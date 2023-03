Comparten dólar barato y precios altos, un mismo origen

“El llamado ‘super peso’ es una falacia que, con un cambio de condiciones externas, como las que actualmente impulsan el fenómeno, va a mostrar su realidad. Si las cosas estuvieran tan bien, no estaríamos batallando para llevar el pan a la mesa”

Ciudad de México.- El tipo de cambio a 18 pesos y los precios de los alimentos al alza, comparten en mucho un mismo origen: la impresión excesiva de dólares por parte de Estados Unidos.

Por una parte, la impresión excesiva de dólares crea inflación y por otra, los billetes pierden una parte de su valor. Esto sucede porque la oferta monetaria crece a un ritmo mayor que la producción de bienes y servicios, y porque, como cualquier otro producto, un exceso de existencia abarata su precio.

Y para frenar la inflación, los bancos centrales suben las tasas de interés, para contenerla.

Esa inflación, está llevando a que las tasas de interés, por ejemplo, en México, estén por encima del 11 por ciento anual, lo que a su vez, atrae dólares para ser “invertidos” comprando deuda del Gobierno, que paga muy buena tasa, aunque con el dinero de todos los mexicanos.

Pero vayamos por partes.

En el 2020, y para paliar los efectos negativos que la pandemia estaba haciéndole a la economía, la Reserva Federal de Estados Unidos, imprimió en un solo año, el equivalente al 20 por ciento de todos los dólares que circulan en ese país en su historia moderna.

Tal y como lo publico en mi reciente libro “Dinero: del Trueque a las Monedas Digitales”, Estados Unidos pasó de una base monetaria de 15.34 billones de dólares a inicio de 2020, a 18.72 billones en septiembre del mismo período.

Con el encierro, las personas guardaron su dinero y una vez abierta la economía en 2021, comenzaron a gastar frenéticamente, generando un pico de inflación del nueve por ciento en junio de 2022. Lo que pone en riesgo a todo el sistema financiero.

De tal manera que la Reserva Federal, ahora tuvo que actuar subiendo la tasa de interés de referencia y no va a parar hasta que paralice la economía si es necesario para bajar la fiebre alcista de los precios.

A pesar de que la inflación en Estados Unidos ya está en un 6.4 por ciento, aun no es un hecho que la tendencia va ir a la baja, de hecho, muchos alimentos siguen subiendo como la espuma, tal es el caso del huevo y la tortilla, tanto en EU como en nuestro país.

Tanta impresión de dinero, le ha restado valor al dólar, aunado a que siguen llegando billetes verdes a México para comprar deuda mexicana, como parte de las remesas, norteamericanos viniendo a vivir a tierras aztecas e inversiones huyendo de China.

En fin, una suma de factores que siguen cambiando conforme pasan los días y los acontecimientos geopolíticos como la invasión Rusa a Ucrania, las tensiones EU-China y la inestabilidad en los mercados petrolero y de materias primas.

En el caso de México, esos dólares baratos, en realidad nos están saliendo muy caros.

Me explico.

Tan solo de intereses, este 2023, los mexicanos van a pagar por concepto de intereses de la deuda, más de 1.2 billones de pesos… y subiendo.

En el 2019, la cifra de intereses anual era de la mitad actual, así que hay va diciendo.

La deuda del Gobierno, se paga a la tasa que maneja el banco central, que, al subir, atrae dólares de otros países para comprar bonos mexicanos e inundan el mercado con esa moneda, que, sumado a remesas y a lo ya comentado arriba, genera una percepción de que el peso está fuerte, pero es solo una falacia que, con un cambio de condiciones, se va a revertir.

No hay que olvidar que el tipo de cambio se basa en la oferta y la demanda, por lo que entre más dólares entren al país, más bajará su precio. Pero eso no dura para siempre y las condiciones de la economía no permiten que eso se alargue por siempre.

No sabemos cuándo suceda eso, si en un mes, o seis, pero de que sucederá… sucederá. Ahí será el llanto y crujir de dientes, como dice el libro del Apocalipsis.