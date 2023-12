Con broche de oro, el inicio del Tren Maya

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador ha revivido el sistema ferroviario en todo el país, no sólo para el transporte de mercancías, también el turístico y los trenes de pasajeros que representaban un importante transporte y movilidad para los mexicanos, se trata de una nueva etapa que traerá consecuencias de bienestar para la mayoría, sin embargo la oposición no entiende que no entiende.

Los voceros del viejo régimen y la oposición política no ha querido cambiar su postura de ataques constantes en contra de la Cuarta Transformación, y han gastado mucho tiempo, saliva y espacios mediáticos para desacreditar el Tren Maya, una de las principales obras que el presidente desde el inicio de su administración comenzó la operación, y que estamos a pocos días de que inicie sus operaciones en la primera fase, algo que la oposición aseguraba, nunca sucedería.

Este 16 de diciembre, el servicio de transporte del Tren Maya inicia, en el tramo inaugural de San Francisco de Campeche a Cancún, Quintana Roo, de acuerdo a lo que informó el director general de la empresa Tren Maya S.A de C.V., Óscar David Lozano Águila; el primer tren saldrá a las 7 AM y el segundo a las 11 AM desde Cancún y Campeche.

En las insistentes y lamentables discusiones que se viven en el ámbito legislativo del congreso local, los diputados del PAN han sostenido un discurso de odio en contra de todas las obras del gobierno de AMLO, y existen los videos de las sesiones donde una y otra vez desde el inicio de la legislatura, decían que el Tren Maya no sería una realidad, pues hoy lo es.

Y son tan basados nuestros opositores diputados, que seguramente saldrán a decir que es una falsedad porque aún no se concluyen los demás tramos, o que incluso las imágenes que surjan y seguramente se van a viralizar en las redes sociales, serán una “simulación”, como ya lo hicieron con el vagón que lleva de la ciudad de México hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), increíble, ven y no ven, o no quieren ver.

Pero será fácil responderles, este primer esquema del Tren Maya, se mantendrá hasta el 15 de enero del 2024, día en el que será sumado otro convoy en el horario de las 9 AM, y el domingo 31 de diciembre comenzará la segunda etapa, recorrido de Cancún, Quintana Roo a Palenque, Chiapas, donde será el último punto de partida. De acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional, se tendrán sendos trenes que circularán en ambos sentidos hasta era 29 de febrero del 2024, fecha en el que comenzará la tercera etapa inaugural de los tramos 5, 6 y 7, en Quintana Roo y Campeche.

Aun así seguro los opositores utilizarán otros argumentos, muy usados por los que utilizan el regionalismo para sembrar odio entre los mexicanos, esos que gustan de ofender a nuestros hermanos del sur, asegurando que las obras de la 4T son para beneficiar únicamente el sur del país, pero de los trenes de pasajeros de los que Chihuahua será beneficiado, de eso no dicen nada, o también aseguran que no será una realidad.

Para los mexicanos, el Tren Maya además de reactivar la zona turística de los estados del sur, el impacto económico será enorme, porque es una oportunidad para conocer aquellas bellas tierras, cuando antes aquella zonas de playas era casi imposible para la mayoría de los mexicanos, y es que existe al momento una disponibilidad de boletos en dos tarifas nacionales diferenciadas, la turística en 1166 pesos, y la Premier en 1862 pesos, costos menores respecto a los de la ruta de autobús y el viaje en auto particular.

En esta primera etapa de venta, se consideran 28 viajes del 16 al 23 de diciembre, mientras que en las taquillas ubicadas a lo largo del Tren Maya ampliarán la cobertura en esta fase de preapertura, además la adquisición de pasajes también estará disponible en estaciones y áreas comerciales para recorridos cortos, así como la plataforma de venta en internet dirigida a viajes completos.

Entonces, ¿hay tren?, ¿o no hay tren?, seguramente los malquerientes del presidente y la Cuarta Transformación aunque sean aturdidos por el sonido del tren, no aceptarán que esta obra tan importante ha comenzado, mucho menos porque es el último año del presidente, y también un año electoral, donde no sólo el Tren Maya inicia, también otra de las obras que aseguran no funcionará es la refinería Dos Bocas, donde frecuentemente dicen “la refinería que no refina”, pero que se tiene programado el inicio de la operación, y junto con las demás refinerías que se restauraron y Deer Park en Texas, México logrará ser autosuficiente en materia de hidrocarburos, para no importar más gasolina, sin duda alguna el presidente además de cumplir, sabe cerrar con broche de oro.