Como te ves, me vi y como me ves, te verás…

Hoy abordaré un tema que me parece de la mayor trascendencia para la sociedad entera y que urge resolver de manera proactiva y pronta, ya que invariablemente nos está colocando en una precaria situación de crecimiento y desarrollo como sociedad porque, si bien tiene un lado meramente humanitario, digamos, también implica consecuencias económicas importantes. Se trata del cuidado, respeto, reconocimiento y asistencia a los adultos mayores o también llamados de la tercera edad.

Y lo abordo en este espacio porque, esta problemática, también tiene un componente de política pública necesaria para su adecuada visualización y resolución, de hecho considero que es ahí, en el espacio público de legisladores y altos funcionarios de gobierno, donde se debe atender de inmediato.

Me surgió la interrogante sobre el tema, a raíz de la publicación de un buen amigo en su muro de Facebook, en la que junto a una imagen de un adulto mayor empacando productos en un supermercado, escribió el siguiente texto:

“Propinas promedio: antros 100 a 1,000 pesos; restaurante 100 a1,000 pesos; valet parking 50 a 100 pesos; empacadores 3era edad, “Ahí a la vuelta” “No traigo cambio”. Por favor, que no les tiemble la mano, saquen el de 20 y háganlos sentir lo que son: útiles y productivos. La vida da muchas vueltas.”

Evidentemente no puedo estar más de acuerdo con el señalamiento y la crítica a ese tipo de actitudes, obviamente compartí su publicación en mi muro de Facebook y de inmediato me di cuenta de la aceptación que tenía lo que ahí se señala, sin embargo, también me percaté de que existe una gran incongruencia entre lo que se comenta en las publicaciones mencionadas, una gran mayoría de acuerdo, y lo que ocurre en la realidad cuando vamos al supermercado.

Precisamente esa incongruencia me llevó a reflexionar y analizar más a profundidad el tema. Porque por mucho que en redes sociales celebremos, festejemos y compartamos frases de reconocimiento y respeto a los adultos mayores, la terrible realidad es que en la práctica, en la vida diaria, muy pocos lo hacemos de verdad. Y eso es un grave problema social.

No solo se trata de reconocerlos a través de una buena propina a los que empacan las compras de los supermercados, que debiera considerarse una gratificación o pago por un trabajo y no una propina, se trata de materializar ese reconocimiento llevándolo a niveles institucionales, de cultura social, que aseguren una asistencia digna a los adultos de la tercera edad.

Porque resulta que el primer problema que tiene un adulto mayor es en la familia. Sí, aunque parezca inverosímil, la triste realidad es que a determinada edad los padres y los abuelos empiezan a “estorbar” a los hijos y nietos, a mayor edad y complicaciones físicas o de salud, mayor la “incomodidad” de los familiares para hacerse cargo del adulto mayor en casa.

Puede sonar duro pero así es. Muchos dirán que no, que no es así, que en su casa se cuida, respeta y reconoce a los viejos, pero ¿En realidad se hace? ¿O sólo lo dicen para mitigar cargos de conciencia? Claro, es una generalización, sin duda habrá hogares y familias en las que se procura a los adultos mayores, pero considero que son pocos y cada vez son menos. Triste realidad.

Y me remito a las familias porque de ahí surge todo. Si en la familia se piensa en un adulto mayor como si fuera un ser inservible, que ya cumplió su tarea en la vida y que solo hay que esperar su muerte, en automático las conductas de los integrantes de esa familia se asumirán en ese sentido, negando la atención, el tiempo, los cuidados y la dignidad con que debería ser tratado un viejo.

Tan es así que, todavía hoy, la edad avanzada es un enorme obstáculo para obtener un empleo. Sobran los anuncios clasificados solicitando toda clase de personal en los que uno de los requisitos insalvables es la edad. En su gran mayoría menores de 40 años.

Como si tener más de 40 o 45 años de edad nos hiciera incapaces para desempeñar cualquier tarea, o como si con la edad se mermaran los conocimientos y la experiencia. Es exactamente al revés. Aunque no es una Ley o regla que se cumpla a rajatabla, normalmente entre más años de experiencia se tengan en una determinada actividad, se domina con mayor facilidad la misma, lo que disminuye notablemente la posibilidad de errores o fallas al realizarla.

