian el 12 de agosto y el mismo canciller Ebrard menciona establece fechas de prueba en noviembre; convenientemente estará lista para 2021. Quizá algunos comentarios puedan parecer paranoicos pero la burra no era arisca, la hicieron.

Y asi nos encaminamos al cierre del año más convulso, quizá en los últimos 100 años. Urge entender que si el presidente quiere seguir hablando en las “maromeras” sin ideas analizadas, “de cora”, pues que siga en ese mundo paralelo que pone a disposición de quien lo quiera aceptar; hay un sinfín de retos y ya no hay tiempo para seguir escuchando sus lamentos, quejumbres y ocurrencias que comenta en vivo hasta por dos horas todas las mañanas.

Hoy también es preocupante la falta de liderazgos que se advierte en el horizonte mexicano; son muchas las personas que desde su trinchera han hecho muchas acciones por mejorar los entornos de muchas personas, falta la institución o personalidad que logre agrupar estos esfuerzos para poner un conducto adecuado de conexión entre los que queremos un México realmente diferente y otros que quieren ser solamente referentes.

Para ser líder no basta con querer ser, hay que parecer, vivirlo y actuar como tal; por eso con o sin figura presidencial responsable, que luche por construir resultados positivos, debemos de caminar como sociedad buscando los como si podemos llegar a otros niveles.