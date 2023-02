¿Como vamos en el tema de salud mental en Cd. Juárez?

A lo largo y ancho del planeta, se estima que alrededor de 1000 millones de personas presentan algún problema de salud mental. La depresión afecta a 264 millones de personas y los diagnósticos de depresión a partir de la generación millenial en adelante han aumentado significativamente en comparación con cualquier otro grupo de edad.

Se sabe que entre mayor es una generación, es menor su contacto con la información relacionada con la salud mental. En este sentido, existe una notable tendencia por parte de las generaciones pasadas a reprimir y estigmatizar problemas de esta índole pese a padecerlos también debido a que no se hablaba del tema. Y no se hablaba no sólo por desconocimiento: todavía al día de hoy se tienen sólo alrededor de veinte psiquiatras para dar atención a la población de esta ciudad que, según el Inegi, cuenta con un millón 512 mil 450 habitantes.

Lamentablemente, no se enseña a vivir los duelos, las tristezas, las culpas, las ansiedades y los problemas de salud mental en general. El sistema educativo no enseña la importancia de sentir las emociones y atenderlas. La sociedad fue configurando mecanismos de convivencia algunas veces nocivos para la salud mental basados en juicios y exclusión, prueba de ello son los fenómenos de bullying o acoso escolar o mobbing para el proceso de acoso que se da a nivel laboral. Todo lo anterior debido a que, en general, sigue resultando incómodo el tema del cuidado y la atención de la salud mental. Lo cierto es que hablar de los problemas de salud mental que padecen las personas siempre requiere de muchísima fuerza.

Por otra parte, como sociedad se está viviendo un momento de franca inestabilidad emocional debido a los vaticinios de un futuro negro a partir de la creciente incertidumbre generada por la crisis económica que parece avecinarse.

El tema de la salud mental tiene que ver con la habilidad que desarrollan las personas de funcionar a nivel cognitivo, emocional y conductual con cierta estabilidad. Tiene que ver con la habilidad de superar el estrés de la vida cotidiana, de trabajar de manera productiva y significativa para la comunidad. La vía para alcanzar el bienestar es sin duda encontrando el equilibrio entre los diferentes aspectos involucrados en la vida, en el entendido de que la salud mental resulta ser algo que se debe ir trabajando de manera activa, comprometida y constante.

Asimismo, es importante recordar que los que hoy son jóvenes en Cd. Juárez crecieron en medio de una guerra violenta suscitada entre el 2008 y el 2010 que de alguna manera les afectó el proceso de madurez y crecimiento. Recordemos también que no todas y todos tienen acceso a costear servicios de salud mental y además escasean los servicios profesionales accesibles y de calidad en esta ciudad.

Este tema debería ser uno de los asuntos más entendidos y sobre todo atendidos por parte de las autoridades. Urge el desarrollo de espacios seguros y capacitación adecuada de personal especializado en el cuidado de la salud mental. Es urgente trabajar cada vez más en la erradicación del estigma que aún se tiene alrededor del tema y la exclusión. Urgen también estrategias de atención preventiva y alternativas de intervención funcionales y eficientes. Pareciera que vivimos momentos de deterioro y abandono de los servicios enfocados en la salud mental. Y es que la salud mental debería ser tomada tan enserio como la salud física.

