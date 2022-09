Este lunes regresó a clases la educación básica que está compuesta por el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria. Se pudo observar en la ciudad a las familias juarenses apresuradas y estresadas por las compras de última hora para cumplir con los requisitos de los materiales didácticos y el aumento de tráfico vehicular a partir de esta semana.

También empezaron a circular en las redes sociales mensajes dirigidos a los padres de familia en el sentido de permitir a los maestros imponer la disciplina dentro de la escuela, expresando lo siguiente: “la escuela es formativa y se busca formar ciudadanos de bien que sepan respetar y seguir las reglas y que entiendan que para todo hay un límite. Un niño que respeta el reglamento de la escuela será un adulto que respete las leyes”. Y la verdad es que estoy de acuerdo con ese mensaje, siempre y cuando realmente dichos reglamentos se ajusten precisamente a la Constitución, a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y a sus leyes secundarias como lo es la Ley General de Educación.

Pues para nadie es secreto que muchos de esos reglamentos, o acuerdos de convivencia, resultan violatorios de derechos humanos, precisamente porque no tienen enfoque de derechos humanos, de perspectiva de género, de respeto a la diversidad y de inclusión.

Me llama la atención que en el mensaje que circula en las redes sociales, hay una imagen de un joven con el cabello color azul y otra imagen en donde se observa a un estudiante sosteniendo una pancarta con la leyenda “con el cabello no se estudia”, aunado a esas fotografías está el mensaje aparentemente de maestros que refieren a los padres de familia, que no quieran imponer sus normas, ni decir “mi hijo puede ir con el cabello pintado o largo porque no estudia con el pelo” (sic).

Aquí es precisamente en donde difiero con aquellas normas impuestas en los reglamentos escolares que discriminan y excluyen, porque a estas alturas querer limitar el derecho a la educación bajo los argumentos de disciplina, no encuentran fundamento legal alguno, incluso terminan violentando otros derechos, como lo es el derecho al libre desarrollo de la personalidad del que por cierto tenemos bastantes criterios de nuestro máximo tribunal constitucional. Por ello no resulta válido limitar el derecho a la educación porque un joven vaya con el cabello pintado color azul, verde o amarillo, o porque traiga el cabello largo, las uñas pintadas, lleve tenis color fluorescente, de allí que la institución más que lanzar un mensaje de respeto a las leyes, lo que refleja es todo lo contrario, porque se discrimina y esa discriminación tiene por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, es decir, dichas normas violentan el artículo primero constitucional y la Ley General de Educación, pasando por alto los criterios de la educación basados en el humanismo, el aprecio, el respeto por la dignidad de las personas y la inclusión.

Por otro lado, me gustaría resaltar el criterio de la inclusión, porque hace unos días, una exalumna me pidió asesoría, respecto a una situación que está viviendo en la escuela privada en la que había inscrito a su hijo, angustiada y desesperada me planteaba que la escuela no le estaba permitiendo el acceso a su hijo, porque según referían su hijo era un niño con hiperactividad y que hasta entonces no lo llevara con el neurólogo le iban a restringir el acceso. Ella con preocupación me decía que no había encontrado fechas cercanas de consulta con el especialista, y aunado a ello, había pagado ya la inscripción, y todo el material didáctico, y que le parecía injusto que la escuela tomara ese tipo de decisiones posteriores al pago de la inscripción.

Mi respuesta al planteamiento fue que la escuela no tenía el derecho de restringirle el acceso bajo dicho argumento que a todas luces constituía una clara discriminación derivada de la condición del menor, y que se estaba violentando precisamente la educación inclusiva, pues dicha institución está obligada a adoptar medidas en favor de la accesibilidad y con los ajustes razonables, que permitan tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, y así eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la participación.

Incluso las escuelas privadas, están obligadas al cumplimiento de dichos fines y criterios, porque, aunque la educación sea impartida por particulares, es el Estado quien otorga y retira el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares, y por tanto, adquieren la calidad de autoridad.

Resulta válido entonces exigir el cumplimiento de los reglamentos internos de dichas instituciones siempre y cuando estos no violenten los derechos humanos.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla