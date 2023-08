Con nuestros niños, ¡no!

Ciudad de México.- El libro de texto gratuito es el resultado de uno de los esfuerzos más consistentes del Estado mexicano para promover la evolución del ciudadano en las ciencias, en las artes, en la historia, en la ética, en el civismo y en el saber universal. En resumen, debe constituir uno de los pilares de la política educativa del gobierno.

Una de las formas más eficientes para demostrar la importancia que López Obrador le otorga a la educación consiste en comparar el currículum de Jaime Torres Bodet, el padre de los libros de textos en el año de 1959, con el de Leticia Ramírez Amaya, la actual secretaria de Educación en la 4T.

Torres Bodet dirigió el Departamento de Bibliotecas, fue secretario de Relaciones Exteriores, director general de la Unesco y dos veces secretario de Educación Pública. A lo largo de su vida promovió la educación, la lectura, la construcción de escuelas y bibliotecas, la edición de libros y revistas, y fue un gran y prolífico escritor, miembro de la academia mexicana de la lengua. Por su parte Ramírez Amaya es profesora, líder sindical y funcionaria pública mexicana, miembro del Morena. ¿Está claro?

Torres Bodet invitó a la creación de los LTG a personajes como Martín Luis Guzmán, al historiador Arturo Arnáiz y Freg, al poeta José Gorostiza y a los escritores Agustín Yáñez y Gregorio López y Fuentes, además de seis vocales y una docena de colaboradores pedagógicos. Los invitados por AMLO y Ramírez se encuentran Marx Arriaga, sí, Marx, (aunque usted no lo crea) el director de materiales educativos de la desde el nombre, a Sady Loaiza, encargado del diseño de los libros de texto de la SEP, un venezolano ex colaborador de Chávez y de Maduro, y Luciano Concheiro, subsecretario en la SEP, quien sostiene lo siguiente en pleno siglo XXI: "Festejar el comunismo desde nuestro país nos parece esencial en este momento, si lo que pretendemos es transformar nuestra lacerante realidad." ¿Habrá visitado la Habana y conversado con los cubamos que se presten a ello?

¿Por qué los LTG para primaria fueron impresos violando el proceso de elaboración establecido en la ley General de educación sin publicar previamente los planes de estudio en el diario oficial para que los materiales pudieran ser consultados por los profesores, pedagogos, expertos y padres de familia de todo el país?

¿Por qué reservó (ocultó) por cinco años la información de las supuestas asambleas realizadas para llevar a cabo las consultas públicas con el propósito de reformar los planes estudio y los LTG en el 2023, a espaldas de la sociedad mexicana? ¿Qué esconde de nueva cuenta 4T? ¿El objetivo es ampliar la base de más millones de pobres, para comprar su voluntad con recursos públicos? La respuesta solo puede ser afirmativa, pues los nuevos textos confunden, desvían, desorientan y ocultan información vital para los educandos. Caben, desde luego, amparos en contra de esta nueva "reserva", además de las que se han impuesto para ocultar el destino del ahorro de los mexicanos.

En Finlandia, "los niños y jóvenes son el principal tesoro nacional", los portadores de futuro, en tanto, "los docentes constituyen el segundo tesoro", pues ser maestro representa un justificado timbre de respeto, de orgullo y de admiración social, al guiar con talento y conocimientos a la juventud, en materia de innovación, de creatividad y de emprendimiento, para elevar el PIB, ejercer los máximos niveles de libertad con bajos niveles de corrupción, aumentar las esperanzas de vida y mejorar la desigualdad social. De ahí que Finlandia sea el país más feliz del mundo.

AMLO ha desperdiciado cientos de miles de millones de pesos, los ahorros de la nación, en obras públicas que nacerán quebradas de punta a punta; ha lastimado gravemente la marca México, deprimido el crecimiento económico de nuestro país, atentado en contra de la salud y de la seguridad públicas, pero comprometer el futuro de nuestros hijos en el mundo de la alta tecnología y de la inteligencia artificial, no habremos de permitirlo. AMLO se metió en un callejón sin salida al atentar en contra del supremo valor de cada mexicano: sus hijos. No, no pasarán, por supuesto que no. Ya comenzaron los amparos y las protestas de los padres de familia. La sociedad se organiza. No, con nuestros hijos, ¡no!