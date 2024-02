Con Maru Campos, en Chihuahua hay resultados

Un Gobierno del Estado que ha demostrado fuerza, firmeza y, sobre todo, resultados en materia de educación, salud y seguridad, temáticas que nos aquejan a los chihuahuenses y que, gracias a un Gobierno humanista, se han logrado tener programas eficientes que impactan de manera positiva el día a día de todos.

Y a pesar de que, en el centro del país contamos con un presidente que nomás se encarga de ver la manera de cómo proteger a sus morenos corruptos y el cómo golpear a un Gobierno de oposición, desprotegiendo a los más enfermos y no atendiendo la violencia en el Estado, nuestra gobernadora entra al quite creando programas de atención a estos temas, demostrando que no necesitamos del calientasillas en Los Pinos para dar resultados.

En este segundo período de Gobierno con Maru Campos a la cabeza, gracias a los Subcentros Centinela, se logró reducir de manera considerable los índices de hechos violentos y homicidios, específicamente en un 21 por ciento; cosa que, como bien lo mencionó hace unos días nuestra gobernadora en materia de seguridad, “que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo… son delitos del fuero federal y tiene ya el Gobierno Federal y el presidente de la República abrir los ojos a lo que está pasando en nuestro país”. Y que, en lugar de reforzar el tema de Seguridad Pública Federal, López Obrador se ofendió diciendo que no trataría con personas que dicen groserías… ¡válgame!, pues a ver si los miles de inocentes víctimas de violencia también lo hacen que se ofenda, presidente, dentro del Gobierno más violento en la historia del país, mismo que usted encabeza.

Por otro lado, de nuevo atendiendo lo que en el Gobierno de cuarta no han logrado solucionar desde que iniciaron al sexenio, en Chihuahua sí hay medicamentos y es gracias al Programa “MediChihuahua” que, todos aquellos que no cuentan con un servicio médico, puedan tener este apoyo y por ende recibir atención de calidad; tan solo en cinco días desde que arrancó dicho programa, se han atendido a más de 14 mil chihuahuenses en diferentes hospitales y centros de salud del Estado, demostrando una vez más que en Chihuahua nuestros niños con cáncer sí recibirán el tratamiento adecuado y podrán acceder a medicamentos que necesiten totalmente gratis.

En cuestión de educación, como apoyo a las juventudes de todo el Estado de Chihuahua, comenzó el Programa “Juntos Iniciamos tu Universidad”, mismo que busca que quienes están por entrar a estudiar su carrera universitaria, no deserten por una cuestión económica, pues en este mismo programa se apoya a los estudiantes con el pago de inscripción del primer semestre de la Universidad, generando oportunidades para que como jóvenes nos sigamos preparando; de igual manera, se otorgaron en diferentes planteles educativos del Estado más de 140 mil desayunos diariamente y 200 mil apoyos en útiles escolares y uniformes.

Únicamente dando resultados es como se logra el bienestar de los ciudadanos, no prometiendo o dando discursos de que algún día existirán cambios, pues, así como hay carencias en todo el Estado, de la misma manera el Gobierno debe dar un respaldo para que logremos mejorar nuestra calidad de vida, atendiendo a todos y cada uno sin importar nada, porque para eso existe el Gobierno, para servir y generar cambios tangibles.

Maru Campos demuestra diariamente que las cosas con vocación, amor y esfuerzo se pueden lograr, que no tiene miedo a señalar lo que está mal, de exigir lo que como chihuahuenses merecemos… eso hace una verdadera mujer que le preocupa y le ocupa el bien común de a quienes representa.