Y no se trata de filosofar romántica y convenientemente sobre las bondades de la tercera edad, sobre todo cuando nos acercamos a toda velocidad, sino de hacer una reflexión seria sobre el tema, y las repercusiones reales que tiene dentro de la sociedad y de todo un sistema de prioridades y jerarquías sociales, que permita encontrar el justo balance a la situación.

En Japón, por ejemplo, a los ancianos se les tiene una gran veneración y respeto como parte de su milenaria cultura. Son invitados a toda clase de consejos políticos o de gobierno, son empleados en las empresas y se les considera un activo social muy importante, precisamente por la edad, la experiencia y los conocimientos adquiridos a lo largo de toda una vida. Los orientales ven en la edad y experiencia de los adultos mayores un gran valor, mientras que nosotros pensamos o creemos que ya no son de utilidad. Enorme diferencia cultural.

Para los japoneses un anciano es símbolo de sabiduría, de experiencia, de tranquilidad, de seguridad y de una guía adecuada. Por eso se les reconoce, se les respeta y se les cuida, incluso a nivel de política pública desde el gobierno.

En marzo de 2020, cuando se esparció por el mundo el coronavirus, en Suecia, uno de los países más desarrollados del mundo, mientras los jóvenes suecos bebían vino bajo el sol primaveral, en las residencias de ancianos de Estocolmo acontecía un verdadero drama. El virus, especialmente letal para los mayores, se había abierto paso. A mediados de mayo, la Agencia de Salud del país calculó que la mayoría de fallecidos por Covid-19 (en ese momento casi cuatro mil), tenía más de setenta años. Y que la mitad de las muertes se habían producido en residencias. “Hemos fallado en la protección de nuestros mayores. Ha sido un fracaso de nuestra sociedad”, declaró la ministra sueca de Salud.

Ese reconocimiento público, de la máxima autoridad de salud en Suecia refleja el nivel de compromiso y responsabilidad para con los adultos mayores, desde un punto de vista de conciencia individual, pero también desde el enfoque oficial de un gobierno.

Qué lejos estamos en nuestro país de esos niveles de protección y reconocimiento a los adultos de la tercera edad. Cierto, hay algunos pequeños avances en el tema, más asistencialistas que de avanzada, como la pensión que otorga el gobierno federal, y algunos estatales también, a los mayores de 65 años de edad que, si bien no resuelven de fondo el problema, al menos es un apoyo económico que alivia un poco la difícil situación de miles de adultos mayores en México, y en Chihuahua.

Pero no es suficiente. Se requiere de auténticas políticas públicas que obliguen a los gobiernos y a la sociedad a un radical cambio de mentalidad en ese sentido, tarea que por supuesto deben realizar nuestros legisladores, tanto en el ámbito local como el federal.

Volviendo al ejemplo de Japón, un país en donde los jubilados aprovechan esa circunstancia para aprender un idioma nuevo, para estudiar alguna otra carrera, para emprender un negocio, para practicar competitivamente algún deporte, todo, menos irse a tirar a un sillón en la casa. Sentarse a ver pasar la vida no es una opción para los ancianos de Japón, una nación de 127 millones de habitantes en la que 33 millones son considerados como adultos mayores y más de 65 mil son centenarios.

Siendo una problemática muy similar a la de equidad de género por ejemplo, o de discriminación racial, y a las que tanta atención han puesto gobiernos, legisladores y sociedad, no veo las mismas ganas y voluntad para atender el tema de los adultos mayores desde una visión integral, completa y urgente.

No es solo cuestión de humanidad, no, también es cuestión de aprovechar adecuadamente un enorme activo humano que tenemos en nuestros “viejos”, tanto en lo material como en lo intangible. Toda su experiencia, conocimiento y habilidades al servicio de los más jóvenes.

Ahí esta pues una tarea pendiente (y urgente) para nuestros legisladores, para instancias de gobierno, para organizaciones sociales, proteger, apoyar, estimular y reconocer a nuestros adultos mayores es obligación moral, pero, sobre todo, un deber de conciencia. ¿Qué esperamos?