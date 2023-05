Compa… ¿qué le parece esa moda?

La identificación de los más jóvenes con el colectivo aumenta exponencialmente, desde las plataformas digitales de contenido audiovisual, TikTok, Instagram, YouTube, por nombrar algunas, o bien las que se dedican predominantemente a la música como Spotify. Nunca tan fácil fue encontrar una respuesta masiva de aprobación a símbolos y sonidos musicales, en un periodo vacacional, con una población que ahora pasa tanto tiempo viendo contenidos digitales, están los ingredientes para que cualquier figura que haga apologías pueda ser vista y si digo cualquiera , es cualquiera. El fenómeno puede parecer complejo y a la vez no tanto, ni nos hemos vuelto más feministas por escuchar a Miley Cirus, ni facturamos por cantar a Shakira, ni creo que nos volveremos narcotraficantes por escuchar a Peso Pluma. Ver a niños corear en masa las canciones de este último, usando la palabra que empieza con “V” del coloquio sinaloense, específicamente de Culiacán, no significa que todos los niños sepan siquiera que esa palabra, es parte de un léxico regional, alguien simplemente monetiza con estas imágenes. Las apologías pueden ser a usar ropa con marcas, armarse hasta los dientes, maquillarse en exceso, buscar sexo, escuchar diálogos preestablecidos, que se repiten una y otra vez. Una vez dentro del consumo de los contenidos, es complejo no empezar a usar estos símbolos, aquí está la verdadera adicción a vencer.

La cultura para muchos de los estudiosos, es esta identidad con símbolos, con signos, diría mi madre, los arquetipos o el inconsciente colectivo, y es que las notas musicales tumbadas no suenan diferente de música que tal vez escuché de pequeña al pasar de lejos por fuera en las cantinitas del centro, en un ensayo de músicos empíricos o un camión urbano, y que difícilmente prestarías atención si vivieras en la ciudad, pero en las comunidades rurales es común escucharles, he vivido ahí. La voz del intérprete de moda regional o de corrido tumbado, bélico, si cerrase los ojos y no pudiese verlo, no suena distinta a la de un hombre mucho mayor de algún pueblito, “un viejito” dijéramos antes, claro, con una excelente producción en sonido, en diferentes repeticiones o versiones, sus pasos de baile al golpetear el piso mientras canta, solo me recuerdan un baile de regional, tribalero o hasta de matachines, su peinado, de un estilo muy popular generacionalmente, en las maquiladoras, en el campo , contrastando solo porque los cantantes hoy lo cubren de gorras que parecen caras, todo es familiar para la cultura que conozco. Pero cuando escucho las palabras Cristal, pastillas, encobijado, cuernos, perico, por nombrar algunos términos que se exaltan en estos corridos , me hace poner un freno y plantearme por qué nuestros más jóvenes están consumiendo tanto de este contenido y por tanto tiempo.

Hace unos días en la Ciudad de México, se dió la presentación de un libro de conocido juarense, artista y maestro en fotografía, Adrián Caldera, la colaboración con una escritora estadounidense , Charlotte Hart, surgió de manera virtual a través de Facebook, la magia de esta coyuntura, se plasmó en un libro, Desert Flow, que llegó al recinto máximo de legisladores , donde un grupo de bachilleres del estado de Hidalgo, escuchaban con ese asombro de los más jóvenes, el discurso y experiencia de los autores, los jóvenes terminaron el evento agradecidos, invitando al autor a su tierra, motivados de lo que ahí vivían. Con una admiración y respeto al referente cultural que conocieron, y que sin duda será inspiración para cualquiera de ellos. Lo sé porque alguien también estuvo el día que se sembró en mí, la buena voluntad y el hambre por conocer y desarrollarme a través de la expresión artística.

Alguna vez estuve en una charla con niños de sexto de primaria en Samalayuca, “los chavos” les decía un Ingeniero de la Comisión Federal de Electricidad, terminaban un curso de Desarrollo Humano, las alertas se habían encendido, cuando los jóvenes decían en las encuestas como deseaban ser sicarios al crecer y las niñas de pensar en tener ese estatus, ni siquiera podían manifestarlo, tal vez hoy hubiesen dicho pretender ser chicas buchonas. El caso es que alguien tomó cartas en el asunto y les mostró a las y los chavos, que tenían opciones de estudiar con beca y trabajar para una institución o bien ampliar su panorama. El resultado final de estas encuestas mostró un cambio mayúsculo, para bien.

¿A qué me refiero? Al sentido de los mensajes que se repiten. Tan solo en un asueto e inundada de la parafernalia que era saber de esta música bélica, que por supuesto ya había escuchado alguna vez, con demasiado tiempo libre, me puse a revisar estos contenidos instantáneos, por supuesto que ahora sé del joven cantante “fenómeno” Doble P, efímero seguramente, y no en un afán de demeritar algún talento, es que el mismo reconocen que ni siquiera es necesario tener talento musical, solo producir. En el punto hedonista de nuestra sociedad, que busca la inmediatez en todo, el dinero, el poder, el alcohol, placer, “el viaje”, sexo, la imagen, no resulta incongruente que los segundos de una trasmisión sean la única manera de obtener mensajes para muchos jóvenes. Este mes trae muchos “puentes “ y festejos, próximo está el fin de cursos, graduaciones y claro semanas de ver redes por mucho tiempo, las ferias regionales, incluso precampañas electorales que utilizan los elementos del folklore, así que al menos algunas semanas más seguiremos inundados del belicon. Difícilmente, los jóvenes cuidarán una “plaza”, o andarán en los “razers” con pura “morrita buena”, pendientes de un radio, lo importante, es que se desconecten de ese discurso preponderante, alucinante.

Ciudad Juárez tiene cerca de 138 mil jóvenes de entre los 15 a 19 años, casi la misma cantidad de los de 20 a 24 años, y 140 mil jóvenes de 10 a 14 años, por supuesto que existe una gran tarea para órganos de gobierno que pueden promover algo más que folklor belicoso, promover la lectura, talleres de música. Institutos para la cultura, centros comunitarios, deportivos, entre otros, tendrán un reto interesante en sus actividades de verano. Como padres, maestros, tutores o figuras locales de referencia, es necesario construir un contrapunto a la narco cultura musical.