Comunismo o libertad

Mérida, Yucatán.- Durante la pandemia de Covid-19, un grupo de personas convocadas por Morena, se dio a la tarea de elaborar lo que ellos proponen como una nueva constitución para México y esta es la que Claudia Sheinbaum Pardo viene promoviendo y para lo cual pide le den los votos al llamado Plan C.

Lo que no nos dice Morena o su candidata es el destino al cual nos llevaría esta nueva Constitución.

En su capítulo uno habla de la eliminación del modelo capitalista para transitar a lo que denominan “Sociedad del Afecto”. ¿Qué significa esto? Bueno, ellos mismos explican que en esta sociedad cada persona se ocupa del bienestar de sus comunidades, y las comunidades impulsan el pleno desarrollo de sus integrantes. Todas las instancias son colegiadas, cooperativas y dialógicas.

En términos menos rebuscados, una “Sociedad del Afecto” no es otra cosa que vivir bajo un régimen comunista.

La nueva Constitución que promueve Claudia Sheinbaum Pardo propone entonces: eliminar el capitalismo y someternos a un sistema comunista.

En lo referente al apartado “Vivienda para todos”, hay un detalle que activó las alertas y es que en concordancia con tener como destino un régimen comunista también es menester eliminar la propiedad privada y esto les eriza los pelos a muchos.

La desaparición de la propiedad privada se suple con la figura de “la concesión”.

Con esta nueva figura, quienes son dueños de una vivienda –y esto también lo detalla la nueva Constitución—ya no lo serán más, simplemente serán “los concesionarios” y esta concesión les será “generosamente” otorgada por el estado, quien reserva para sí el dominio pleno del bien.

Al reservarse para sí el dominio pleno del bien, el estado asume la propiedad plena de todos los bienes muebles, inmuebles y la producción

Quitarle el dominio que una persona ejerce sobre un bien, es quitarle el derecho a heredar, a vender o disponer de esa propiedad como mejor le parezca y con esto se consuma la desaparición de la propiedad privada como ahora la conocemos.

Esto presupone también una situación injusta porque implica perder aquellos bienes por los que se ha trabajado toda la vida, porque de pronto el estado determinará el destino de cada vivienda y si bien no se espera un desalojo masivo, lo que sí va a suceder es quienes tengan más de una propiedad, terminaran por quedarse de inmediato sin esos bienes excedentes, los cuales se ponen a disposición de quienes, por distintas razones, no tienen una vivienda.

En esta nueva constitución, el concesionario puede utilizar el bien, pero su usufructo está determinado por una decisión del estado, de tal suerte que lo puede heredar, pero solamente si el estado lo autoriza, no puede disponer de él para venderlo porque no es dueño y esto solamente puede hacerlo con la autorización de la autoridad estatal, pero sin obtener ganancia; incluso tener más de una propiedad puede ser objeto de intervención el estado para “favorecer” a quienes no tienen una vivienda.

Abolir la propiedad privada es un paso inmediato al sistema comunista y esto determina un control absoluto del estado sobre todas las actividades. Es el estado el dueño de la vivienda, de las empresas y de todo lo que se produce.

Los bienes logrados en base al trabajo y al ahorro de un golpe se pierden y aunque se conserven ya no son del dominio de quien los construyó o compró, eso se diluye y se vuelve una concesión que en términos reales es la pérdida efectiva del bien que es adquirido por el Estado.

Esto no es una exageración, está en la nueva constitución que propone Claudia Sheinbaum Pardo y que puede consultarse en la página de Morena o en con solo teclearlo en alguna plataforma buscadora de internet.

Al leer los artículos transitorios está claro que la propuesta es desaparecer el sistema capitalista, abolir la propiedad privada y destruir el sistema electoral que ahora nos rige.

Para que esta nueva constitución sea una realidad lo único que requieren es tener el control de las cámaras de diputados y senadores, con ello tendríamos una transición hacia un régimen totalmente comunista, pero eso usted lo decide con su voto.